Celebra el 50 aniversario de Apollo 11 con nuevas estampillas

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) anunció que lanzará dos nuevas estampillas para marcar el 50 aniversario de la misión Apollo 11 en la que los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins llegaron a la Luna.

"En celebración del 50 aniversario del primer aterrizaje en la Luna el 20 de julio de 1969, el Servicio Postal se place en revelar dos nuevos diseños de estampillas que conmemoran este hito", dijo USPS en un comunicado.

Una estampilla porta la foto del astronauta Aldrin en su traje espacial sobre la superficie de la Luna. La famosa imagen fue tomada por Armstrong, a quien puedes ver reflejado en el visor del casco de Aldrin.

La otra estampilla es una foto de la Luna tomada en 2010 por el astrónomo amateur Gregory Revera.

La foto muestra el sitio de aterrizaje del módulo lunar en el Mar de la Tranquilidad, que se señaliza en la estampilla con un punto. El orillo de la estampilla también muestra una imagen del módulo lunar.

Ambas estampillas incluyen la leyenda "1969 First Moon Landing" (1969 primer aterrizaje en la Luna). El director de arte de USPS Antonio Alcalá diseñó las estampillas.

La fecha de lanzamiento de las estampillas y detalles de la ceremonia del primer día no se han anunciado.

