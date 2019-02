Apex Legends: La guía para dominar el nuevo rival de Fortnite

Atención PUBG, Fortnite y Call of Duty: un nuevo participante de los juegos free-to-play acaba de iniciar sesión: Apex Legends.

Apex Legends es un juego gratis de Electronic Arts (EA) para PS4, Xbox One y para PC. Puedes descargar el juego de forma gratuita, aunque al tratarse de un juego en línea deberás tener una suscripción al servicio de tu consola preferida (ya sea Xbox Live, PlayStation Plus u Origin) las cuales son de paga.

En Apex Legends hay ocho personas diferentes (o que EA llama Leyendas) y cada cual tiene sus ventajas; los usuarios pueden elegir a la leyenda que deseen dependiendo de su modo de juego y las funciones de cada uno de los siguientes personajes:

Los personajes Caustic y Mirage tienen un costo de monedas virtuales dentro del juego, las cuales las puedes adquirir con dinero real (usando tu tarjeta de crédito) u obteniéndolas dentro del juego al completar objetivos.

Ahora que ya sabes las bondades de estos personajes, elige el que deseas (aunque después lo puedes cambiar) dependiendo del tipo de combate que realices, y también ten en cuenta que tu personaje puede ser de mucha ayuda para todo tu equipo de combate (si eres Lifeline, por ejemplo, puedes encargarte de curar al resto).

Cada uno de estos personajes tiene diferentes aspectos (como armadura o apariencia), banderas, frases y ejecuciones (o celebraciones) que puedes ir modificando a gusto durante el juego. Mientras avanzas, irás desbloqueando artículos para hacer más único tu personaje (puedes comprar estos artículos, pero al igual que cualquier otra cosa dentro de Apex, tendrás que pagar dinero real por ello). Puedes leer más sobre las formas de pago y las monedas dentro del juego en este enlace.

A diferencia de Blackout de Activision o Fortnite de Epic Games, en Apex Legends debes siempre jugar en un equipo de tres personas — aquí no hay partidas individuales.

Apex no permite ni partidas individuales ni grupos de más de tres personas. En caso de que juegues solo, Apex te unirá a otras personas que están buscando a otros jugadores. Lo mejor que puedes hacer si es que vas a jugar solo es prender el micrófono y comunicarte con tu equipo, pues eso será clave para tu éxito.

Según algunos rumores, es posible que una futura versión de Apex permita jugar individualmente y también en parejas, aunque la compañía no ha hecho ningún anuncio al respecto.

Y ahora que sabes que debes de jugar en equipo, ponlo en práctica. Es muy probable (lo digo por experiencia) que los otros dos integrantes de tu equipo se conozcan y te dejen fuera de la plática y también de la estrategia para triunfar. Intenta entablar una conversación y plantear un plan que involucre a los tres; de otra forma están compitiendo por separado contra sus rivales que posiblemente sí estén actuando en equipo. Recuerda: para llegar rápido, ve solo; para llegar lejos, ve acompañado.

Antes de aventurarte a tu primera partida en Apex Legends, tienes la opción de completar una tutoría en el que aprenderás a controlar a tu personaje en acciones básicas como caminar, correr, saltar y agacharte; pero también aprenderás a recoger un arma o municiones e incluso a disparar en Apex.

Ya sé, ya sé… a nadie le gustan los tutoriales e instrucciones, pero es de mucha utilidad en este juego de supervivencia. El tutorial de Apex también te mostrará las habilidades especiales de cada uno de los personajes, así puedes decidir de mejor forma cuál utilizar basándote en sus funciones o en cómo te gusta jugar.

Los movimientos de victoria se han vuelto una tendencia en los videojuegos en los últimos dos o tres años, aunque existen desde hace tiempo. Los bailes o gestos de celebración también están presentes en Apex y cuando matas a un rival, puedes hacer una celebración única para cada personaje.

Este movimiento no te ofrece nada útil en el juego, pero podrás celebrar que venciste a un rival con ese baile único y que tu contrincante verá en su pantalla para no solo saberse fuera de esa partida, sino humillado por otra persona.

Ten en cuenta que también tiene cierto peligro el celebrar. Cuando vences a un rival, todavía quedan otros más que están buscando tu mismo objetivo — de ser el último sobreviviente. Al celebrar con un gesto o baile, quedas expuesto a que alguien más llegue a golpearte o te dispare a distancia.

Celebra con inteligencia y elige el momento correcto.

Si ya jugaste cualquier otro battle royale, sabes que al inicio de cada partida comienzas con las manos vacías y apenas toques suelo deberás buscar armas y medicamentos.

En Apex la historia es similar, por ello intenta usar tus primeras partidas —en las que posiblemente no llegues a la victoria— para conocer el mapa y los mejores lugares para aterrizar y comenzar a buscar objetos que te ayuden.

Apex Legends te mostrará los lugares que tienen los mejores objetos con una luz imposible de no verse desde que vas cayendo. El problema con este tipo de zonas —conocidas como Hot Zone— es que la mayoría de jugadores se dirige hacia allá, y quien llegue primero obtendrá las mejores cosas y también tendrá la ventaja sobre el resto de los que llegan después. Puedes ver este mapa interactivo creado por jugadores que revelan los mejores lugares para caer y encontrar objetos valiosos.

Mi consejo aquí es buscar una zona no tan concurrida (esto lo sabes viendo donde caen los jugadores) en la que sin duda encontrarás armas básicas y objetos médicos. Luego, si sobrevives a los primeros minutos, irás caminando y encontrando más objetos. El chiste es encontrar algo con lo que te puedas defender de inmediato y poco a poco ir mejorando.

Mi primera sugerencia en Apex ya te la dije: evita lugares concurridos.

La segunda es poner atención al juego. De verdad, mucha atención. No pongas música de fondo y tampoco platiques con alguien que no sea dentro del juego, pues puede distraerte de escuchar el movimiento de un rival cerca a tu posición que te hubiera podido salvar la vida, o escuchar que hay un tiroteo cerca de tu zona del mapa.

Mi tercera sugerencia para Apex (y básicamente para cualquier otro battle royale) es familiarizarte con el mapa, el uso de la brújula y cómo comunicarte con base en eso. Puedes, por ejemplo, señalar que viste movimiento en E117 (refiriéndote a la ubicación 117 al Este) y tus compañeros sabrán a qué te refieres — a diferencia de decir algo como "vi a alguien corriendo cerca de esas rocas", que no ayudará en nada.

Utiliza las torres de lanzamiento para mejorar tu ubicación. Por todo el mapa hay unas torres rojas que te lanzarán al aire y podrás llegar a otra zona en el mapa de forma más rápida —y segura— que si fueras caminando.

También, siempre ten en cuenta que el círculo se está cerrando. El círculo que cierra su diámetro conforme avanza el juego te puede sacar del juego si es que estás fuera de este por mucho tiempo. Siempre intenta correr hacia su centro y no perderlo de vista, pues conforme se cierra, es más probable que te encuentres a enemigos.

Utiliza armas de largo alcance, como aquellas de tirador o sniper. De esta forma puedes tener una vista a campos alejados con el uso de la mira telescópica en tu arma, además de que puedes disparar desde lejos sin arriesgarte a recibir disparos o un ataque cuerpo a cuerpo.

Recuerda también que los accesorios médicos —como vendajes o chalecos antibalas— son tan importantes como las armas. Ten en cuenta que un chaleco antibalas te puede ayudar a mejorar tu resistencia a los tiros y los vendajes te pueden servir para después de un encuentro con algún enemigo.

Apex Legends no lleva ni un mes de disponibilidad, así que los jugadores irán descubriendo nuevos trucos y también llegarán más funciones. Debido al éxito de paquetes temporales o pases de temporada, es muy probable que EA lance uno —o más— para Apex Legends, aunque aún no se sabe cuándo o cuántos. Iremos mejorando esta guía con más información que vayamos conociendo y descubriendo mientras seguimos jugando.

Mientras tanto, ve, juega e intenta salir con la victoria.

