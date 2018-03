Antiguo ADN de mamut podría rescatar a elefantes en peligro de extinción

Ken Bohn/San Diego Zoo Global

Un equipo internacional de científicos ha publicado el examen más detallado a la constitución genética de varias especies de elefantes, incluyendo a gigantes extintos como los mamuts y mastodontes.

El estudio cuenta la complicada historia de una resistente familia de animales que ahora están en peligro de extinción. Utilizando los genes de sus ancestros, el estudio sostiene que podría ser más fácil salvarlos de lo que se pensaba.

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, describe que la evolución de los elefantes ha sido compleja y plagada de cruces genéticos.

"Los cruces genéticos podrían explicar el porqué los mamuts fueron tan exitosos en ambientes tan diversos durante un largo período de tiempo", dijo en un comunicado de prensa el experto en genética evolutiva Hendrik Poinar, uno de los autores del estudio.

Pero esa clase de comportamiento de apareamiento se ha detenido entre las especies que han sobrevivido en el planeta hasta hoy.

"Ha habido un candente debate entre los círculos de conservación sobre si los elefantes de las sabanas africanas y los elefantes que habitan en los bosques son de dos especies distintas", dijo el también autor del estudio David Reich, del Broad Institute de MIT y de la Facultad de Medicina de Harvard. "Nuestros datos muestran que estas dos especies han estado aisladas durante largos períodos de tiempo, lo que hace que cada uno se merezca un estatus independiente de conservación".

El nuevo estudio también podría aumentar las probabilidades de supervivencia de los elefantes a largo plazo a través de métodos de alta tecnología: al demostrar que es relativamente fácil crear genéticamente un híbrido entre mamut y elefante que puede sobrevivir en distintos climas y ser menos atractivos para los cazadores.

"Este ensayo argumenta que debido al acto de la hibridización entre las especies en el pasado, es posible que no existan tantas limitaciones para ello desde una perspectiva fisiológica y bioquímica", dijo Poinar.

Pero Poinar no está tratando de resucitar al extinto mamut, sino que está interesado en introducir características genéticas de especies extintas en el genoma de especies existentes.

Los científicos esperan seguir con sus estudios sobre cómo la introducción de nuevo material genético de otros linajes de elefantes permitieron a distintas especies adaptarse a nuevos hábitats y climas distintos en el pasado.

Con la colaboración de Suan Pineda.