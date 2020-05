Las mejores antenas de TV para quienes quieren cortar la TV por cable

A pesar de existe desde hace 90 años, la televisión de transmisión por aire también conocida como OTA (del inglés "over the air") aún hoy parece ser un secreto muy bien guardado. ¿Sabías que puedes ver algunos de los mejores programas de televisión, deportes y especiales gratuitamente, sin tener que pagar a una compañía de cable o una suscripción de streaming?

Usar una antena para transmisiones OTA es ideal para ver eventos en vivo, como el Super Bowl, los Premios Óscar, la Final Four y más. Dependiendo de dónde vivas, puedes ver los programas de ABC, CBS, Fox o NBC, así como PBS y otros canales como The CW y My TV. (Nota de los editores: CNET es una división de CBS). Tu televisor ya cuenta con un sintonizador incorporado, y agregarle una antena interior tiene un costo de a partir de US$10.

El inconveniente es que en algunos lugares, la recepción de ciertos canales es irregular o inexistente. Y a diferencia de un servicio de streaming de TV en vivo, la televisión OTA está restringida a un solo televisor y no funciona en teléfonos u otros dispositivos. A menos, por supuesto, que consigas un DVR para transmisiones OTA.

Probamos siete antenas de interior diferentes, con precios que oscilan entre US$10 y US$90. Las mejores lograron captar más canales que las otras y tuvieron señales más fuertes y aceptables en los canales "problemáticos". Hicimos nuestras pruebas en dos ubicaciones diferentes: el área urbana de Manhattan y el área suburbana de Nueva Jersey. Estas son las siete antenas que probamos:

Channel Master Flatenna 35 (US$10)

AmazonBasics Ultra Thin Indoor TV Antenna (US$20)

1byone Upgraded 2019 Digital Amplified Indoor HD TV Antenna (US$25)

U Must Have Amplified HD Digital TV Antenna (US$28)

Antennas Direct ClearStream Eclipse (US$40, aunque su precio normalmente es US$33)

Mohu ReLeaf (US$40)

Channel Master Smartenna+ (US$89)

Nota del editor: CNET puede recibir parte de los ingresos por la venta de los productos que aparecen en esta página.

Las mejores

Sarah Tew/CNET ¿Cable extraíble? Sí



Número de canales: 50 en Manhattan, 61 en Nueva Jersey

Número de canales que se pueden ver aceptablemente: 9 de los 13 probados, en ambas ubicaciones Flatenna 35 se ha actualizado con una antena extraíble desde nuestra prueba original hace dos años. Y parece que su rendimiento también ha mejorado: ahora es el mejor de nuestros siete modelos en captación de canales, y supera nuestra recomendación anterior, la Antennas Direct ClearStream Eclipse. Y sí, cuesta solo US$10 en el sitio Web de Channel Master (y un poco más en lugares como Amazon). Su nombre aparece como Flatenna 35 o Duo, según el lugar donde la compres. ¿Buscas la mejor recepción al precio más barato? Tenemos una ganadora.

Sarah Tew/CNET ¿Cable extraíble? Sí



Número de canales: 41 en Manhattan, 64 en Nueva Jersey

Número de canales que se pueden ver aceptablemente: 8 de los 13 probados, en ambas ubicaciones En nuestras pruebas, la antena de Amazon Basics compitió a la par con la Channel Master Flatenna. Tiene un diseño curiosamente similar y también incluye un cable extraíble. Lo único que evita que supere a la Flatenna es su precio, que es más elevado. Pero es una buena opción si quieres una antena de color blanco.

Sarah Tew/CNET ¿Cable extraíble? Sí

Número de canales: 39 en Manhattan, 65 en Nueva Jersey

Número de canales que se pueden ver aceptablemente: 9 de los 13 probados, en ambas ubicaciones Tal vez ya probaste los otros dos modelos con resultados regulares y quieras darle otra oportunidad a esta antena. La Antennas Direct Eclipse fue la ganadora en nuestras pruebas hace dos años, y esta vez también logró un magnífico desempeño. Con un aspecto similar a un anj (un jeroglífico egipcio) y diseño reversible, es definitivamente única. Incluye pestañas adhesivas para sujetarla a la ventana, un detalle muy práctico. Y si necesitas más potencia, también tiene disponible un amplificador de señal por US$20.

Las demás

Sarah Tew/CNET ¿Cable extraíble? No

Número de canales: 34 en Manhattan, 49 en Nueva Jersey

Número de canales que se pueden ver aceptablemente: 6 de los 13 probados, en ambas ubicaciones La antena de 1byone es una de las dos en esta lista que no tienen cables extraíbles, y dado que este solo tiene 10 pies (unos 3 metros) de largo, puede que no funcione en algunas habitaciones. Su cubierta de plástico negro se ve de menor calidad en comparación con los demás modelos, aunque cuenta con un amplificador de señal incorporado. En cuanto a su rendimiento, quedó entre las últimas de la lista, pero fue la única que logró captar CBS en nuestra ubicación de Manhattan (ve abajo los detalles).

Sarah Tew/CNET ¿Cable extraíble? Sí

Número de canales: 29 en Manhattan, 66 en Nueva Jersey

Número de canales que se pueden ver aceptablemente: 6 de los 13 probados, en ambas ubicaciones La antena Mohu ReLeaf es una nueva versión de su modelo original Leaf, fabricada con materiales reciclados. La ReLeaf cuenta con pequeños orificios de montaje en la parte superior, para tachuelas, pero carece de aplicadores adhesivos y su construcción de papel se rasga con facilidad. Funciona bastante bien, pero es cara.

Sarah Tew/CNET ¿Cable extraíble? No

Número de canales: 28 en Manhattan, 62 en Nueva Jersey

Número de canales que se pueden ver aceptablemente: 6 o 7 con su amplificador, de los 13 marcados, en ambas ubicaciones La U Must Have es la única antena que viene con una almohadilla adhesiva en la parte posterior. Su cable no extraíble es relativamente largo: 18 pies (unos 6 metros). Incluye un amplificador que le da cierta flexibilidad y en general el producto se siente más sólido que el de 1byone, aunque su desempeño fue similar.

Sarah Tew/CNET ¿Cable extraíble? Sí

Número de canales: 31 en Manhattan, 53 en Nueva Jersey

Número de canales que se pueden ver aceptablemente: 5 de 13 probados en Manhattan, 3 en Nueva Jersey Esta actualización de la Smartenna original es básicamente un modelo totalmente distinto. El anterior era para interiores/exteriores, pero este es solo para interiores, con un amplificador/procesador integrado diseñado para "seleccionar automáticamente el mejor patrón de recepción". Sin embargo, no funcionó muy bien en nuestras pruebas en diversos lugares. Incluso en un área de recepción deficiente, no captó más canales que los modelos más económicos. Podría funcionar bien en algunas circunstancias muy específicas, pero no fue nuestro caso.

Comparación de las mejores antenas

Precio No. de canales (Manhattan) No. de canales (NJ) No. de canales que se pueden ver aceptablemente (de 13) Channel Master Flatenna 35 US$10 50 61 9 AmazonBasics Ultra Thin Indoor TV Antenna US$20 41 64 8 Antennas Direct ClearStream Eclipse US$39 39 65 9 1byone Upgraded 2019 Digital Amplified Indoor HD TV Antenna US$25 34 49 6 Mohu ReLeaf US$40 29 66 6 U Must Have Amplified HD Digital TV Antenna US$28 28 62 6 Channel Master Smartenna+ US$89 31 53 5

Cómo probamos las antenas



Al igual que con los bienes raíces, el rendimiento de una antena depende básicamente de tres elementos: ubicación, ubicación y ubicación.

Probamos las antenas en dos ubicaciones principales: en el centro de Manhattan, a solo media milla (unos 800 m) de las antenas de transmisión del Empire State Building —aunque ocultas por otros edificios— y en los suburbios de Nueva Jersey, a 9 millas (unos 15 km) de la torre de transmisión más cercana. Dependiendo de tu ubicación, es posible que recibas transmisiones desde múltiples antenas, y que las colinas o edificios grandes afecten la recepción.

Situamos cada antena en el mismo lugar y la conectamos al Channel Master DVR+, que proporciona información sobre la intensidad de la señal, así como un conteo del número total de canales. Utilizamos dos métricas diferentes para determinar qué antena funcionó mejor. La primera fue una medición en bruto del número de canales que esta podía detectar, mientras que la segunda involucró una serie de "canales problemáticos" predeterminados. Para ello, consultamos una lista de canales seleccionados de varios foros, para ambas áreas de prueba, y evaluamos qué tan bien captaban las antenas cada canal.

Nuestra lista de canales "problemáticos" en Manhattan incluyó WABC 7.1 (ABC), WNET 13.1 (PBS), WPIX 11.1 (CW – Manhattan solamente) y WNJB 58.1 (PBS – NJ solamente). Además, agregamos los populares canales CBS 2.1, WNBC 4 (NBC) y WNYW 5 (Fox).

Si bien los resultados variarán según el lugar donde vivas y la distancia a la que te encuentres de una antena, descubrimos que los mejores modelos probados captaron un mayor número de los canales más populares, así como también transmisiones de radio adicionales y canales en español.

La mayoría de las antenas siguen el mismo diseño rectangular, pero hubo una consideración importante: el cable. ¿La antena tenía un cable largo o, mejor aún, uno extraíble? La vas a fijar en tu ventana, que podría estar muy lejos de tu televisor, así que mientras más largo el cable, mejor.

Conviene indicar que tres de estas antenas, la 1buyone, la U Must Have y la Channel Master Smartenna+, incluyen amplificadores que aumentan la ganancia. Mientras que dos de los modelos también funcionan sin los amplificadores conectados, el Channel Master no. Sin embargo, en función de nuestras experiencias en varios lugares, los amplificadores ofrecen un beneficio impredecible. Si no puedes obtener la recepción de TV con una antena interior, es posible que un amplificador de ganancia no te ayude, y en otros casos podría empeorar tu recepción al sobrecargar canales que ya tienen una señal fuerte.

Instalación de una antena interior

A diferencia de los modelos que probamos en 2016, la mayoría de estas antenas incluyen algún tipo de adhesivo para fijarlas a tu pared o ventana. Si, por algún motivo carecen de esta opción, puedes probar con cinta adhesiva o masilla para carteles.

Definitivamente, tendrás que experimentar con la ubicación. Una pared podría ser mejor que una ventana, dependiendo de la orientación de la habitación. Además, si es posible, mantén la antena alejada de metales magnéticos como barras de seguridad o similares, ya que pueden interferir con la señal.

Si compras un modelo con un cable corto y fijo, como el de 1byone, ten en cuenta que probablemente debas comprar un cable de extensión macho-hembra y cable coaxial adicional para que llegue hasta tu equipo.

Por último, si vives en un área con poca cobertura, es posible que una antena de interior no sea lo que necesitas. Intentamos usar las antenas en una ubicación en el valle de Hudson y ninguna de ellas funcionó en absoluto, ni siquiera el modelo Smartenna con amplificador de señal. Por eso es mejor probar con una antena barata primero, en lugar de gastar US$100 en algo que podría no funcionar en tu ubicación.