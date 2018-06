Ant-Man and the Wasp: fecha de estreno, elenco, trama y rumores

Ant-Man and The Wasp se estrena en cines el 6 de julio, convirtiéndose en la tercera película del Universo Cinematográfico Marvel que se exhibe en 2018. Y aunque quizás no tenga tantos fanáticos como Black Panther o suscite el intenso interés que despertó Avengers: Infinity War, el filme sobre estos héroes diminutos está generando una atención que sobrepasa su tamaño.

Como los espectadores de Infinity War ya saben, Ant-Man (Paul Rudd) y The Wasp (Evangeline Lilly) no participaron en esta guerra contra Thanos, así que esta nueva película explicará la razón de su ausencia. No esperes salir de la sala de cine sabiendo exactamente lo que sucederá en Avengers 4, pero algunas de las piezas del rompecabezas pueden calzar a medida que nos acercamos a Avengers 4 en 2019. Esto es lo que sabemos hasta ahora, y actualizaremos la información una vez que Ant-Man and the Wasp se estrene en cines.

Fecha de estreno y datos de producción

Ant-Man and The Wasp se estrena en Estados Unidos y México el 6 de julio, el 5 de julio en Sudamérica y el 4 de julio en España. Es la secuela de Ant-Man (2015), protagonizada por Paul Rudd como Scott Lang, el ladrón de buen corazón transformado en héroe. La cinta fue filmada casi toda en Georgia, con escenas hechas en San Francisco y Hawaii también.

En el nuevo filme, el personaje de The Wasp recibe crédito en el título. El personaje oculta la identidad de Hope Van Dyne, la hija de la Avispa original, Janet Van Dyne. Seamos honestos, Ant-Man necesitaba una compañera de aventuras, y Marvel requería de una héroe femenina que pudiera llevar una película sobre sus hombros. Como bien dice Hope Van Dyne en el final de Ant-Man: "Ya era hora". El director Peyton Reed le contó a Yahoo!: "(Esa frase) trata sobre un tema mayúsculo. Ya era hora: vamos a tener a una heroína completamente realizada y complicada en la próxima película, que resulta ser una mujer".

El elenco: ¿quién es quién?

Personajes que regresan

Nuevos rostros

Michelle Pfeiffer es Janet van Dyne

Hannah John-Kamen es Ghost, villana del filme

Laurence Fishburne es Bill Foster, amigo de Pym y también es el superhéroe gigante Goliath

Walton Goggins es Sonny Burch, criminal

Randall Park es el agente Jimmy Woo de S.H.I.E.L.D.

Trama, rumores y teorías

Consulta tu calendario: Aunque Ant-Man and The Wasp se estrena pocos meses después de Avengers: Infinity War, una no continúa la historia de la otra. La sinopsis oficial de la película indica que tiene lugar luego de los acontecimientos vistos en Captain America: Civil War, pero no ofrece información específica al respecto. ¿Sucede un día después de Civil War? ¿Un mes? ¿Un periodo mayor? Sospechamos que el filme sucede durante los hechos de Infinity War, una creencia que se apoya en este video, en el que varios de los héroes de Infinity War se preguntan dónde exactamente estaban Ant-Man y The Wasp durante la batalla.

Arresto domiciliario: Black Widow (Scarlett Johansson) sabe exactamente dónde estaba Ant-Man: Estaba bajo arresto domiciliario. Luego de los eventos de Civil War, Scott Lang aceptó declararse culpable para proteger a su familia, lo que explica el brazalete electrónico en el tobillo que lleva en todos los tráilers. (ComicBook.com señala que es posible que Scott le ponga el brazalete a hormiga de tamaño humano a la que se ve tocando la batería. Y esa escena nos hizo extrañar a Ant-thony, la leal hormiga que Lang montó como a un caballo en la primera película).

Embrujado: La villana del filme se llama Ghost, tachada por la sección Vulture de la revista New York como un "personaje de cómics de nivel C". Ella parece haber robado alguna tecnología y planea conquistar el mundo con ella, como suelen hacer todos los súper villanos. En las historietas, Ghost era hombre, pero en la película es interpretado por una mujer, Hannah John-Kamen. "El personaje de Ghost podría ser hombre, mujer, cualquier cosa; así que nos parecía más interesante elegir a una mujer", le dijo el director Peyton Reed a Entertainment Weekly. "El principal poder de Ghost consiste en atravesar materia sólida. Ella posee toda suerte de extrañas versiones de este poder, lo que resulta difícil de enfrentar para Ant-Man y The Wasp".

Salto cuántico: En la primera película, el Ant-Man original, Hank Pym (Michael Douglas), explica cómo su esposa Janet se extravió en el Reino Cuántico (Quantum Realm), sacrificándose al reducir su tamaño a un nivel que le permitiera colarse entre las moléculas de un misil y desactivarlo. Janet (Michelle Pfeiffer) es la madre de Hope y esperamos que haya una reunión entre madre e hija en este filme. Los misterios del Reino Cuántico, y el conocimiento que Janet obtuvo allí podría ser de importancia capital para ayudar a los héroes en Avengers 4.

Una pionera: Lilly está nerviosa pues desea asegurarse de que The Wasp esté a la altura de los héroes masculinos que han liderado películas de Marvel en el pasado. "A menudo me he preguntado durante el rodaje, ¿cómo voy a hacerla especial?", reveló la actriz a la revista Vanity Fair. "Quiero decir, ¿cómo hago que este personaje cuente y cómo hago que se destaque? Porque ella es la primera superhéroe femenina que aparece en el título de una película del Universo Marvel, y odiaría ser una gran, gran decepción para los fanáticos. Eso me mortificaría".

Tomarlo con humor: Se supone que la película es mucho más alegre que Avengers: Infinity War (pero esto podría decirse también de cualquier funeral promedio). Christopher Markus, uno de los guionistas de Infinity War, le contó a Collider que la razón por la que Ant-Man and The Wasp no figuró en una escena post créditos en Infinity War obedeció al cambio de tono entre ambos filmes. "Marvel suele apuntar en sus finales hacia la próxima película por estrenar del estudio", explicó Markus. "La próxima película es Ant-Man and the Wasp, que es liviana; no quieres que la gente diga '¡pero mientras tanto, Paul Rudd sigue siendo adorable!".

