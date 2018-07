Marvel Studios

Si ya viste Ant-Man y la Avispa y quieres leer acerca de sus dos secuencias postcréditos, de eso vamos a hablar. Entendemos que te mueras de ganas por leer sobre ellas. Pero si todavía no has visto la película protagonizada por Evangeline Lilly y Paul Rudd y eres de los aversos a los spoilers, deja de leer. De lo contrario, vamos a arruinarte el final de la nueva de Marvel. Quedas advertido.

Desde el principio de Ant-Man and the Wasp tuve una duda que me acompañó durante el resto de la película. Después de esa secuencia inicial en el pasado en la que pudimos ver unas versiones 30 años más jóvenes (y algo digitalizadas) de Michelle Pfeiffer y Michael Douglas como Janet y Hank van Dyne, apareció el logo de Marvel y a continuación unas letras que decían: "Present day" (Día actual). Y sin embargo en el momento actual dentro del universo de películas de Marvel, la mitad de la población del universo entero ha desaparecido gracias al plan de control de la superpoblación de Thanos.

De modo que la trama de Ant-Man and the Wasp era anterior al momento fatídico del final de Infinity Wars y había que ver cuándo se juntarían las líneas narrativas de ambas. En realidad, eso no sucede de forma evidente durante la película. No hay siquiera una mención a lo que está pasando en Escocia, Nueva York o Wakanda (las localizaciones terrestres de Avengers: Infinity War). Eso es, hasta después de la primera tanda de títulos de crédito.

Entonces vemos a Scott (Paul Rudd) con su traje de Ant-Man listo para adentrarse de nuevo en el Mundo Cuántico y dejar allí unas partículas para ayudar a Ghost a curarse. Hank (Michael Douglas), Hope (Evangeline Lilly) y Janet (Michelle Pfeiffer) están dándole apoyo técnico desde el nivel macroscópico (básicamente el mundo a nuestra escala), intuimos que en algún lugar de San Francisco. Y cuando Sott está listo para volver del Mundo Cuántico después de cumplir su misión, ¡puf! Los otros tres se desintegran como tantos otros personajes al final de Avengers 3.

Por si la posible muerte de tres personajes fuera poco, después de una nueva serie de títulos de crédito (ya te hemos dicho que con estas películas hay que quedarse hasta el final, final, final), volvemos a la casa de Scott en San Francisco, donde la hormiga gigante que se ha estado haciendo pasar por él durante parte de la trama está tocando la batería. El filme acaba con un: "Ant-Man and the Wasp will return" (Ant-Man y la Avispa volverán) pero entonces aparece un signo de interrogación al final poniendo en duda el regreso de estos superhéroes.

El final de la película es un poco desconcertante. Por un lado contábamos tanto con Ant-Man como con la Avispa para ir a echar una mano en Avengers 4. Porque con las muchas bajas que hubo en Infinity War, Capi y compañía van a necesitar toda la ayuda disponible. Tenemos tres teorías sobre lo que podría pasar con Scott, Hope, Hank y Janet en el futuro reencuentro de personajes de Marvel:

Todos los personajes de Ant-Man estarían ausentes de Avengers 4. Teniendo en cuenta nuestras varias teorías para lograr que las muchas muertes causadas por Thanos puedan ser reversibles Ant-Man tal vez pueda ayudar a los Avengers de algún modo desde ese Mundo Cuántico y acabe siendo importante que esté allí. Sobre todo porque su personaje en realidad no se ha desintegrado. Es sólo que es extremadamente pequeño. Thanos es tan poderoso que tiene sentido que un ser microscópico quizá le pueda hacer más daño que un rival de tamaño normal. En esas dimensiones es mucho lo que se puede hacer para desestabilizar al enemigo -- creemos. Igual que durante la primera Ant-Man

Y tú, ¿cuál crees que será el papel de Ant-Man y la Avispa en Avengers 4? ¿También te molesta que en un grupo de cuatro personajes -- Scott, Hank, Janet y Hope -- Thanos haya hecho desaparecer a tres? Estadísticamente deberían haber sido sólo dos, ¿no crees?

Ant-Man and the Wasp o Ant-Man y la Avispa se estrena el 6 de julio en Estados Unidos y México. En España la película se podrá ver a partir del 4 de julio.

