Anker presenta 5 nuevos competidores para los Apple AirPods

Anker apuesta todo a los audífonos de verdad inalámbricos. La compañía presentó cinco nuevos modelos en un evento en la ciudad de Nueva York, con precios que oscilan entre los US$50 y los US$150, para un modelo más premium, el Liberty 2 Pro, que presume ofrecer un sonido para audiófilo y se parece un poco a los WF-1000XM3 de Sony. La mayoría de los nuevos audífonos llegarán a tiendas en octubre.

Los audífonos de verdad inalámbricos más populares de Anker, hasta la fecha, habían sido sus Liberty Air, que tienen un diseño similar a los AirPods, pero con ajuste de aislamiento de ruido (las puntas de los oídos que sellan el canal auditivo) y cuestan la mitad del precio. Los nuevos Liberty Air 2 (US$100) se han actualizado con carga USB-C y carga inalámbrica, mejor duración de batería y mejor calidad de llamadas, así como un acabado mate de aspecto más elegante.

Tuve la oportunidad de probar algunas unidades de los Liberty 2 Pro y los Liberty Air 2 antes de que fueran enviadas, y me gustó cómo se ajustan (logré que se ajustaran de manera segura, con un sello fuerte) y quedé impresionado en general con lo que pude escuchar. Los Liberty 2 Pro deben competir con modelos de gama más alta que cuestan más de US$200, y en definitiva suenan mejor que los Liberty Air 2, que no parecen sonar mejor que los originales Liberty Air.

Anker está promocionando la nueva tecnología del driver llamada Astria Coaxial Acoustic Architecture, de los Liberty 2 Pro, la cual ayuda a crear un sonido más refinado y abierto. Tras la primera prueba, no me pareció que los audífonos sonaran tan bien como los WF-1000XM3 de Sony, pero la unidad que estaba escuchando no era la final y todavía recibirá algunos ajustes de sonido antes del envío.

Profundizaré en el análisis de toda la nueva colección inalámbrica Anker Soundcore una vez que tenga en mis manos las muestras finales de los productos, pero por ahora aquí están sus especificaciones básicas, según Anker.

Liberty Air 2

Drivers cubiertos de diamante para reproducción precisa de audio



Perfil personalizado de sonido de HearID



Cuatro micrófonos con cancelación de ruido y cVc 8.0 para las llamadas telefónicas

Carga inalámbrica Qi y carga USB-C



Soporte para aptX

Bluetooth 5.0 con tecnología de pareo sencilla



Hasta 7 horas de reproducción (45 por ciento más que el modelo de 2018)

28 horas totales de reproducción con el estuche (40 por ciento más que el modelo de 2018)

Certificado IPX5 Waterproof contra agua



Precio: US$100

Disponibilidad: A principios de octubre en Best Buy, Walmart, Amazon.com y Soundcore.com

Sarah Tew/CNET

Liberty 2

Drivers cubiertos de diamante de 10 mm para reproducción precisa de audio



Perfil personalizado de sonido de HearID



Cuatro micrófonos con cancelación de ruido y cVc 8.0 para las llamadas telefónicas

Soporte para aptX

Bluetooth 5.0 con tecnología de pareo sencilla



Hasta 8 horas de reproducción (32 horas en total de reproducción con el estuche)

Certificado IPX5 Waterproof contra agua



Tecnología de ala GripFit Ear para asegurar el ajuste

Precio: US$100

Disponibilidad: A principios de octubre en Walmart, Amazon.com y Soundcore.com; principios de noviembre en Best Buy

Liberty 2 Pro

Astria Coaxial Acoustic Architecture (ACAA)

Diver dinámico de 11mm combinado con Knowles Balanced Armature

Perfil personalizado de sonido de HearID

Cuatro micrófonos con cancelación de ruido y cVc 8.0 para las llamadas telefónicas

Soporte para aptX

Bluetooth 5.0 con tecnología de pareo sencilla

Tecnología de ala GripFit Ear para asegurar el ajuste

Hasta 8 horas de reproducción (32 horas totales con el estuche)

Carga inalámbrica Qi

Certificado IPX4 Waterproof contra agua

Precio: US$149.99

Disponibilidad: Orden disponible en Soundcore.com el 26 de septiembre; en Amazon.com y Bestbuy.com el 8 de octubre



Sarah Tew/CNET

Spirit X2

Gancho de oreja

Driver de 12mm



Soundcore BassTurbo



Soundcore BassUp —tecnología para impulsar los bajos

Hasta 9 horas de reproducción (36 horas en total de reproducción con estuche)

Carga USB-C



Certificado IP68 contra agua con SweatGuard

Precio: US$100

Disponibilidad: Principios de octubre en Target.com; octubre 20 en Amazon.com y Soundcore.com

Spirit Dot 2

Driver de 8mm recubierto de diamante con material elástico alrededor para mejorar los bajos

Tecnología de bajos Soundcore BassUp



Acolchonamiento AirWing para un ajuste seguro

Hasta 5.5 horas de reproducción (16 horas en total con el estuche)



Carga rápida en el puerto (carga USB-C)



Certificado IPX7 contra agua con SweatGuard

Pareo de un paso

Precio: US$80

Disponibilidad: Mediados de octubre en Amazon.com y Soundcore.com