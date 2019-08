Andy Serkis dirigirá Venom 2

Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

Andy Serkis llegó a un acuerdo para dirigir Venom 2, confirmó el lunes el representante del actor y director. La película es una secuela de la exitosa cinta de 2018 centrada en el supervillano de Marvel, que recaudó US$$856 millones en la taquilla global.

Tom Hardy volverá a interpretar a Eddie Brock, un periodista desafortunado cuyo cuerpo se une con un simbionte extraterrestre, que lo dota de poderes y fortaleza sobrehumana.

La negociación final entre Serkis y Sony Pictures se desarrolló el fin de semana y el plan es que el rodaje comience en otoño.

Esta es la tercera oportunidad en la que Serkis asume el rol de director en un largometraje para la gran pantalla, tras Breath (2017) y Mowgli: Legend of the Jungle (2018, estrenada finalmente en Netflix). Serkis interpretó a Gollum en la trilogía de The Lord of the Rings y en la trilogía de The Hobbit. También interpretó al villano Klaw en Black Panther y personificó, a través de la tecnología de captura de movimiento a Snoke en las recientes películas de Star Wars.