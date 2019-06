Andy Ruiz Jr. sorprende a todos en el ring –y Twitter se rinde a sus pies

Andy Ruiz Jr. protagonizó una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo y venció al hasta entonces campeón de los pesos pesados, Anthony Joshua.

El sábado 1 de junio, en el séptimo round, el boxeador de 29 años nacido en Mexicali propinó una combinación de golpes que dejó con la boca abierta a los presentes en el Madison Square Garden. El juez tuvo que detener la pelea.

Con este triunfo, que no estaba en los pronósticos de ningún experto, Ruiz Jr. es el nuevo rey de los pesos pesados de las categorías AMB, FIB y OMB.

El resultado fue sorprendente, pues en el tercer asalto, el británico Joshua (22 victorias, 21 KO, una derrota) envió al suelo a Ruiz (33-1, 22 nocauts), en el tercer asalto, pero el mexicano se recuperó y tumbó a su rival dos veces, antes de la estocada final.

Desde que James Buster Douglas derrotó a Mike Tyson, en 1990, no se dada una victoria tan inesperada como esta.

Al mismo tiempo, Ruiz Jr. se convirtió en el primer Campeón del Mundo peso completo de ascendencia mexicana de la historia.

"Quiero dar las gracias a Dios por darme esta victoria que parecía imposible. Me siento tan bien... Por esto he estado soñando y he trabajado tan duro. No me puedo creer que haya hecho mis sueños realidad. El cielo es el límite", dijo el vencedor tras la pelea.

En las redes sociales, la sorpresiva victoria convirtió a #AnthonyJoshua y #Ruiz en tendencias mundiales. Estas son algunas de las reacciones en Twitter tras terminar la pelea:

Siempre hay una primera vez

Por primera vez en la historia un boxeador mexicano es campeón mundial de peso completo. 🇲🇽



Andy Ruiz Jr. es el nuevo monarca de la AMB, FIB, OMB y OIB tras sorprender a Anthony Joshua. 😱pic.twitter.com/u7YkKYT9Pt — Luis Herrera (@luisrha) June 2, 2019

¡Viva México!

#VivaMéxico 🇲🇽 Andy Ruiz es el 1° Campeón Mexicano de peso completo de la historia ¿Qué opinan de la pelea? pic.twitter.com/oikZp3Y5Vn — Space (@canalspace) June 2, 2019

Viva México! Primer campeón peso pesado!



Andy Ruiz Jr. sorprendió a Anthony Joshua en MSG. pic.twitter.com/XtXF8KwkmL — Ralph Hannah (@paraguayralph) June 2, 2019

Increíble

Increible. Simplemente increíble cómo Andy Ruiz Jr. venció con todas las de la ley al gran Anthony Joshua. Es como si Homero hubiese vencido por nocaut a Rufo Tatum.#CombateSPACE pic.twitter.com/vEpvBLFMhd — Cristian de la Cruz (@cmdec) June 2, 2019

¡Sorpresa!

¡LA SORPRESA DEL AÑO! 😮



Andy Ruiz venció por TKO a Anthony Joshua, quien iba invicto (22 v, 21 KO) 🔝



Se convierte en el primer mexicano en coronarse Campeón del Mundo de los pesos pesados 👑#BOXEOxESPN 🥊 pic.twitter.com/iyir9qyaH9 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 2, 2019

¡SORPESA EN EL MADISON SQUARE GARDEN!



El 🇲🇽🇺🇸 Andy Ruiz se convierte en el PRIMER MEXICANO en coronarse Campeón del Mundo de los pesos pesados derrotando a Anthony Joshua por nocaut técnico 🤩😱#BOXEOxESPN 🥊



📸(Vía: @MatchroomBoxing) pic.twitter.com/n6qJsMRUGi — ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) June 2, 2019

🇲🇽 ORGULLO NACIONAL 🇲🇽



¡Andy Ruiz Jr. es el primer campeón de peso completo en la historia de México!



Decían que su victoria era “imposible” y hasta pagaba +900



¿Resultado? Noqueó y mandó a la lona 3 veces al mejor de la categoría: Anthony Joshua 🤫 pic.twitter.com/wqTtxwWRhc — Univision Deportes (@UnivisionSports) June 2, 2019

Hay esperanza



Anthony Joshua acaba de pechearla contra un boxeador tamaño twitero.



Aún hay esperanzas para nosotros... pic.twitter.com/qKgxJtFDsh — Nico (@NicoT05) June 2, 2019

Cumplió su promesa

Lo prometió y lo cumplió 🙌👊



El #imperdible mensaje que Andy Ruiz envió al promotor Eddie Hearn, antes de ser elegido para contender por los cinturones de Anthony Joshua 🤩#BOXEOxESPN 🥊 pic.twitter.com/yqxilMvUKD — ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) June 2, 2019