Rubin pide licencia en Essential ante controversia sobre su paso en Google: reporte

Andy Rubin, el ejecutivo conocido como "el padre de Android", tomó una licencia para dejar la cúpula de la startup Essential al tiempo que se hicieron públicas acusaciones durante su estancia en Google, dice el medio The Information.

El sitio, citando a fuentes cercanas, dice que Rubin abandonó Google hace tres años después de que una investigación interna en las filas de la gigante de búsquedas acusaban al ejecutivo de llevar una "relación inapropiada" con una empleada, aunque no se dan más detalles de esta investigación.

Mike Sitrick, portavoz de Rubin, dijo a The Information que cualquier relación que mantuvo durante su época en Google fue consensual. Google y Essential no dieron comentarios a CNET, y Rubin no estuvo disponible para dar comentarios sobre las acusaciones.

Este reporte hace eco en medio de otras acusaciones de hombres en diferentes industrias supuestamente acosando a colegas. Diferentes empresas, incluyendo del rubro tecnológico, se han visto inmersas en este tipo de acusaciones, así como del entretenimiento, política y medios. Una posible relación entre Rubin y una persona con un puesto inferior viola las políticas de Google.

Rubin dejó Google en octubre de 2014. "Quiero desear a Andy lo mejor para lo que viene ahora", dijo Larry Page, quien en ese entonces era presidente ejecutivo de Google (y que ahora lo es en Alphabet, la empresa matriz). "Con Android, él creó algo importante con más de mil millones de usuarios felices. Gracias".

Tras su salida, Rubin fundó Essential, una empresa que en papel proponía una fresca idea al mercado de telefonía móvil. Sin embargo, su celular, el Essential Phone, fue recibido con críticas mixtas y su lanzamiento se vio retrasado en repetidas ocasiones por problemas en la producción. El teléfono, que en su lanzamiento costó US$699, rápidamente se ha depreciado hasta costar US$399.