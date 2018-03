El sistema operativo para relojes inteligentes Android Wear pronto dejaría de llamarse así.

Durante el fin de semana algunos usuarios de la plataforma comenzaron a notar un cambio de nombre de dicho sistema a Wear OS, por lo que se cree que el sistema operativo está cerca de renovarse. Los mismos usuarios también notaron la existencia de un nuevo logo.

Un cambio de nombre de Android Wear a Wear OS es bastante lógico. La gran mayoría de relojes con Android Wear pueden funcionar también con iOS, por lo que Wear OS suena a un término más neutral. Asimismo, Google está cambiando el nombre a otras plataformas como Google Pay, la plataforma que unifica Android Pay y Google Wallet.

Como otro motivo para cambiar el nombre de la plataforma está la unificación. El sistema operativo para computadoras Chromebooks, Chrome OS, también lleva un nombre similar a Wear OS.

En cuanto al nuevo logo, el cambio es aún más radical.

Agrandar Imagen Android Police

El nuevo logo luce mucho más colorido, con la letra W dibujada en los colores tradicionales de Google pero que también se aleja del logo influenciado por la interfaz del sistema operativo.

Google no ha confirmado —o negado— nada sobre Android Wear, su plataforma más abandonada. La compañía lanzó su última actualización importante —Android Wear 2.0— en febrero de 2017 y desde entonces el sistema operativo no ha tenido novedades. Pero Google no es la única que ha descuidado a Android Wear; las fabricantes de relojes están dejando de lanzar nuevos relojes ante el poco interés de los consumidores.

Android Wear es un sistema operativo que ha ido perdiendo impulso frente a su rival watchOS de Apple; pero también frente a Tizen, el sistema operativo de Samsung para sus relojes Gear. En 2017, Tizen superó la presencia de mercado de Android Wear a pesar de ser una sola fabricante la que manufactura relojes con este sistema operativo.