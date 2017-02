Android Wear 2.0 llegará a estos relojes inteligentes con un montón de novedades

Agrandar Imagen Juan Garzón / CNET

Android Wear 2.0 llega con Google Assistant -- y un montón de novedades más.

Los primeros relojes inteligentes que ejecutan Android Wear 2.0 son el LG Watch Sport y el LG Watch Style, pero aunque estos relojes fueron desarrollados en colaboración con Google, otros relojes inteligentes también recibirán la actualización a Android Wear 2.0 para disfrutar de un montón de novedades.

Vale la pena tener en cuenta que algunas de las novedades requieren de cierto hardware, así que si tu reloj no tiene lo indicado para que se ejecuten esas novedades, no podrás disfrutar de éstas. Por ejemplo, si no tienes conectividad NFC, no podrás realizar pagos móviles usando Android Pay.

La actualización a Android Wear 2.0, basada en Android Nougat, se comenzó a habilitar este miércoles y el proceso podrá tardar algunas semanas. Google no dio una fecha específica en la que todos los relojes de esta lista deberían recibir la actualización, pero sí aseguró que será mucho más rápido que las actualizaciones Android para celulares. De esta manera, la empresa espera que en marzo al menos la mayoría de usuarios ya podrían disfrutar de esta nueva versión de Android.

A continuación, recopilamos una lista de los relojes que recibirán la actualización a Android Wear 2.0:

Asus ZenWatch 2

Asus ZenWatch 3

Casio Smart Outdoor Watch

Fossil Q Founder

Fossil Q Marshal

Fossil Q Wander

Huawei Watch

LG Watch R

LG Watch Urbane

LG Watch Urbane 2nd Edition LTE

Michael Kors Access

Moto 360 (2015)

Moto 360 Sport

Moto 360 for Women

New Balance RunIQ

Nixon Mission

Polar M600

TAG Heuer Connected Watch

Por otra parte, se espera la llegada del Casio Pro Trek Smart en abril, un nuevo reloj que ejecutará Android Wear 2.0 desde la primera vez que lo enciendes.

Relojes como el Moto 360 de primera generación, el LG G Watch, el Samsung Gear Live y el Asus ZenWatch no estarán recibiendo esta actualización.

