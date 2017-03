Android gobierna un mercado móvil de dos participantes: Kantar

Josh Miller

El mercado de sistemas operativos móviles está gobernado por iOS y Android, quienes no ven una verdadera amenaza por parte de otros competidores como Windows, de acuerdo con el más reciente estudio de Kantar Worldpanel.

El estudio revela que los anteriores participantes como Symbian, Windows Mobile y BlackBerry ya no tienen rastro en el mercado, esto reflejado en los hallazgos del trimestre que terminó en enero. Android se llevó el 56.4 por ciento del mercado, iOS el 42 por ciento y Windows el 1.3 por ciento del mercado en Estados Unidos.

Uno de los hallazgos más importantes de este informe es que el iPhone se vende como pan caliente en varias regiones como Reino Unido, Francia y Alemania.

La gran vencedora de este trimestre (y en general) sigue siendo Android, que en Estados Unidos cedió un poco de terreno pero mantuvo el 56.4 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2016 en el que controló el 58.2 por ciento.

En el caso de iOS, el iPhone impulsó las cifras de Apple durante la época decembrina. Kantar dice que en Estados Unidos, iOS subió al 42 por ciento del 39.1 por ciento en el mismo periodo de 2016.

Kantar dice que no se espera un movimiento considerable en el primer trimestre del año, pues la plétora de teléfonos anunciados en el MWC 2017 --a fines de febrero-- no llegarán a Estados Unidos. Además, la región está gobernada por Samsung y Apple, quienes aún no lanzan sus más recientes teléfonos.

