Android Q da pistas de sus novedades: Dark Mode y Desktop Mode

Agrandar Imagen Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Quizá tu teléfono aún no tenga Android Pie, pero Google ya trabaja en su sucesor que por ahora podemos llamar Android Q.

El sitio XDA Developers, usualmente confiable en sus reportes, revela varias novedades de Android Q y a las que ha podido acceder por medio de una beta del software. El sitio dice que esta beta no es la primera que Google lanzará al público más adelante, sino una versión de prueba en las filas de Google.

XDA destaca cuatro novedades: una interfaz oscura (Dark Mode) que abarcará todos los rincones del sistema operativo, nuevos ajustes y permisos para que usuarios tengan más control de sus datos, un Desktop Mode y más opciones para desarrolladores.

Dark Mode

El Dark Mode, o modo Oscuro como se podría llamar en español, es una función conocida en otras plataformas y en aplicaciones. Este modo, además de mejorar la visibilidad del contenido en escenarios de poca luz, también ayuda a ahorrar batería ya que las pantallas OLED no gastan tanta energía al reproducir contenido en tonos oscuros en comparación con los tonos claros.

XDA dice que el Dark Mode funciona en la Configuración, en el iniciador (Launcher), los ajustes del iniciador, el app Files, el panel de volumen, los ajustes rápidos y todo el centro de notificaciones. Los apps nativos —Teléfono, Contactos, Mensajes, Noticias, Play y YouTube— también recibieron el mismo tratamiento, agrega el reporte.

Algunas aplicaciones podrían no tener compatibilidad con Dark Mode, pero XDA dice que Google colocará un ajuste para forzar la activación de este modo en apps no compatibles.

Más privacidad

Android Q se enfocará también en la privacidad, dice XDA con evidencia en mano. El nuevo Android permitirá a los usuarios ver un vistazo general de los permisos que tienen sus apps instalados, así como el acceso a su ubicación. Android Q también mostrará los apps que tienen permiso autorizado o denegado a diferentes componentes como el micrófono interno.

Android Q también debutará un icono en la barra de estado (en donde actualmente se ubica la hora, la potencia de la señal y los iconos de notificaciones) que aparecerá solo cuando se esté utilizando la ubicación de tu dispositivo. XDA dice que el icono solo aparecerá cuando un app está usando tu ubicación, y al hacer clic en ese icono podrás ver de qué app se trata y dejar el permiso o denegarlo.

Tu teléfono será tu computadora

Algunos teléfonos de Samsung o Huawei son tan potentes que, con el uso de una base especial o tan siquiera un cable HDMI, ratón y teclado, puedes usarlos como el CPU de una interfaz de computadora tradicional. Pues bien, Android Q quiere llevar esta misma experiencia a todos los teléfonos con Android Q.

XDA espera que la función sea similar a la de un Galaxy y su base DeX, la cual es necesaria para utilizar el modo computadora. XDA menciona también que existe la posibilidad de que este modo en Android Q no necesite de una base o la conexión con cables, pues podría ejecutarse vía wireless por medio de la función Cast.

Más poder a desarrolladores

XDA, una plataforma para desarrolladores, metió mano en la sección que le atañe: Las nuevas funciones y opciones para desarrolladores (una que Google siempre oculta en Android para que los usuarios regulares no frieguen su dispositivo).

El sitio encontró un nuevo panel de preferencias que permite elegir la tarjeta gráfica, aunque no probó la función y no explica la explica a fondo. XDA también menciona una nueva función que permite redimensionar y colocar ventanas del tamaño y forma que se desee. XDA menciona que la función Always on Display llegaría a más dispositivos; actualmente ésta funciona en el Pixel 3 y Pixel 3 XL.

XDA menciona otras funciones y novedades en Android Q, sobre todo en la interfaz y el comportamiento de las notificaciones. Esta filtración da el pitido inicial a la era de hablar sobre Android Q, un sistema operativo que posiblemente sea mostrado en el I/O de este año (posiblemente en mayo), pero que llegue al mercado hasta agosto o septiembre.

Google no ha hecho anuncios oficiales sobre Android Q.