Android Q: Estas son las funciones que más esperamos

No sabemos si el nombre de Android Q será uno de mis postres favoritos, el quesillo venezolano, o si por el contrario se llame en honor a la rica quesadilla, entre tantos otros, pero lo que sí sabemos son las funciones que más nos gustan de la beta disponible del nuevo sistema operativo.

A continuación las cinco funciones de Android Q que consideramos más importantes hasta el momento.

El Top 5 de CNET en Español es un programa semanal que puedes seguir en nuestro sitio Web o suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.

Si de compartir archivos se trata, Android Q va a ayudarnos y mucho. Actualmente para enviarle algo a un amigo en este sistema operativo tienes varios pasos que seguir. Sin embargo, en Android Q ahora tendremos atajos para poder enviar documentos, fotos y cualquier archivo de forma mucho más rápida y cómoda sin tener que ver antes todas las opciones.

Android Q podría estarse preparando para una era en la que el streaming va a ser más importante que nunca. Probablemente por eso el sistema operativo está aplicando mejoras en la reproducción de streaming, que vendrán dadas por el soporte del formato AV1, un códec de software libre, que según Google permite que los proveedores de video puedan hacer streaming enviando una mayor calidad usando menos ancho de banda.

Esto podría ayudar en el futuro a que el servicio de videojuegos Stadia funcione mejor en celulares Android.

Hasta ahora en Android los permisos de geolocalización eran blanco y negro. Tenías que darlos o no darlos. Sin embargo, ahora las aplicaciones podrán usar tu geolocalización cuando son utilizadas, pero el sistema operativo bloqueará esta función cuando estén trabajando en segundo plano.

Google ha dicho que con la nueva versión, los desarrolladores podrán obtener más información de las fotografías que tome un celular con Android Q y esto es simplemente apasionante: ¿el motivo?. Si los desarrolladores pueden conocer los detalles de cada fotografía incluyendo efectos y capas, seguramente van a poder darnos aplicaciones que intervengan las imágenes para crear nuevas fotos llenas de efectos profesionales.

En la posición número uno de este top cinco tenemos el soporte para pantallas flexibles. Porque lo creas o no, celulares como el Galaxy Fold o el Huawei Mate X se van a hacer realidad. Ya hemos visto algunos de ellos, y siendo honestos, aunque parecen increíbles van a llegar y Google ya está trabajando para que Android Q se adapte perfectamente a este nuevo formato de panel.

A eso debemos sumar algo más, y es que con celulares más grandes y potentes, Google también dará a Android Q soporte para que más aplicaciones puedan ejecutarse en segundo plano sin que tu celular sufra mucho por ello.

Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Card: Todo lo que anunció la manzana: Apple anunció un montón de novedades en su evento de servicios desde Cupertino: Apple News Plus, Apple Card, Apple TV Plus y más.

¿Cómo comprar teléfonos Huawei en Estados Unidos?: La marca china fabricante del Huawei P30 Pro no vende oficialmente la mayoría de sus teléfonos en Estados Unidos, pero sí existen tiendas autorizadas en donde puedes comprarlos con garantía.