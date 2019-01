Juan Garzon / CNET

La próxima versión de Android, conocida anteriormente como Android P o Android 9.0 se liberará oficialmente como una actualización en el tercer trimestre de 2018 y con el nombre oficial de Android Pie o Android 9 Pie (se pronuncia "pay" como "pay de manzana").

Actualmente, ya se conocen algunos celulares compatibles con esta actualización.

El camino de liberación de la actualización Android Pie

Android Pie ha tenido cuatro versiones previas (una previa para desarrolladores y cuatro betas) como preparación para la llegada final de la actualización.

Google

Google reveló que Android 9 Pie tendrá cinco versiones previas (4 betas) antes de su liberación final que comenzó el 6 de agosto, primero con sus celulares Pixel.

La liberación varía mucho dependiendo del dispositivo, pero en los últimos años las mismas empresas han tomado este liderazgo y este es más o menos el orden en el cual algunas empresas han habilitado las dos últimas generaciones de Android (Oreo, Nougat y Marshmallow) para sus celulares, tabletas y otros dispositivos.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy Note 9: Unboxing del Note más avanzado

Como es lógico, Google tomó la delantera con Android Oreo para liberar la actualización antes que otras fabricantes, pero Sony fue la que llevó el liderato en esta ocasión al liberar la actualización antes que el propio desarrollador de Android.

Después de Sony, Nokia (HMD Global), OnePlus y HTC siguieron sus pasos, y luego Samsung, LG y otras empresas también hicieran de las suyas.

Esta ocasión es un poco diferente porque por primera vez ya hay celulares compatibles con la versión beta de Android Pie y la actualización podría llegar más rápido que de costumbre debido a Project Treble, la modularización del sistema operativo que permitiría que las actualizaciones lleguen más rápido que antes. Es posible que gracias a Treble la versión beta ya es compatible con celulares de diferentes fabricantes.

¿Por qué las actualizaciones de Android toman tanto tiempo y no llegan a todos los usuarios a la vez?

Android es el sistema operativo más popular del mundo, y eso complica un poco las cosas.

Solo piensa en los distintos celulares Android que hay en todo el mundo (son millones). No todos tienen el mismo tamaño de pantalla, el mismo procesador o los mismos componentes, y muchas veces existen modificaciones para optimizarlos para diferentes mercados o regiones.

Esto significa que cada fabricante tiene que optimizar y realizar las modificaciones apropiadas para que el sistema operativo funcione de manera adecuada en cada uno de los modelos de celulares.

Reproduciendo: Mira esto: Android 9.0 Pie: Las novedades del nuevo sabor de Android

Además, es necesario que los fabricantes de diferentes componentes actualicen los drivers de estos para que funcionen de manera adecuada con Android.

Asimismo, trabajar y habilitar una actualización significa también tiempo y dinero, así que cada fabricante evalúa esto para saber si en realidad vale la pena liberar la actualización del nuevo sabor de Android.

Por otra parte, las actualizaciones también pueden requerir aprobaciones por parte de Google y operadores, algo más que retrasa el proceso. Es por éstas y otras razones que no todos recibimos cada actualización a la misma vez.

Celulares compatibles con Android Pie

Google ya reveló qué celulares son compatibles con Android Pie en su página Web, pero también hay diferentes fabricantes que ya han dicho cuáles otros de sus celulares recibirán la actualización.

Ya compatibles con Android 9 Pie:

Google Pixel (Actualizado)



Google Pixel XL (Actualizado)



Google Pixel 2 (Actualizado)



Google Pixel 2 XL (Actualizado)



Essential Phone (Actualizado)



OnePlus 6 (Actualizado)



Nokia 7 Plus



Oppo R15 Pro



Sony Xperia XZ2 (Actualizado)



Vivo X21 UD



Vivo X21



Xiaomi Mi Mix 2S (Actualizado)



Nokia 6.1 (Actualizado)

Nokia 6.1 Plus (Actualizado)

Sin embargo, hay otros celulares que esperamos o que al menos tiene la posibilidad de actualizarse a Android Pie. Aquí confirmamos los celulares que ya tienen confirmada la actualización Android Pie, al igual que otros teléfonos que son muy probables de poder actualizar Android a esta versión 9.

Google

Google comenzó a habilitar Android PIe el 6 de agosto para los siguientes celulares, pero vale la pena tener en cuenta que esto no significa que todos los usuarios con estos dispositivos la recibirán el mismo día, ya que el proceso generalmente toma días o hasta semanas.

Pixel 2 XL (Actualizado)



Pixel 2 (Actualizado)



Pixel (Actualizado)



Pixel XL (Actualizado)



El Google Pixel 3 y Pixel 3 XL tienen preinstalado Android Pie y son unos de los primeros (o los primeros) que reciben actualizaciones generalmente.

Celulares Android One

Los celulares del programa Android One fabricados desde octubre de 2017 recibirán Android Pie en los próximos meses.

Vale la pena tener en cuenta que Android One no es lo mismo que Nexus, así que no significa que estos serán unos de los primeros celulares en recibir Android 9 Pie, sino que la recibirían más rápido que de costumbre y tienen la promesa de actualizarse por dos años.

Algunos de estos celulares del programa Android One con la promesa de actualizarse serían:

Xiaomi Mi A2: En noviembre, Xiaomi comenzó a liberar Android 9 Pie para el Mi A2.

Xiaomi Mi A2 Lite: En noviembre, el Xiaomi Mi A2 comenzó a recibir Android Pie.



BQ Aquaris X2



BQ Aquaris X2 Pro

Nokia 7 Plus (septiembre): Aunque la actualización final no ha llegado, el Nokia 7 Plus fue el primer celular que no es Pixel en poder tener acceso a la función de Digital Wellbeing (bienestar digital) beta de Google, desde el 20 de septiembre.

GM 8



Xiaomi Mi A1: A finales de diciembre, Xiaomi comenzó a liberar la actualización Android 9 Pie a nivel mundial para el Mi A1.

Moto X4 Android One



Sharp S3



GM 6



Kyocera X3



Essential

Essential Phone PH-1 empresa confirmó que recibirá Android Q en el futuro.

Samsung

El 19 de septiembre, la actualización Android Pie para el Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus se filtró en versión alpha para revelar muchas de sus novedades.

Por ejemplo, dentro de las novedades se pudo ver que la interfaz le da más prioridad a esquinas curvas que antes. Además, las configuraciones rápidas ahora tienen iconos redondos, la interfaz se puede controlar a través de gestos (deslizar desde abajo a uno de los extremos o el medio reemplazan los botones de navegación tradicional de Android), el botón de apps recientes en la barra de navegación ahora se representa con tres líneas verticales, la pantalla de apps recientes ahora muestra los apps de manera horizontal y Android Pie en los S9 ofrecería modo nocturno. Además, la pantalla siempre encendida (Always On Display) traería notificaciones de colores.

Además, Android Pie permite que el teclado de Android pueda ser flotante y al parecer traería la misma función de DeX del Galaxy Note 9 a los S9, lo que permite que no sea necesario el dock sino solamente un cable de USB-C a HDMI.

Samsung dijo que esta versión de Android Pie la llamó One UI, el nombre de la interfaz personalizada que llega después de Samsung Experience y Samsung TouchWiz.

Además, la empresa reveló que en noviembre la empresa liberará la versión beta de Android Pie (One UI Beta Program) para el Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus en Estados Unidos, España, Alemania, Corea del Sur, Polonia, India, Francia, Reino Unido y China.

Mira cómo descargar Android Pie beta en el Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus, aquí.

Samsung anunció que la versión final de la actualización Android Pie para el Galaxy S9, Galaxy S9 Plus y Galaxy Note 9 comenzará a llegar a principios de enero de 2019.

Reproduciendo: Mira esto: One UI: La interfaz del celular plegable de Samsung y...

Estos celulares recibirán la actualización:

Samsung Galaxy S9 Plus Android Police, fechas estimadas de lanzamiento para otros celulares. Además, Samsung también aseguró que muchos más usuarios deberían recibir la actualización en enero.

Android Police, fechas estimadas de lanzamiento para otros celulares. Además, Samsung también aseguró que muchos más usuarios deberían recibir la actualización en enero. Samsung Galaxy S9 24 de diciembre, Samsung comenzó a liberar la actualización Android Pie para el Galaxy S9 en algunos países de Europa, pero la empresa reveló que muchos otros deberían recibir la actualización a partir de enero.



24 de diciembre, Samsung comenzó a liberar la actualización Android Pie para el Galaxy S9 en algunos países de Europa, pero la empresa reveló que muchos otros deberían recibir la actualización a partir de enero. Galaxy Note 9

Samsung comenzó a habilitar Android Pie para el Galaxy Note 9 con procesador Exynos en Alemania el 4 de enero, según SamMobile. Después, a mediados de enero la actualización que trae la nueva interfaz One UI comenzó a llegar a Australia, India y otros países. Sin embargo, en algunas partes el app Samsung Members ha indicado que la actualización llegaría en febrero.

Samsung comenzó a habilitar Android Pie para el Galaxy Note 9 con procesador Exynos en Alemania el 4 de enero, según SamMobile. Después, a mediados de enero la actualización que trae la nueva interfaz One UI comenzó a llegar a Australia, India y otros países. Sin embargo, en algunas partes el app Samsung Members ha indicado que la actualización llegaría en febrero. Galaxy Note 8 (marzo 2019)

Galaxy S8 (marzo 2019)

Galaxy S8 Plus (marzo 2019)

Galaxy A5 2018

Galaxy A8 2018 (abril 2019)

Galaxy A8+ 2018 (abril 2019)

Galaxy A7 2018 (abril 2019)

Galaxy A9 2018 (abril 2019)

Galaxy S8 Active

Galaxy Tab S4 10.5 (abril 2019)

Galaxy J4 2017 (mayo 2019)

Galaxy J4+ 2017 (mayo 2019)

Galaxy J6 2017 (mayo 2019)

Galaxy J6+ 2017 (mayo 2019)

Galaxy J8 Star 2017 (mayo 2019)

Galaxy J7 2017 (julio 2019)

Galaxy J7 Duo 2017 (agosto 2019)

Galaxy Xcover4 (septiembre 2019)

Galaxy J3 2017 (septiembre 2019)

Galaxy Tab S3 9.7 (septiembre 2019)

Galaxy Tab A 2017 (octubre 2019)

Galaxy Tab Active2 (octubre 2019)

Galaxy Tab A 10.5 (octubre 2019)

Galaxy W2018

Galaxy W2019

Galaxy A 9 Star

Galaxy Phoenix

LG

LG V40 ThinQ

LG V35



LG G7 anunció que la actualización final de Android Pie para este celular llegaría pronto. La empresa no se demoró mucho y la actualización comenzó a llegar el 17 de enero, al menor en corea del Sur.

anunció que la actualización final de Android Pie para este celular llegaría pronto. La empresa no se demoró mucho y la actualización comenzó a llegar el 17 de enero, al menor en corea del Sur. LG V30S ThinQ



LG G6



LG V30



Huawei / Honor

Según un reporte de Sudáfrica del 20 de agosto, Huawei comenzará la liberación de la actualización Android Pie para los P20 en septiembre para luego seguir con los Mate 10. Sin embargo, esto no sucedió.

A finales de agosto la empresa lanzó su programa beta de EMUI 9 para el Huawei Mate 10 Pro, Mate 10, P20, P20 Pro, Honor 10, Honor View 10 y Honor Play. Los interesados pueden comenzar el proceso de solicitud en la página de Huawei, pero ten en cuenta que la empresa dijo que lo cupos son limitados.

Huawei anunció que el 10 de noviembre la empresa comenzará a liberar la actualización Android Pie a los siguientes celulares:

Huawei P20 Pro



Huawei P20



Huawei Mate 10 Pro



Huawei Mate 10

Huawei 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Honor 10: El 11 de enero, Huawei comenzó a habilitar Android Pie (EMUI 9.0) para el Honor 10, comenzando en India.

Honor View 10: El 11 de enero, Huawei comenzó a habilitar Android Pie (EMUI 9.0) para el Honor View 10, comenzando en India.

Honor Play: El 11 de enero, Huawei comenzó a habilitar Android Pie (EMUI 9.0) para el Honor Play, comenzando en India.

Honor 9



Motorola

El 15 de agosto, Motorola anunció que ocho celulares serán actualizados a Android Pie, comenzando este otoño. Esto no significa que la empresa no planee actualizar más celulares a Android 9 en el futuro, pero indicó que al menos estos serán los primeros en recibir la actualización.

Moto Z3



Moto Z3 Play



Moto Z2 Force



Moto Z2 Play



Moto G6



Moto G6 Plus: El 31 de diciembre Motorla comenzó a habilitar Android Pie para el Moto G6 Plus en India y se espera que en las próximas semanas comience a llegar a otros mercados.

Moto G6 Play



Moto X4: A principios de diciembre Android Pie comenzó a llegar al Moto X4.

Motorola One: A finales de 2018, Android Pie comenzó a llegar al Motorola One.

Motorola One Power

Análisis Motorola Moto Z3 El Moto Z3 es un buen celular que vale la pena comprar si eres usuarios de Verizon y quieres algo 'económico', pero no por su promesa de 5G. Lee Nuestro Análisis $480.00 en Verizon Wireless

Nokia

Nokia 7 Plus: El 8 de agosto, el Nokia 7 Plus comenzó a recibir la actualización a Android PIe.

Nokia 1



Nokia 2



Nokia 3



Nokia 5



Nokia 5.1: A finales de 2018, el Nokia 51 comenzó a recibir la actualización Android 9 Pie.

Nokia 6



Nokia 6X



Nokia 6 (2018)



Nokia 6.1: HMD Global comenzó a liberar la actualización Android Pie para el Nokia 6.1 el 31 de octubre.



Nokia 6.1 Plus: El 31 de octubre, la empresa comenzó a habilitar la actualización Android Pie para el Nokia 6.1 Plus.

Nokia 7

Nokia 8: A mediados de diciembre, HMD Global comenzó a liberar Android Pie para el Nokia 8.

Nokia 8 Sirocco: A principios de enero, HMD Global comenzó a habilitar la actualización Android Pie para el Nokia 8 Sirocco.

OnePlus

OnePlus 6: El 21 de septiembre, la empresa comenzó a actualizar el OnePlus 6 con Android Pie y con algunos cambios en la interfaz, la duración de batería adaptativa, los nuevos gestos de navegación de Android y otras mejoras. Como es de costumbre, este proceso puede durar algunas semanas, antes de que todos los usuarios reciban la actualización.

OnePlus 5T: A finales de 2018, el OnePlus 5T comenzó a recibir Android Pie oficialmente.

OnePlus 5: A finales de 2018, el OnePlus 5 comenzó a recibir Android Pie oficialmente.



OnePlus 3T



OnePlus 3



Sony

Sony confirmó el 17 de agosto los celulares que actualizará a Android Pie, o al menos los que serán la prioridad ya que la empresa podría anunciar en el futuro otros celulares. Sin embargo, el 18 de agosto la empresa dijo que la actualización llegaría antes de tiempo para algunos celulares y ofreció fechas específicas de la liberación. Por el momento, esto es lo que sabemos:

Sony Xperia XZ2: Sony anunció el 18 de agosto que ya había iniciado la actualización Android Pie para el Xperia XZ2.

Sony Xperia XZ2 Premium (7 de noviembre)

Sony Xperia XZ2 Compact: Sony reveló que la actualización Android Pie para el Xperia XZ2 Compact ya se había habilitado para algunos usuarios.

Sony Xperia XZ Premium (26 de octubre)

Sony Xperia XZ1 (26 de octubre)

Sony Xperia XZ1 Compact (26 de octubre)

Sony Xperia XA2 (marzo 4 de 2019)

Sony Xperia XA2 Ultra (marzo 4 de 2019)

Sony Xperia XA2 Plus (marzo 4 de 2019)

HTC

HTC confirmó a través de Twitter que los siguientes celulares recibirán Android Pie y que las fechas de liberación se anunciarán en el futuro.

@HTC

HTC U12 Plus



HTC U11



HTC U11 Plus

HTC U11 Life (Android One)

BlackBerry

Oppo

Oppo R15 Pro



Xiaomi

Xiaomi Mi 6



Xiaomi Mi Mix 2



Xiaomi Mi Mix 2S: La actualización Android Pie comenzó a llegar al Mi Mix 2S el 16 de octubre.

Xiaomi Mi 6X



Xiaomi MI 8 (Disponible en beta)

Xiaomi MI 8 Explorer

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi Max 3 (Actualización confirmada)

Poco F1: A principios de diciembre el Poco F1 comenzó a recibir Android Pie.

Vivo

Vivo X21



Vivo Nex



Vixo X20



Asus

Asus Zenfone 5: La empresa comenzó a habilitar Android 9 Pie para el Zenfone 5 (modelo ZE620KL) a principios de enero.

Nota del editor: Actualizaremos este artículo conforme tengamos más información sobre la actualización de Android Pie (Android 9) para distintos dispositivos, fabricantes y marcas.