Agrandar Imagen Google

Google ha dado a conocer el inicio de la integración de Android Pay a través de la aplicación de diferentes bancos alrededor del mundo, comenzando por EE.UU., en donde Bank of America, Discover y USAA permitirán utilizar su sistema de forma sencilla.

Según explicó Google en su blog, si eres cliente de uno de estos bancos, lo único que tienes que hacer es agregar tus tarjetas al apartado de Android Pay en el app. Después de completar este sencillo paso, podrás comenzar a pagar en cualquier terminal habilitado con NFC e incluso tiendas por Internet y aplicaciones en las que veas el logotipo del servicio.

Android Pay indicará cuando la transacción haya sido realizada y te seguirá pidiendo las medidas de seguridad que tengas habilitadas. No es necesario descargar el app de Android Pay para poder ejecutar estas operaciones si eres miembro de uno de estos bancos.

Entre las opciones que permitirá Android Pay dentro del app de tu banco se encuentran la posibilidad de seleccionar siempre la tarjeta que desees usar e incluso la de desactivarla si prefieres no hacer uso de ella.

La empresa espera incorporar más bancos pronto, aunque no dijo si solo será en EE.UU. o si se expandirá en América Latina. En Europa el Bank of New Zeland y el mBank de Polonia también han habilitado esta opción.

Android Pay ha tenido que rivalizar con otros métodos de pagos como Samsung Pay. Probablemente esta nueva estrategia llega justo a tiempo, porque la compañía sudcoreana ha estrado trabajando para llevar Samsung Pay Mini a otros teléfonos Android en todo el mundo.