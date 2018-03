Google quiere que tus archivos fotográficos sean más pequeños con la nueva versión de Android, P. Para lograr esto, tomará la misma ruta que optó Apple en 2017.

La próxima versión del software de Google para potenciar a los teléfonos y tabletas respaldará tecnología de compresión de fotos llamada High Efficiency Image Format (HEIF), y será específicamente del tipo HEIC que Apple empezó a implementar con iOS 11. HEIC disminuye el tamaño de los archivos de las fotos a la mitad, en comparación con el formato JPEG.

Stephen Shankland/CNET

Esta tecnología resguarda el potencial de mejorar el desempeño de los teléfonos de manera significativa. Por un lado, ayuda a ahorrar espacio de almacenamiento que las descargas de apps, videos, podcasts y mapas consumen rápidamente. Por otro lado, esto significa que las fotos ya no consumirán tanto de tu plan de datos mensuales a la hora de compartirlas o de sincronizarlas.

Google anunció esta nueva estrategia el miércoles cuando también dio a conocer una serie de nuevos detalles de Android P, como respaldo para teléfonos con lengüetas similares a la que alberga los sofisticados sensores del iPhone X de Apple. Android domina el mercado del software móvil, pero el negocio de celulares de Apple sigue siendo influyente y muy rentable, por lo que Google está trabajando para mantener felices tanto a los desarrolladores y consumidores de Android.

Google lanzó una versión previa de Android P el miércoles para desarrolladores que quieren sacar ventaja de las nuevas funciones. La versión final no estará lista hasta meses después.

HEIC es un importante paso en la mejora de la fotografía digital. JPEG ya tiene 25 años y, cuando se usa en configuraciones de alta compresión o para comprimir imágenes que incluyen texto, puede mostrar detalles pixelizados que perjudican la calidad de la foto. HEIC, basado en el estándar HEVC, utiliza una tecnología de compresión más avanzada, pero puede obtener un impulso en el desempeño de procesadores que respaldan el formato de video HEVC.

Google

HEIC no sólo significa tamaños de archivos, sino también brinda funciones avanzadas. Apple lo utiliza para ofrecer mapas 3D que pueden usar los apps para añadir fondos.

Un solo archivo HEIC puede almacenar un grupo de fotos; por ejemplo, varias tomas utilizadas para conformar una foto HDR o una ráfaga de fotos de una secuencia de acción. Y está bien adaptado para los videos cortos que Apple ofrece en los iPhone y Google brinda en los Pixel 2. (Pero Apple no usa HEIC para las "live photos).

No está claro aún cuán robusta será la implementación de HEIC de parte de Google. Y tampoco está claro si Google, como Apple, usará HEIC tras bambalinas la mayoría de las veces. Esto evitaría el problema que surge del hecho de que la mayoría de software -- como Photoshop de Adobe Systems y los navegadores Web -- no pueden lidiar con las imágenes HEIC, al menos no por ahora.

HEIC es el más reciente contrincante de JPEG, pero este formato más antiguo ha confirmado ser más duradero. Otros, como JPEG XR de Microsoft y WebP de Google, no han podido destronar a JPEG. Es posible que surja otro contrincante a medida que Google, Mozilla y otros han empezado a experimentar con otro formato de fotos basado en la tecnología de compresión de video AV1. Este formato tienen una gran ventaja con respecto a HEIC: está libre de las limitaciones de patentes.