Android P (DP2): Cómo descargar la beta más reciente

¿Ya te comen las ansias por probar Android P antes de su lanzamiento? Pues bien, Google ya liberó la segunda beta para desarrolladores del software prematuro y lo puedes descargar desde ya.

Lo primero que debes de saber es que la lista de dispositivos compatibles con la beta de Android P (conocida oficialmente como Developer Preview 2 o simplemente DP2) ha aumentado para agregar teléfonos de otras fabricantes como Nokia, Oppo, OnePlus y otras. Acá va la lista de los dispositivos compatibles:

Google Pixel



Google Pixel XL

Google Pixel 2



Google Pixel 2 XL

OnePlus 6

Essential PH‑1

Sony Xperia XZ2



Xiaomi Mi Mix 2S



Nokia 7 Plus



Oppo R15 Pro



Vivo X21

De esta lista, el OnePlus 6 aún no llega al mercado, pero lo hará pocos días después de que la firma china anuncie el celular el 16 de mayo. Google se adelantó y confirmó que este celular aún sin anunciar será compatible con la beta.

Si ya tienes uno de estos teléfonos en tus manos (en la redacción por ejemplo tenemos un par de Pixel 2 XL y ya instalamos la beta con propósitos de prueba e investigación) puedes proseguir con los siguientes pasos para descargar la beta de Android P.

Cómo descargar Android P

Antes que cualquier otra cosa, te tenemos que decir algo: no es recomendable descargar una beta en tu dispositivo principal. Las beta y sobre todo las destinadas a desarrolladores (como la de esta ocasión) es software inestable hecho solo para pruebas. Lo mejor es que, si no tienes conocimientos de desarrollador optes por no instalar la beta y esperar a su liberación final; tampoco es recomendable si lo harás en un dispositivo principal, pues una beta tiene errores y fallos en estabilidad.

Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Dicho eso, procede bajo tu propio riesgo para descargar Android P.

Visita la página de Google para desarrolladores

Busca tu dispositivo compatible y haz clic en Bajar la beta En la nueva página, enrola tu dispositivo para la beta Tu dispositivo estará registrado para descargar Android P En tu dispositivo, ve a Configuración > Sistema > Actualización del sistema Descarga Android P

Ahora tu dispositivo descargará Android P durante unos minutos dependiendo de tu conexión WiFi. Instalar el sistema operativo no elimina tus datos, aunque si después quieres volver a una versión estable por problemas o cualquier otra razón, sí tendrás que eliminar toda tu información — y evitaremos decirte "te lo dije".