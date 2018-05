Agrandar Imagen Google

Android P ya se puede descargar desde este martes, así lo anunció con bombo y platillo la gigante de búsquedas hoy en su evento de desarrolladores I/O.

Para saber más detalles sobre dispositivos compatibles y cómo descargar esta beta, visita este enlace en la página oficial de Google. Además de ser compatible con los celulares Pixel y Pixel 2, Google dijo que celulares de otras marcas también son compatibles con esta beta.

Beta de Android P: dispositivos compatibles

Google Pixel



Google Pixel XL

Google Pixel 2



Google Pixel 2 XL

OnePlus 6

Essential PH‑1

Sony Xperia XZ2



Xiaomi Mi Mix 2S



Nokia 7 Plus



Oppo R15 Pro



Vivo X21

De esta lista, hay un teléfono que aún no llega al mercado: el OnePlus 6. Sin embargo, Google y OnePlus ya habrán trabajando en conjunto para hacer que el teléfono sea compatible con Android P. El teléfono de la firma china llegará este mismo mes.

Esta es la primera ocasión que Google lanza la primera beta de su sistema operativo a más dispositivos más allá de que no sean fabricados por la propia empresa. Anteriormente solo los modelos Nexus y recientemente los Pixel eran los que tenían acceso a las beta; más recientemente se unió Sony y ahora la lista ha crecido a más fabricantes.

Nota del editor: Un software beta para desarrolladores no está optimizado para ser usado en dispositivos móviles principales o para usuarios que no tienen conocimientos de desarrollo. Google hace esta beta disponible para que los desarrolladores actualicen sus apps y las optimicen para cuando Android P llegue al público. Una beta puede no funcionar de forma correcta, así que te sugerimos no instalarla si no es para los fines solicitados por Google.

