Android Oreo llegará al Galaxy Note 5, Galaxy S6, S6 Edge y S6 Edge+

Juan Garzón / CNET

A muchos nos sorprendió lo pronto que un usuario recibió Android Oreo en el Galaxy S7 Edge, pero ahora estamos más sorprendidos de conocer que los Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge+ y el Galaxy Note 5 serán actualizados a Android Oreo.

La página de soporte de T-Mobile revela que el fabricante y el operador se han puesto de acuerdo para respaldar Android 8.0 Oreo.

T-Mobile no ha dicho cuándo los usuarios comenzarían a recibir la actualización a Android Oreo, pero es sorprendente ver que un operador y un fabricante se pongan de acuerdo para ofrecer soporte por tres años a un dispositivo Android.

No es claro si T-Mobile será el único operador en ofrecer esta actualización o si otros países seguirán este mismo camino.

¿Aún no has recibido Android Oreo en tu celular o no sabes si lo recibirás? Visita nuestra guía para saber qué celulares se actualizarán a Android Oreo, aquí.

Reproduciendo: Mira esto: Android Oreo: 7 novedades que nos emocionan

[Vía Android Central]