Juan Garzón / CNET

Samsung se está preparando para liberar la actualización de Android Oreo para el Galaxy S8 y Galaxy S8 después de finalizar su programa beta, pero según el blog SamMobile y Galaxy Club, la empresa ya comenzó a desarrollar Android 8.0 Oreo para el Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy A3, Galaxy A5 y Galaxy Tab S3.

Con esto, se confirmaría que estos dispositivos recibirán la actualización, pero aún no se ha escuchado si hasta ahí llegarán las actualizaciones de la empresa o si Samsung también planea actualizar los Galaxy S6.

Los primeros celulares que recibirían la actualización serían los Galaxy S8 y S8 Plus, continuando con el Galaxy Note 8 que la empresa ya ha venido desarrollando desde hace un tiempo.

Una vez la empresa comience a liberar esas actualizaciones, seguirían los Galaxy S7, Galaxy S7 Edge y los otros dispositivos mencionados.

¿Aún no has recibido Android Oreo en tu celular o no sabes si lo recibirás? Visita nuestra guía para saber qué celulares se actualizarán a Android Oreo, aquí.