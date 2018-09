Android One no eliminará la función de ocultar el notch: reporte

Nokia

Tras la última actualización de seguridad del Nokia 6.1 Plus, uno de los últimos modelos de Nokia que incluye un notch o ceja en la pantalla, varios usuarios en Twitter y Reddit se enfadaron con Google por (supuestamente) haber eliminado de su programa Android One la opción de ocultar el notch de la pantalla.

Pero parece ser que no es así y Google no ha tardado en responder. Según un reporte de PhoneArena, Google dijo que en la actualización del parche de agosto se eliminó esta característica por error ya que la versión de Android One aplicada en la actualización de dicho parche era la misma que usan los Pixel 2, y dado que estos no tienen notch, no la incluyeron.

Según el portal especializado en teléfonos móviles, Google ha confirmado que no existe ningún requisito en el uso de Android One que impida a los fabricantes ofrecer la opción de ocultar el notch a sus usuarios.

Respecto a la disponibilidad de la opción nuevamente, según ha confirmado desde su cuenta de Twitter Juho Sarvikas, jefe de producto de HMD Global, empresa propietaria de Nokia, por el momento no hay fecha concreta para que la opción vuelva a estar disponible, pero se espera que llegue con la próxima actualización del parche de seguridad que se llegará este mismo mes de septiembre.