Agrandar Imagen CNET

Android Nougat acaba de aterrizar en nuestros celulares, pero esto no ha detenido los rumores sobre las novedades que podría tener la siguiente versión del sistema operativo móvil de Google, Android O.

Según el sitio Web VentureBeat, Android O, como se conoce hasta ahora la actualización, integraría una nueva función llamada Copy Less (algo como 'copia menos').

Esta característica tendría como principal propósito facilitar las funciones de copiar y pegar texto que realizamos con tanta frecuencia en nuestros celulares Android. Según el reporte, Copy Less permite, por ejemplo, que un usuario que haya visto un restaurante en Yelp y quiera enviar la dirección a un amigo por mensaje de texto, escriba simplemente "It's at" (es en). El sistema sugiere inmediatamente la dirección del restaurante, la cual con un toquecito aparecerá en el campo del texto para enviar.

El reporte indica que no está claro si esta función será integrada al propio sistema Android O o al teclado Gboard de Google.

VentureBeat también asegura que Android O podrá detectar cuando un texto es una dirección y con solo tocarlo ofrecerá la opción de abrirlo, por ejemplo, en Google Maps, como una especie de enlace. Esto ahorrará la tarea de copiar la dirección y luego pegarla en la aplicación de mapas.

Por último, el reporte indica que Google estaría trabajando en nuevos gestos con el dedo que podrían permitir abrir la libreta de contactos al trazar la letra C sobre la pantalla. Esta no es una novedad total en Android, ya que celulares de Huawei y OnePlus han ofrecido algo similar.

Ten en cuenta que estas novedades no han sido confirmadas por Google, así que es bueno tomar esta información con cierta precaución. Sin embargo, ofrece una idea de lo que se puede esperar en la próxima versión del sistema operativo móvil de Google que podría ser llamada Android Oreo o Android 8.0.

Puedes visitar nuestra sección de Actualización Android para enterarte de las últimas novedades sobre todo lo relacionado a este sistema operativo.