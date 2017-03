Patrick Holland/CNET

Siempre es un buen día cuando se publica la vista previa para desarrolladores de un sistema operativo próximo. Si eres un desarrollador o no, puedes echar un vistazo a las próximas características que pronto podrían llegar a tu teléfono.

Google lanzó el martes la versión para desarrolladores de su próximo sistema operativo Android, que actualmente se conoce como Android O. Algunas de las características más interesantes de O son una mejor duración de la batería, controles más fáciles para las notificaciones y video picture-in-picture (PIP) tanto para teléfonos como para tabletas. No hay garantía de que todas estas características estarán en la versión completa algún tiempo más tarde este año.

1. Vida de la batería

Mejorar la vida de la batería es una de las características más grandes y más bienvenidas de Android O. Similar a iOS, Android O limitará y administrará lo que hacen las aplicaciones en segundo plano mientras múltiples aplicaciones están abiertas.

Esta es una de esas funciones "detrás de cámaras" que apreciarás incluso si no puedes ver exactamente cómo funciona. Por ejemplo, si estás utilizando Instagram pero tienes Google Maps abierto en segundo plano, los servicios de ubicación actualizarán la ubicación con menos frecuencia para Maps para evitar que se drene la batería tan rápido..

2. Canales para notificaciones

Las notificaciones siempre han sido una de las constantes características de Android. En O, puedes agrupar tus notificaciones en canales o, como lo describe Google: en "categorías definidas por la aplicación para el contenido de la notificación". Así que si tuvieras un canal de aplicaciones que estén todas relacionadas con "noticias", podrás interactuar y controlar la configuración de notificaciones de todas las aplicaciones del canal de noticias de una vez.

Google

3. Silencia notificaciones

A veces, aunque las notificaciones son maravillosas, sólo necesitas que se mantengan en silencio durante un tiempo. Android O te ofrece la posibilidad de suspender (snooze) las notificaciones simplemente deslizando el dedo a través de una notificación y luego seleccionando la duración de la pausa: 15, 30 o 60 minutos.

4. Picture-in-picture para video

Aunque hemos visto la función picture-in-picture para video en el iPad, aún no lo hemos visto funcionando completamente en un teléfono. Android O ofrece la posibilidad de mantener un video reproduciendo mientras interactúas con otra aplicación. Hasta qué punto esta característica es incorporada por aplicaciones de video como Netflix y HBO Now queda por verse. Pero esperemos que puedas seguir viendo Game Of Thrones mientras checas el clima, por ejemplo.

5. Bloquea atajos de pantalla

En la pantalla de bloqueo de Android Nougat hay un micrófono para tener acceso rápido a Google Assistant y a la cámara para tomar una foto rápidamente. Android O te permitirá personalizar tu pantalla de bloqueo con más atajos todavía.

6. Autorrellenado

Si utilizas una aplicación de administrador de contraseñas, Android O te ofrece acceso fácil pero seguro a través de tu dispositivo a través del relleno automático. Podrás seleccionar la aplicación de administrador de contraseñas que desees que aproveche la característica de relleno automático del sistema. Esto es similar a la forma en que ahora puedes seleccionar qué teclado utilizar en todas las aplicaciones de tu teléfono.

7. Colores más amplios

¿Qué es la función conocida como wide-gamut color? Si bien esta característica puede no significar mucho para ti en este momento, realmente se trata de pruebas futuras. A medida que las pantallas mejoran en los nuevos teléfonos y tabletas, tus aplicaciones podrán aprovechar al máximo todos los colores y sus sutilezas. Imagínense lo increíble que serán las fotos de sus gatitos.

8. Audio Hi-Fi Bluetooth

YTu teléfono ahora podrá transmitir de forma inalámbrica audio de mayor calidad. Obviamente, escuchar totalmente la calidad superior depende de la calidad de la grabación de audio y de la bocina o auricular con el que lo estás escuchando. Esto es una gran ventaja para los audiófilos.

9. Atajaos para el teclado

Buenas noticias si usas un teclado con una tableta Android: Android O ofrece un mejor soporte para que los desarrolladores hagan la navegación y los accesos directos más fáciles de usar a través de un teclado físico. ¿Podría esto allanar el camino para las laptops Android, y quizás Chromebooks?

¿Qué sigue para O?

Esta es una versión muy temprana de Android O por lo que no podemos decir qué otras características se agregarán en el futuro. Es tan temprano, que ni siquiera sabemos cuál será el dulce o la golosina que dará su nombre oficial a Android O. ¿Será Oreo? ¿Orangina?

Sabremos mucho más de todo esto cuando asistamos a la conferencia anual de desarrolladores de software I/O de Google, en mayo.