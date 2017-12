A diferencia de Apple, HTC, Motorola, LG y Samsung no ralentizan sus teléfonos

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

Aprovechando la disculpa pública de Apple, los fabricantes de smartphones aseguraron que, a diferencia de la firma de Cupertino, ellos no aminoran el desempeño del teléfono a favor de la batería.

Samsung, HTC, Motorola y LG han externado su postura a diferentes medios como PhoneArena y The Verge. Los cuatro grandes fabricantes aseguran que esta práctica, hecha por Apple desde hace un año para preservar el desempeño y evitar apagones, no es algo que ellos acostumbren.

"LG nunca lo ha hecho y nunca lo hará", dijo la firma a PhoneArena. "Nos preocupamos por lo que nuestros consumidores piensan".

"La calidad de los productos ha sido y siempre será la prioridad de Samsung Mobile", dijo la otra surcoreana al mismo sitio. "No reducimos el desempeño del CPU con actualizaciones de software conforme aumentan los ciclos del teléfono".

"[Ralentizar teléfonos] es algo que no hacemos", dijo vagamente un representante de HTC a The Verge, mientras que un representante de Motorola dijo al mismo sitio que "nosotros no ralentizamos el desempeño del CPU con base en baterías añejas".

Google no respondió inmediatamente a la petición de comentarios de CNET en Español.

Los cuatro grandes fabricantes, la mayoría —menos HTC— entre los de mayor presencia en el mercado de telefonía móvil, han dado a conocer esto después de que se volvió viral la práctica de Apple de ralentizar el desempeño de teléfonos tan viejos como el iPhone SE y tan nuevos como el iPhone 7 para preservar la estabilidad y evitar apagones.

Esta semana, Apple emitió una disculpa y bajó los precios del reemplazo de baterías, y prometió que una actualización para iOS tendrá más información sobre la salud de la batería. Desde iOS 10.2.1 lanzado el año pasado, dijo Apple, se incluye una función que disminuye el procesamiento del celular y no dar carga a la batería que va perdiendo capacidades conforme avanza el tiempo.