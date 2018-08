Un celular Android 9 Go de US$30 recibirá Pie antes que el Galaxy Note 9

Essential

Google va a agregar la más reciente versión de su sistema operativo, Android 9 Pie, a más celulares cuando se lance la edición de Android Pie Go este otoño, anunció la compañía este miércoles. Irónicamente, eso significa que un teléfono de US$30 recibirá la más reciente actualización del sistema operativo antes que el flamante Note 9 de Samsung, por ejemplo.

El programa Android Go de Google fue diseñado para que más celulares de baja gama, aquellos utilizados en la mayoría del mundo, puedan tener un desempeño bueno y rápido. Uno de los efectos del programa ha sido que los celulares Android Go son algunos de los primeros en recibir las actualizaciones al sistema operativo de Google, como fue el caso con la edición Android Oreo Go que lanzó el año pasado.

Android Go está disponible en más de 200 tipos de dispositivos en más de 120 países, (incluyendo India, África del Sur, EE.UU., Nigeria y Brasil), pero los dispositivos están enfocados en los consumidores que buscan un celular bastante básico y de baja gama. Esto quiere decir que aquel celular insignia de alta gama aún no califica para recibir Android 9 Pie.

Además de las varias funciones que ofrece Android Pie, Google dice que la versión Go también permitirá que los celulares baratos se puedan iniciar de forma más rápida, le ahorrará hasta 500MB de almacenamiento y ofrecerá un panel de control para monitorizar el uso de datos móviles.

Actualmente Android Pie se puede obtener solamente en los teléfonos Google Pixel y en el Essential Phone, aunque Motorola anunció hoy que Pie llegará a sus celulares insignia este otoño. Los celulares Android que participaron en el programa beta de Android P serán actualizados a Pie a finales del otoño, pero esta lista excluye a los dispositivos de las fabricantes populares como Samsung y LG. Esto significa que tendrás que esperar aún más para probar Pie en esos celulares.