Google apuesta por mercados emergentes con nueva versión de Android Go

Google lanzó el jueves 10 de septiembre una nueva versión de su software móvil Android que está diseñado específicamente para teléfonos de gama baja, una movida destinada a atraer usuarios en mercados emergentes que suelen utilizar dispositivos más baratos.

La versión especializada del sistema operativo, llamada Go Edition, incluye versiones reconstruidas de los servicios de Google, incluidos Gmail, Maps y YouTube, que están destinadas a ser livianas y consumir menos datos móviles. Google comenzó a lanzar versiones Go de Android en 2018. Con la oferta de este año, la compañía dice que las aplicaciones se lanzarán un 20 por ciento más rápido que con el software Go del año pasado.

El anuncio sucede poco después del lanzamiento del software Android 11 del gigante tecnológico a principios de esta semana, la última versión del popular sistema operativo de la compañía. La plataforma móvil de Google impulsa a casi nueve de cada 10 teléfonos inteligentes enviados a nivel mundial.

Para Google, llegar a las personas en los mercados emergentes es fundamental para asegurarse de que su negocio pueda crecer. Cuantas más personas tengan teléfonos inteligentes, más podrán usarlos para buscar cosas en Google o ver un video en YouTube. Eso significa que Google obtiene más datos para impulsar su negocio masivo de publicidad dirigida, que está respaldado por la información personal de los usuarios de la empresa.

El software de Android Go presta más atención a la forma en que un teléfono usa los datos porque es probable que la mayoría de las personas en Go tengan planes de prepago en sus teléfonos. Una pantalla de administración de datos en la configuración rápida del teléfono indica, por ejemplo, cuántos datos le quedan. Una versión especial de la Play Store destaca las aplicaciones que funcionan mejor con teléfonos básicos y una aplicación, por ejemplo, puede aparecer porque tiene un buen modo sin conexión.

La versión de este año del software se ejecuta en dispositivos con 2 GB de memoria o menos, una expansión del lanzamiento del año pasado, que solo se ejecutó en teléfonos con 1.5 GB. La capacidad adicional es lo que permite que las aplicaciones se ejecuten más rápido, dice Google.

Esta no es la primera vez que Google se dirige a los mercados emergentes con sus teléfonos Android. En 2014, la compañía dio a conocer una iniciativa llamada Android One, en asociación con fabricantes de teléfonos en la India y un puñado de otros países para ayudar a guiar a los fabricantes en la construcción de teléfonos asequibles. Google, sin embargo, modificó el programa tres años después para centrarse en las actualizaciones de seguridad e incluir teléfonos inteligentes de gama media y alta.