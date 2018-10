Android 9 Pie llegará a estos teléfonos Nokia en 2018

Josh Miller/CNET

HMD Global dio a conocer el nuevo Nokia 7.1, una evolución de su teléfono estrella de la gama media del año pasado, y que en esta oportunidad gana cámara doble, ceja (o notch) y un diseño elegante. Aunque este dispositivo ha sido el epicentro de los anuncios de la empresa, no pasan por desapercibidos dos modelos lanzados en India y que ahora llegarán a Occidente, los Nokia 5.1 Plus y Nokia 6.1 Plus, así como una serie de actualizaciones que están por llegar.

Neil Broadley, director de marketing de HMD Global, dijo a CNET en Español que los teléfonos Nokia han logrado en poco más de un año a posicionar a la marca en el top cinco fabricantes más vendidos de 25 países diferentes, y a estar en el top 10 vendedores de todo el mundo.

HMD Global quiere posicionar a Nokia dentro de la gama media y es por eso que la compañía no solo lanza su nuevo teléfono Nokia 7.1 por menos de US$400 con muy buenas especificaciones, sino que ha decidido traer nuevos teléfonos de la gama media a Estados Unidos. Sin embargo, al menos por el momento, estos se venderán a través de Internet y no de una operadora, aunque Broadley aseguró que siguen en conversaciones constantes con todas ellas.

Actualización Android 9 Pie para teléfonos Nokia

Broadley también dio a conocer los teléfonos que se actualizarán este mismo año a Android 9 Pie. Si la empresa comenzó en septiembre la actualización con el Nokia 7 Plus, se espera que el nuevo Nokia 7.1 -- que llega con Android Oreo -- y los ya conocidos Nokia 6.1 y Nokia 6.1 Plus obtengan este sabor en noviembre.

Los Nokia 8 y Nokia 8 Sirocco también recibirán Android 9 Pie, aunque tendrán que esperar un poco más, previsiblemente hasta finales de año. Puedes conocer aquí todos los teléfonos que se están actualizando a Android 9 Pie.