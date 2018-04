LG G7 ThinQ: 7 características y posibles novedades

TechnoBuffalo

LG este año no presentó una nueva generación de su serie G en el Congreso Mundial para Dispositivos Móviles (MWC) que se realizó a finales de febrero, sino que presentó el LG V30S ThinQ, una versión actualizada de su otro teléfono insignia.

Sin embargo, diferentes rumores sugieren que la empresa ya se está alistando para presentar el LG G7 en mayo o junio. Recopilamos siete posibles novedades y características del LG G7 ThinQ para saber qué esperar de este nuevo celular Android.

Además en el podcast, que puedes escuchar a continuación o en Google Play y iTunes, hablamos un poco sobre las características del OnePlus 6 que ya han sido confirmadas, el procesador del Samsung Galaxy S10 y otras noticias Android.

Actualización Android #87 Su navegador no soporta el elemento de audio.

Cada nuevo episodio de Actualización Android se transmite en vivo en Facebook Live (en nuestra página de CNET en Español) todos los miércoles —o jueves si se aplaza por alguna razón— a las 4 p.m., hora del Pacífico (7 p.m. hora del Este) de Estados Unidos y no sólo te contamos las noticias más importantes de Android, sino que también te mostramos productos de primera mano y contestamos tus preguntas en vivo.

SUSCRÍBETE A ACTUALIZACIÓN ANDROID [PODCAST]:

Actualización Android Live (audio): Google Play | iTunes MP3

Actualización Android Pro (sólo video): YouTube | iTunes

Reproduciendo: Mira esto: El Galaxy Note 9 se presentaría en julio y el Motorola...

LG G7 ThinQ

El LG G7 o LG G7 ThinQ finalmente sería presentado en los próximos meses para retar a celulares como el Samsung Galaxy S9 y el Huawei P20 Pro.

En esta ocasión, la empresa no sólo espera realizar una actualización tradicional de especificaciones, sino también traer más novedades. Aquí, recopilamos las más importantes.

1. LG G7 ThinQ: El nuevo nombre

Era de esperarse, la marca ThinQ será añadida a los celulares insignia de LG para apoyar la estrategia que la empresa inició con sus electrodomésticos para el hogar inteligente y la vida conectada -- que prácticamente todos sus dispositivos inteligentes se puedan comunicar entre sí a través de la plataforma ThinQ.

Reproduciendo: Mira esto: LG ThinQ: La casa inteligente que quiere cambiar nuestras...

El nombre oficial sería el LG G7 ThinQ, a pesar de que la empresa había revelado que podría cambiar el nombre de la serie G.

Después de la presentación del LG V30S ThinQ, no es una sorpresa que este sea su nombre oficial, pero cobró más fuerza cuando el filtrador @evleaks tuiteó al respecto.

Inclusive, el blog TechRadar publicó una foto en la que se puede ver la animación de inicio de este celular mostrando el nuevo nombre LG G7 ThinQ.

TechRadar

2. Pantalla MLED+ (MicroLED+) -- más allá de OLED

Google tuvo grandes críticas por la pantalla OLED integrada en el Pixel 2 XL, una pantalla desarrollada por LG.

Aunque todo fue más escándalo que problemas contundentes, lo claro es que esa pantalla fue inferior a las que Samsung ha fabricado e implementado en celulares como el Galaxy Note 8 y ahora hasta con el Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus.

Según el mismo filtrador Evan Blass o @evleask, el próximo teléfono insignia de LG integraría una pantalla microLCD+ y poco después la empresa patentó diferentes marcas para pantallas microLED+.

Esta clase de pantalla es nueva para celulares, pero podría reducir el consumo de batería por 35 por ciento, tener una gama de colores más amplia y lograr un brillo máximo de 800 nits.

3. 'Notch', lengüeta o muesca

Durante MWC 2018, la empresa le daría una miradita a un prototipo del LG G7 ThinQ a algunos de sus partners, el cual integraba un notch, lengüeta o muesca y una reducción en sus biseles.

Technobuffalo

4. Alineación de las cámaras

El mismo prototipo del notch no sólo se vio imágenes, sino también en un video en el cual también se puede apreciar la alineación de la cámara que ahora sería vertical, en vez de horizontal. Aunque las imágenes no son las más claras, el blog TechnoBuffalo colaboró con el diseñador Ben Geskin para crear unas imágenes del que sería el LG G7 ThinQ para mostrar mejor los detalles (fotos arriba).

5. Bocinas estéreo BoomBox

Evan Blass también confirmó en la misma filtración de la pantalla que el LG G7 ThinQ tendría doble bocina (estéreo), descrita en el momento como BoomBox.

6. Procesador Snapdragon 845

El LG G6 llegó con un procesador un poco viejo, pero en esta ocasión la empresa quiere colocar en el LG G7 ThinQ el más potente de Qualcomm, el Snapdragon 845 -- el mismo que se encuentra en el Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus. Aunque LG no ha confirmado esto, la publicación coreana The Investor asegura que será así.

7. Botón dedicado a inteligencia artificial ¿ThinQ?

El LG G7 ThinQ integraría un nuevo botón similar al que los celulares de Samsung tendrían para Bixby, enfocado en inteligencia artificial, según la publicación coreana ETNews. Además, este blog también mencionó la posible pantalla microLED+.