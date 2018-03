El OnePlus 6 con 'notch' o sin 'notch' no importa; importa que sea resistente al agua

OnePlus via The Verge

¿Lengüeta (notch) o no lengüeta? No creo que debería ser la principal prioridad para fabricantes como OnePlus, pero la empresa china la integrará en el OnePlus 6 queramos o no queramos.

Además, Huawei presentó los P20, P20 Pro y P20 Lite con esta misma característica, aunque también uno de ellos sobresale al tener tres cámaras traseras y un color novedoso que resulta ser atractivo, llamado Twilight (disponible en el P20 y P20 Pro).

En el podcast hablamos de las principales novedades y características de los nuevos Huawei P20 y Mate RS Porsche Design, al igual que los rumores del OnePlus 6 y Motorola Moto G6. Además, te mantenemos al tanto de la llegada de la actualizaciones Android Oreo al Galaxy S8, S8 Plus, Note 8 y otros celulares Android.

Estas y otras noticias Android las puedes escuchar en nuestro podcast (adjunto aquí o en Google Play, iTunes, etc.) o ver nuestro video en Facebook Live. Cada nuevo episodio de Actualización Android se transmite en vivo en Facebook Live todos los miércoles —o jueves si se aplaza por alguna razón— a las 4 p.m., hora del Pacífico (7 p.m. hora del Este) de Estados Unidos y contestamos tus preguntas en vivo.

OnePlus 6 con lengüeta

OnePlus confirmó que el OnePlus 6 tendrá un notch o lengüeta, pero la realidad es que no considero que el tenerlo o no vaya a hacer una diferencia importante.

Es cierto, esta es una tendencia actualmente en el mercado y tiene el propósito de extender más la pantalla, aunque posiblemente algunos fabricantes estén intentando imitar al iPhone X.

Aunque es verdad que con esta clase de lengüeta o notch la pantalla se extiende más, las funciones o beneficios que trae no parecen ser tan grandes.

Por ejemplo, en los extremos de la lengüeta únicamente se encuentran generalmente las notificaciones, hora y información del estado del celular. En muchas ocasiones la interfaz y otros apps extienden esa barra de estado o la parte superior de las notificaciones para que el contenido se adapte mejor a esa clase de pantalla y no tape o perjudique mucho el contenido.

Incluso, en modo vertical puede llegar a bloquear parte de los videos, fotos o diferentes imágenes, aunque a veces simplemente es ocultado con barras negras que eliminan el propósito de extender la pantalla.

Además, una lengüeta no permite tener mucha simetría en un teléfono y hace que los celulares pierdan un poco su elegancia.

Carl Pei, el confundador de OnePlus revelaría que la decisión sería principalmente para extender la pantalla porque fue una de las opciones que le ofrecieron los fabricantes de pantallas.

Puede ser que esto le permite a OnePlus competir con otros fabricantes que están integrando una lengüeta de esta clase, pero considero que algo más importante para el usuario sería integrar resistencia al agua.

Celulares como el Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, LG V30, iPhone X y algunos de sus predecesores ya tienen resistencia al agua. Inclusive, algunos teléfonos de gama baja o media han sido resistentes al agua desde hace años.

Este es un beneficio que ofrece más seguridad a la hora de usar un celular en diferentes condiciones, como cuando lo limpias.

Esta es una característica que OnePlus ha evitado en sus más recientes teléfonos, posiblemente porque incrementa el costo de producción de sus celulares. Pero, seguramente, integrar una pantalla con una lengüeta también aumenta los costos de una manera u otra.

Puede ser que muchos no valoren la resistencia al agua de un celular hasta que se les dañe cuando se les moja en un accidente, pero en el mercado actual es una característica que hay que tener si se quiere competir con los mejores, mucho más allá de una simple lengüeta.

Claro, la empresa podría sorprendernos integrando las dos funciones, pero eso podría implicar un incremento considerable para la empresa. Ojalá nos sorprendan sin subir mucho el precio.