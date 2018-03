Sarah Tew/CNET

Actualización Android está de regreso después de unas semanas de receso.

En esta ocasión el principal enfoque son el Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus.

Tras la presentación algunos terminaron decepcionados, otros sorprendidos y otros más con dudas. Aquí te contestamos las principales preguntas sobre el Galaxy S9 Plus (muchas aplican al Galaxy S9) para ayudarte a conocerlo mejor y tomar una mejor decisión de compra.

En el podcast contestamos en más detalle la primera y otras preguntas de esta lista, al igual que rumores del Huawei P20, y la llegada de actualizaciones Android Oreo al Galaxy S8, S8 Plus y Note 8.

Estas y otras noticias Android las puedes escuchar en nuestro podcast (adjunto aquí o en Google Play, iTunes, etc.) o ver nuestro video en Facebook Live. Cada nuevo episodio de Actualización Android se transmite en vivo en Facebook Live todos los miércoles —o jueves si se aplaza por alguna razón— a las 4 p.m., hora del Pacífico (7 p.m. hora del Este) de Estados Unidos y contestamos tus preguntas en vivo.

Preguntas frecuentes del Galaxy S9 Plus (y Galaxy S9)

¿Es el Galaxy S9 Plus tan bueno como parece?

La respuesta es relativa. En general. es uno de los mejores celulares, sino el mejor que puedes comprar en la actualidad. Y, es que el Galaxy S9 Plus y Galaxy S9 son los primeros a nivel mundial en integrar el nuevo procesador Snapdragon 845 o Exynos 9810, los más potentes de Qualcomm y Samsung.

El rendimiento general y cámaras son excelentes, pero no es un celular perfecto. Algunas de las siguientes respuestas ayudan también a contestar mejor esta respuesta, pero puedes visitar nuestro análisis completo del Galaxy S9 Plus para conocer sus características, precio, especificaciones y nuestra calificación, aquí.

¿Es el Galaxy S9 Plus mejor que el Galaxy Note 8?

Sí, el Galaxy S9 Plus es mejor que el Galaxy Note 8 por poco, excepto porque el Galaxy Note 8 tiene muchas más funciones que están atadas principalmente a su lápiz óptico.

¿Vale la pena cambiarse de un Galaxy S8 al Galaxy S9 Plus?

En la mayoría de casos no, porque no es un cambio drástico que haga que valga la pena el gasto, pero si quieres tener lo mejor de lo mejor, el Galaxy S9 Plus posiblemente satisfará tu apetito.

¿Es mejor el Galaxy S9 Plus que el iPhone X?

Primero, lo más importantes es determinar qué sistema operativo es el que prefieres. Dependiendo de esto, tu respuesta variará entre uno y el otro. Si no tienes preferencia, es más interesante y vale tener en cuenta otros aspectos.

Segundo, te tienes que preguntar qué tan dispuesto estás a pagar por cada uno de estos celulares. El más barato en la mayoría de ocasiones será el Galaxy S9 Plus y muchos podrían ahorrarse US$100 o más si escogen el celular de Samsung.

Tercero, tienes que definir cuáles funciones son las más importantes para ti y cuáles son tus necesidades.

En general, considero que la mayoría de usuarios deberían estar satisfechos con uno o con el otro (con excepción de frustraciones de sistema operativo por la preferencia). Pero el Galaxy S9 Plus es un celular más completo y ofrece más cosas.

¿Vale la pena cambiarme de un iPhone al Galaxy S9 Plus?

Similar a la pregunta anterior, todo depende de tu preferencia de sistema operativo. Si no tienes preferencia de sistema operativo y tienes un iPhone 7 o posterior, sin duda vale la pena. Inclusive, si tienes un iPhone 8 o iPhone 8 Plus podrías recibir un diseño mucho más atractivo, un conector de audífonos tradicional, más resistencia al agua (IP68 vs. IP67) y más.

¿Es mejor comprar el Galaxy S9 Plus que el Galaxy S9?

Aquí también depende de tu gusto, pero el Galaxy S9 Plus sí es un poco mejor porque ofrece una doble cámara que te permite hacer zoom óptico 2x que ayuda a que los objetos puedan aparecer más cerca sin que se dañe tanto la calidad de la imagen como sucede con el zoom digital tradicional, al igual que para tomar mejores fotos con fondo borroso.

Además, trae más memoria RAM que puede ser útil en situaciones cuando ejecutas muchos apps a la vez, al igual que una batería de mayor capacidad que ofrecería en la mayoría de casos una mejor duración.

Sin embargo, el Galaxy S9 es un celular más cómodo de usar con una sola mano porque es más compacto y también es más barato (cerca de US$100 menos).

¿Son sus cámaras tan buenas como Samsung las pinta?

Sí, son unas de las mejores, pero no considero que estén "reimaginando" las cámaras en un celular. Superar a sus principales competidores en la reducción de ruido y en situaciones con poca luz hace que los objetos salgan más claros, pero celulares como el Pixel 2 XL aún siguen ofreciendo un mejor desempeño cuando hay muchas fuentes de luz, logra capturar mejor objetos en movimiento en modo automático y su modo de retrato (fotos con fondo borroso) ofrece más flexibilidad (es más rápido y no depende tanto de la distancia).

¿Es la duración de batería del Galaxy S9 Plus igual que el Galaxy S8 Plus?

Aquí el Galaxy S9 Plus falla. La duración de batería no es muy diferente en el uso general, pero en nuestras pruebas logró durar de 30 minutos a 1 hora menos.

¿Tiene el Galaxy S9 Plus el mismo vidrio y contrucción que los S8 o es más resistente?

Sí, su vidrio es Gorilla Glass 5 y su marco de metal sigue siendo igual de resistente.

¿Son los AR Emojis tan malos como muchos los hacen ver?

En realidad no son tan malos y ofrecen más opciones y flexibilidad que los animojis del iPhone X. Pero la boca de los AR Emoji no detecta tan bien las expresiones y la falta de detalle es muy notable.

¿Funciona mejor su escáner de iris?

Funciona prácticamente igual que con el Galaxy Note 8 y los S8.

¿Es más seguro el reconocimiento facial que antes?

Es igual de inseguro el reconocimiento facial.

¿Es Intelligent Scan lo mismo que Face ID?

No, sólo combina el uso del escáner de iris y reconocimiento facial para que funcione mejor en toda clase de condiciones. Sin duda mejora su desempeño en diferentes condiciones, pero la seguridad que ofrece es la misma del reconocimiento facial porque una vez no detecta tu iris activa el reconocimiento facial.

¿Qué tal el desempeño del Galaxy S9 Plus?

Excelente y un placer de usar -- uno de los mejores en la actualidad.

¿Es mejor esperarme al Galaxy Note 9?

Si tienes un Galaxy S8, Galaxy S8 Plus o Galaxy Note 8, sí. De lo contrario es relativo porque siempre puedes esperar por el próximo teléfono insignia, el cual debe ser mejor.

¿Es el Galaxy S9 Plus el mejor celular en la actualidad?

El Galaxy S9 Plus, junto con el Galaxy S9 son los primeros con los procesadores más potentes de Samsung y Qualcomm, tienen la mejor pantalla según DisplayMate y las mejores cámaras según DxOMark, pero esas son sólo benckmarks (pruebas de rendimiento de componentes) de diferentes aspectos de un celular.

El Galaxy S9 Plus no es un celular perfecto y sí es uno de los mejores, pero dependiendo de qué tipo de fotografía prefieres, qué tamaño de pantalla quieres, qué tanta duración de batería esperas, qué tan rápido quieres que se cargue el celular o qué tiempo de sistema operativo o interfaz quieras, la respuesta puede cambiar de sí a no.

