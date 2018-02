Galaxy S9 vs. Galaxy Note 8: 10 posibles diferencias

@evlekas

Los rumores, conceptos creados por fanáticos y supuestas filtraciones del Samsung Galaxy S9 continúan su travesía por Internet a la espera del lanzamiento oficial del celular el 25 de febrero.

Con base en esto, recopilamos las principales diferencias que tendría el Galaxy S9 frente al Galaxy Note 8, el mejor celular de Samsung hasta este momento.

Vale la pena recordar que Samsung no ha confirmado estos detalles, así que hasta que la empresa presente el Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus de manera oficial no sabremos con exactitud esas diferencias.

Galaxy S9 vs. Galaxy Note 8: Diferencias

Lector de huellas mejor posicionado

A diferencia del lector de huellas del Galaxy Note 8 que está posicionado al lado de la cámara, el Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus lo tendrían en la parte inferior de la cámara trasera, ofreciendo un mejor alcance y facilidad de uso.

Cámaras traseras verticales en el S9 Plus

Aunque el Galaxy Note 8 tiene doble cámara trasera, el Galaxy S9 Plus tendría doble cámara trasera con nuevos sensores y de manera vertical, no horizontal.

Por su parte, el Galaxy S9 tendría sólo una cámara, pero sería también nuevos sensores.

Mejor apertura y apertura variable

Con los nuevos sensores de las cámaras del Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus también llega una nueva apertura de f/1.5, la cual es mejor que la apertura de f/1.7 del Galaxy Note 8. Esto ayuda a que en condiciones con poca luz la cámara logre captar más luz para ofrecer mejores resultados.

Además, aunque el Galaxy S9 tendría sólo un lente, ese lente tendría una apertura variable para ofrecer la misma capacidad de apertura que tendrían los dos lentes del Galaxy S9 Plus f/1.5 y f/2.4.

Biseles más pequeños

Puede que sea sólo un milímetro o dos, pero es posible que los Galaxy S9 tengan biseles más pequeños para que sea un celular un poco más compacto con el mismo tamaño de pantalla.

Autenticación de Iris y reconocimiento facial

Para muchos, esta es la respuesta a Face ID de Apple, y para Samsung, serán quizá mejoras para ofrecer más seguridad y una mejor experiencia para los usuarios.

Aunque el Galaxy Note 8 ya incluye un lector de iris y reconocimiento facial, es posible que Samsung optimice más su funcionamiento y traiga un nuevo método de autenticación que permite usar a estas dos tecnologías a la vez para que funcione mejor en cualquier tipo de iluminación.

Nuevo procesador

Es lógico esperar nuevos componentes y en esta ocasión los Galaxy S9 integrarían un procesador Snapdragon 845 o Exynos 9810, en vez del procesador Snapdragon 835 o Exynos 8895 del Galaxy Note 8 y de los Galaxy S8.

Ya se filtraron las primeras pruebas de rendimiento del Galaxy S9 y según esto el procesador sería más potente para ofrecer más fluidez y una mejor experiencia.

Nueva generación de pantalla OLED

Cada teléfono insignia nuevo que presenta Samsung trae un nuevo panel OLED y no creo que el Galaxy S9 sea la excepción.

Esto permitiría que la pantalla Super AMOLED del Galaxy S9 sea un poco mejor que la excelente pantalla Super AMOLED del Galaxy Note 8.

Android Oreo

Es cierto, los Galaxy S8 ya están recibiendo Android Oreo y pronto llegaría la actualización al Galaxy Note 8, pero el Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus traerían esta nueva versión del sistema operativo desde la primera vez que los enciendes.

Esto se traduce a nuevas funciones y mejoras en el diseño desde la primera que usas el celular. Además, permite que el celular pueda recibir más actualizaciones, ya que con su garantía de soporte tradicional de dos años, esto permitiría que Android P sea su próxima gran actualización y que llegue justo a tiempo para Android Q.

Doble bocina AKG

Se rumora fuertemente que los Galaxy S9 integrarán doble bocina AKG, en vez de una como la que tiene el Galaxy Note 8.

Lo que tendrá el Galaxy Note 8 que no tendría el Galaxy S9

La principal diferencia que el Galaxy Note 8 mantendría estaría en el tamaño de pantalla de 6.3, versus 6.2 y 5.8 pulgadas del Galaxy S9 Plus y Galaxy S9, respectivamente.

Además, el Galaxy Note 8 seguirá diferenciándose con su lápiz óptico (S Pen) y todas las funciones relacionadas a él.

Huawei P20: Imagen filtrada

Una imagen del Huawei P20 se filtró en la red social china Weibo para mostrar la alineación de las tres cámaras traseras. También muestra una pantalla con pequeños biseles y posiblemente un lector de huellas bajo la pantalla como al del Vivo X20 Plus UD.