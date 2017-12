Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

El LG V30 y el Galaxy S8 Plus no solo son de los mejores celulares que puedes comprar este año, sino que también de los más bonitos. Aunque es claro que cada uno de ellos tiene diferentes ventajas, recopilamos cinco razones para comprar el LG V30 en lugar del Galaxy S8 Plus.

Sin embargo, si quieres conocer sus fortalezas y debilidades más detalladamente, visita nuestro análisis del LG V30, al igual que el del Galaxy S8 Plus.

Por otra parte, hablamos de las fortalezas del bonito Huawei Mate 10 Pro, novedades interesantes de Instagram y más. Además, el creador de Android estaría en problemas y diferentes fabricantes liberan Android Oreo para sus celulares.

Razones para comprar el LG V30 en lugar del Galaxy S8 Plus

Cámara gran angular

LG es casi la única fabricante que ofrece una combinación de cámara gran angular con una regular y generación tras generación la ha mejorado. Por ejemplo, el Moto X4 ofrece una cámara gran angular, pero ese celular es inferior, aunque más barato.

Sin embargo, considero que la cámara gran angular del LG V30 es posiblemente la mejor que puedes encontrar en el mercado y aunque no es tan rápida en las diferentes condiciones como la cámara del Galaxy S8 Plus, lo hacer que las fotos y el video sea más inmersivo -- como si hubieras capturado el momento con una GoPro.

Asimismo, como tiene dos cámara ofrece la flexibilidad de capturar los perspectivas totalmente diferentes de la misma escena.

Sonido de alta fidelidad

El LG V30 ofrece el mejor sonido, a través de audífonos, en un celular. Gracias a su amplificador de sonido de alta fidelidad Quad-DAC el LG V30 mejora la calidad regular que podemos obtener en un celular y todo LG V30 o LG V30 (versión con 128GB de almacenamiento en vez de 64GB) integra este componente a nivel mundial.

Aunque la calidad también dependerá de los audífonos que estés utilizando, es claro que la capacidad de ofrecer una mejor calidad de sonido permiten que el LG V30 supere en este aspecto al Galaxy S8 Plus sin problemas.

Funciones de grabación de video

Ya hablamos un poco de la bocinación de las cámaras del LG V30, pero además de esto la empresa integra un montón de funciones de controles manuales que no solo ofrecer más flexibilidad para tomar fotos, sino también para grabar video. Además, las grandes novedades del LG V30 es que te permiten hacer zoom a los objetos, sin importar si están en el centro de la pantalla.

Además, el LG V30 integra diferentes perfiles de colores que permiten crear escenas más cinematográficas. Aunque estas son funciones un poco específicas, si grabas podŕas darte cuenta de lo útiles y divertidas que son y que no encuentras en el Galaxy S8 Plus.

Lector de huellas

Los dos celulares tienen un lector de huellas, pero la principal diferencia es que el lector del LG V30 está mejor ubicado (más hacia el centro del celular y más lejos de las cámaras) y es más sensible, mientras que el lector del Galaxy S8 Plus está justo al lado de la cámara y como es un celular relativamente grande no es tan fácil de alcanzar.

Diseño liviano

El LG V30 tiene casi el mismo peso del Samsung Galaxy S8 (158 vs. 115 gramos), lo cual lo hacen ser hasta más liviano que el Galaxy S8 Pus (173 gramos).

Otras noticias de Android:

David Singleton, vicepresidente de ingeniería de Android Wear abandona Google para ir a Stripe, empresa de pagos online.



Samsung lanza el W2018



Samsung Connect Home