Lo que el iPhone X significa para Android y el primer nuevo celular con Android Oreo

Apple presentó tres nuevos teléfonos y te decimos qué significa el mejor de esos iPhone para Android.

Además, le damos una miradita al primer nuevo celular con Android Oreo, el Galaxy Note 9 podría tener pantalla plegable, Motorola reveló cuáles de sus celulares recibirán la actualización a Android Oreo y el análisis del Essential Phone, el teléfono del creador de Android.

Google anunció esta semana que realizará un evento el 4 de octubre para posiblemente presentar sus nuevos teléfonos insignia Pixel 2.

Estas y otras noticias Android las puedes escuchar en nuestro podcast (adjunto aquí o en Google Play, iTunes, etc.) o ver nuestro video en Facebook Live. Cada nuevo episodio de Actualización Android se transmite en vivo en Facebook Live todos los miércoles -- o jueves si se aplaza por alguna razón -- entre las 4 y 4:30 p.m. hora del Pacífico de Estados Unidos.

Este es el episodio 69 de Actualización Android, pero recuerda que si nos acompañas en vivo podemos contestar tus preguntas sobre el mundo Android.

Video de Facebook Live

Escucha Actualización Android Live (Episodio 69) Su navegador no soporta el elemento de audio.

SUSCRÍBETE A ACTUALIZACIÓN ANDROID [PODCAST]:

Actualización Android Live (audio): Google Play | iTunes MP3 | CNET RSS (audio)

Actualización Android Pro (sólo video): YouTube | iTunes

El significado del iPhone X para Android

Agrandar Imagen James Martin/CNET

La llegada del iPhone X representa el mejor celular que iPhone de Apple y aunque no tiene mucho que ver con Android -- o nada que ver con Android — la influencia de la marca tiene siempre algún impacto en Android.

¿Que significa el iPhone X para Android? Primero, el iPhone X representa más competencia para Android ya que cuenta con muchas de las características que lo han diferenciado en los últimos meses, como su pantalla casi sin biseles.

Segundo, el iPhone X le permite a algunos fabricantes explorar celulares que pueden costar desde US$999, posiblemente abriendo camino a componentes caros que no habían integrado por su alto costo actual.

Por ejemplo, en el momento en el que Samsung lanzó el Galaxy Note 8 por US$929, fue muy criticado, se estableció como el celular más caro y para muchos representó un costo sin mucha razón. Con la llegada del iPhone X, el Galaxy Note 8 ya no está solo en un territorio de más de US$900.

Tercero, es posible que si el iPhone X funciona bien, los fabricantes de Android puedan tomar la decisión de eliminar el lector de huellas para ofrecer desbloqueo mediante reconocimiento facial o hasta de iris como en los Samsung Galaxy S8 y el Note 8.

Más allá de esto, el iPhone X no representa mucho más para Android, al menos por el momento. Será interesante ver qué tan bien funcionan las novedades que promete ofrecer el iPhone X y qué tan bien recibido es para ver qué otras posibilidades o caminos podría abrirle a Android.

3:30 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Sony Xperia XZ1: El primer celular nuevo con Android Oreo

La mayoría de celulares que están saliendo al mercado ejecutan Android Nougat a pesar de que Google ya liberó la versión final de Android Oreo, pero Sony está tomando la delantera con el Xperia XZ1 y luego con el Xperia XZ1 Compact.

El primero de estos celulares en llegar es el Xperia XZ1 que estará disponible en EE.UU. y otras partes del mundo el 19 de septiembre.

El celular ya lo hemos probado por algunos días y todo pinta muy bien, excepto la parte frontal que sigue teniendo biseles grandes, aunque allí también incluye doble bocina frontal -- bocinas estéreo, algo que no es muy común de encontrar en el mercado.

Puedes visitar nuestras primeras impresiones del Sony Xperia XZ1 aquí para conocer más detalles del celular.

Más información Lee nuestras primeras impresiones Sony Xperia XZ1 El Sony Xperia XZ1 cambia levemente el diseño insignia de la empresa; mantiene la increíble cámara lenta del Xperia XZ Premium; es uno de los primeros en ejecutar Android Oreo y tiene la capacidad de escanear objetos en 3D. Lee nuestras primeras impresiones

Google presentará los Pixel 2 el 4 de octubre

Todo comenzó con una cartelera insinuado que Google prepararía algo para este día relacionado a teléfonos. Luego la empresa publicó un video invitando al evento y enviando invitaciones a la prensa.

La empresa no ha revelado que presentará los rumorados Pixel 2 y Pixel 2 XL en este evento, pero ha dejado en claro que estará relacionado a teléfonos, así que es lógico esperar a estos celulares este día.

Essential Phone: Análisis

2:32 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

El Essential Phone es un celular muy interesante, pero no necesariamente esencial.

El teléfono cumple con lo necesario en cuanto a desempeño y experiencia, mientras que ofrece más de lo que esperarías en un diseño muy interesante que día a día me ha gustado más.

Sin embargo, el celular no tiene conector de audífonos, no es resistente al agua y tiene un precio de US$699. Además, el app de las cámaras traseras es lenta y la experiencia ha sido muy mezclada, mientras que la calidad de la foto es relativamente buena, pero no la mejor.

Puedes ver el análisis completo del Essential Phone aquí.