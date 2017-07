El Galaxy Note 8 ya tiene fecha de lanzamiento y las especificaciones del Nokia 8

Samsung confirmó que presentará el Galaxy Note 8 el 23 de agosto en un evento en Nueva York, ocho días antes de la presentación del LG V30.

Por su parte, Nokia confirmó la existencia de su nuevo teléfono insignia llamado Nokia 8, poco días después de que diferentes filtraciones revelaran su diseño con doble cámara trasera.

Además, una prueba de rendimiento revelaría diferentes especificaciones del LG V30 y Google actualiza su app para ofrecer su propia versión del Facebook Feed.

Samsung Galaxy Note 8: Lanzamiento oficial

Este jueves, Samsung envió la invitación para la presentación del Galaxy Note 8, confirmando que revelará el celular el 23 de agosto.

La invitación no revela muchos detalles, pero como la invitación dice "Do Things Bigger" (Haz cosas más grande, en español), esperamos que el celular sea un poco más grande que el Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus. Los rumores han sugerido que el celular podría tener una pantalla de 6.3 pulgadas, 0.1 pulgada más grande que el Galaxy S8 Plus y 0.5 pulgada más grande que el Galaxy S8.

Agrandar Imagen Samsung

Especificaciones del Nokia 8

El Nokia 8 es más real que nunca.

El popular filtrador de tecnología @evleaks reveló imágenes y posibles especificaciones del Nokia 8, mientras que el blog WinFuture reveló el posible precio y colores del celular.

Además, según PocketNow, la empresa publicó por error la página de este dispositivo para confirmar su existencia e inminente presentación.

Nokia 8: Características y especificaciones

Pantalla: 5.3 pulgadas



Procesador: Snapdragon 835



RAM: 4GB/6GB



Cámara trasera: Dos de 13 megapixeles con lentes Carl Zeiss



Colores: Azul, gris, dorado con azul y dorado con cobre



Precio: US$675



Lo mejor y peor del Sony Xperia XZ Premium

El Sony Xperia XZ Premium es el mejor celular de la empresa japonesa que trae grandes novedades y ofrece un excelente desempeño, pero aún tiene unas deficiencias importantes.

Recopilamos aquí lo mejor y peor de este celular, pero puedes visitar nuestro análisis completo del Sony Xperia XZ Premium para conocer más detalles.

Lo mejor del Sony Xperia XZ Premium

Grabación en supercámara lenta



Pantalla 4K HDR



Doble bocina frontal



Excelente desempeño



Lo no tan bueno

Diseño sin mucha novedad



El lector de huellas está desactivado en EE.UU.



Duración de batería muy promedio



No hay mucho contenido 4K HDR disponible.

Google trae su propia versión del Facebook Feed

Google Now, conocido ahora por algunos pocos (incluyendo a Google) como Feed, se actualizó esta semana para traer una mejor organización y para permitir seguir temas de búsquedas, a través de un nuevo botón de Follow (o seguir, en español).

Puedes conocer las novedades más importantes del nuevo Google Feed aquí.

LG V30: Especificaciones y pruebas de rendimiento

Nuevas pruebas de rendimiento de GeekBench fueron publicadas en el sitio Web para revelar las posibles especificaciones y potencia que podría tener el LG V30, al menos según indicó el blog PhoneArena.

Las pruebas de rendimiento son de un dispositivo con modelo LG-H932PR, el cual logró un marcador muy similar al del HTC U11 y Sony Xperia XZ Premium, superior a lo que logró el Samsung Galaxy S8.

Esto no es una gran sorpresa, ya que que ese celular probado incluye el mismo procesador Snapdragon 835 de ocho núcleos y los 4GB de RAM de los otros celulares mencionados.

La gran duda es si este celular llegará con Android Nougat (Android 7.1.2) como muestra la prueba o si seguirá el mismo camino de su predecesor, LG V20, para ser el primer celular en integrar la próxima versión del sistema operativo de Google, Android 8.0.

Lo que sí sabemos es que la empresa realizará un evento el 31 de agosto en Alemania, lugar donde se espera que la empresa presente el LG V30.

Rumores del Galaxy S9 y Galaxy Note 9

Según un reporte de la publicación coreana The Investor, Samsung ya decidió que el Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus mantendrían el mismo tamaño de pantalla de 5.8 pulgadas y 6.2 pulgadas del Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus.

Asimismo, el reporte indica que el Galaxy Note 9 mantendría la misma pantalla de 6.3 pulgadas del Galaxy Note 8, celular que aún no ha sido anunciado.

El reporte no reveló más información relacionado a esos teléfonos insignia de la empresa surcoreana, pero dejó en claro que la jugaría seguro en esta ocasión, evitando tomar muchos riesgos.

Lo que sí es cierto es que se espera que la empresa presente los Galaxy S9 y el Galaxy Note 9 en 2018.

