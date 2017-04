¿Vale la pena comprar el LG G6? ¿Cómo se compara con el Galaxy S8?

Con la unidad final en nuestras manos, finalizamos nuestro análisis del LG G6 para tener una conclusión sobre lo que ofrece este celular Android y, probablemente más importante, si vale la pena comprarlo.

Asimismo, recopilamos las principales características en las que el LG G6 vence al Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus y hacemos un comparativo de estos dos celulares.

Además, se filtran imágenes y especificaciones de unos nuevos celulares de Motorola que podrían costar US$100, mientras que la nueva generación de celulares Moto G4 y Moto Z2 también se asoman por Internet.

ACTUALIZACIÓN ANDROID [PODCAST] EN:

Google Play | iTunes | RSS | FeedBurner | SoundCloud | TuneIn

Escucha el podcast de 'Actualización Android' (episodio 51) Su navegador no soporta el elemento de audio.

Recuerda que en nuestro podcast (en la parte inferior o en Google Play, iTunes, etc.) o en el video de Facebook Live (que se transmite en vivo generalmente los miércoles -- o jueves si se aplaza por alguna razón -- entre las 3 y 4:30 p.m. hora del Pacífico de EE.UU.) puedes enterarte de estas y más noticias Android.

Este es el episodio 51 de Actualización Android, pero recuerda que si nos acompañas en vivo podemos contestar tus preguntas sobre el mundo Android.

Por otra parte, periódicamente publicaremos un video en nuestro sitio Web y YouTube como una extensión de este podcast, donde contestaremos al menos una pregunta de las que nos hicieron en la transmisión en vivo en Facebook Live y compartiremos otras noticias sobre Android.

Tú y todos tus amigos son bienvenidos a compartir con nosotros este espacio de Android.

¿Vale la pena comprar el LG G6?

El LG G6 es un excelente celular, el mejor que ha fabricado esta empresa surcoreana.

A pesar de que la batería removible y el emisor infrarrojo ya no están presentes, el LG G6 logra ofrecer un excelente desempeño, su hermosa pantalla casi sin biseles lo hace relativamente fácil de controlar con una mano a pesar de tener un tamaño de 5.7 pulgadas. Su doble cámara trasera ofrece una flexibilidad fotográfica que no es fácil de encontrar en el mercado.

En general, sí vale la pena comprar el LG G6, especialmente si lo que más te gusta son celulares con pantalla plana.

Para bien o para mal, los teléfonos insignia de Samsung no ofrecen la opción de pantalla plana, así que el LG G6 puede cumplir con esa carencia por parte de Samsung.

2:54 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Es cierto, el procesador es de una generación anterior que la de los Galaxy S8, pero tiene lo suficiente para ofrecer una excelente experiencia y es difícil notar la diferencia en el uso regular.

Aunque hay que aceptar que el diseño de los Galaxy S8 es más atractivo, el LG G6 tiene un lector de huellas mejor ubicado que en el día a día permite tener una mejor experiencia al desbloquear el teléfono. Además, por si no lo sabías, el LG G6 tiene reconocimiento facial, similar al del Galaxy S8 aunque no tiene el lector de iris.

Por otra parte, el diseño con pantalla plana, la estructura de metal y el borde metálico más robusto permiten que el LG G6 tienda a ser más resistente a caídas y golpes.

Por último, el LG G6 trae una carga rápida más nueva y avanzada (Quick Charge 3.0 vs Quick Charge 2.0) y, generalmente, su precio es más bajo.

Más información Leer análisis completo LG G6 Conclusión: El LG G6 es el mejor celular que la empresa surcoreana ha desarrollado y su precio más bajo que el del Samsung Galaxy S8 lo convierte en una excelente alternativa. Leer análisis completo Calificación

de los editores Sobresaliente

Comparación de especificaciones y características: LG G6 vs. Galaxy S8 LG G6 Samsung Galaxy S8 Galaxy S8 Plus Pantalla 5.7 pulgadas 5.8 pulgadas 6.2 pulgadas Sistema operativo Android Nougat Android Nougat Android Nougat Procesador 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 821 (cuatro núcleos) 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) / 2.3GHz Samsung Exynos 8895 (ocho núcleos) 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 835 (ocho núcleos) / 2.3GHz Samsung Exynos 8895 (ocho núcleos) Almacenamiento 32GB 64GB 64GB Expansión de almacenamiento Sí Sí Sí Cámara trasera Doble cámara de 13 megapixeles, estabilización de imagen optica (principal), láser de enfoque automático y apertura de f/1.8 y f/2.4 12 megpaixeles con estabilización de imagen óptica, doble fotodiodo (doble pixel) y apertura f/1.7 12 megpaixeles con estabilización de imagen óptica, doble fotodiodo (doble pixel) y apertura f/1.7 Cámara frontal 5 megapixeles 8 megapixeles 8 megapixeles RAM 4GB 4GB 4GB Batería 3,300mAh 3,000mAh 3,500mAh Batería removible No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Resistente al agua Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) Lector de huellas Sí Sí Sí Lector de iris No Sí Sí Carga inalámbrica Sí (sólo en EE.UU.) Sí Sí Características importantes Pantalla sin casi biseles, carga rápida Quick Charge 3.0, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, USB-C, lector de huellas, Android Pay, funciones de fotografía cuadrada, zoom óptico 2x, cámara con estabilización de imagen óptica Pantalla curva sin casi biseles, carga rápida Quick Charge 2.0, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, USB-C, lector de huellas, Android Pay y Samsung Pay, cámara con estabilización de imagen óptica, nuevo asistente virtual Bixby, escáner de iris, funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG (empresa de Harman), se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX y en gafas de realidad virtual con Gear VR. Pantalla curva sin casi biseles, carga rápida Quick Charge 2.0, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, Google Assistant, USB-C, lector de huellas, Android Pay y Samsung Pay, cámara con estabilización de imagen óptica, nuevo asistente virtual Bixby, escáner de iris, funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG (empresa de Harman), se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX y en gafas de realidad virtual con Gear VR. Tamaño 148.9x71.9x7.9mm 148.9X68.1X8mm 159.5X73.4X8.1mm Peso 163 gramos 152 gramos 173 gramos

Moto C, Moto E4 y Moto Z2

Motorola presentaría al menos cuatro nuevos celulares, incluyendo el Moto E4, Moto Z2 y una nueva serie Moto C.

Aunque el Moto E4 y el Moto Z2 son sólo versiones nuevas de los celulares Android que ya conocíamos, el Moto C y Moto C Plus llegarían para introducir una serie que inclusive sería más barata que la de los Moto E.

Se estima que estos celulares Moto C podrían tener un precio inicial de US$100, mientras que el Moto E4 costaría US$150 y la serie Moto G5 tendría un precio inicial de US$200.

En general, los diseños se mantienen a través de las diferentes series, pero es claro que los Moto C son más gruesos que los otros y carecerían de lector de huellas en comparación con los Moto G5.

El Moto C sería el celular más básico y a través de diferentes mejoras en especificaciones el nivel del celular se va incrementando al Moto C Plus, luego al Moto E4 y luego a los Moto G5. Por último, el Moto Z2, sucesor del Moto Z, seguiría siendo el teléfono insignia de la empresa y en esta ocasión integraría doble cámara trasera, mientras mantiene su diseño modular Moto Mods.

Moto C: Características y especificaciones

Pantalla: 5 pulgadas

Resolución: 854x480 pixeles

Procesador: 1.3Ghz MediaTek de cuatro núcleos de 32 bits

RAM: 1GB

Almacenamiento: 8GB/16GB

Redes: 3G/4G

Ranura microSD: Sí

Batería: 2,350mAh

Cámara trasera: 5 megapixeles

Cámara frontal 2 megapixeles

Sistema operativo: Android Nougat

Moto C Plus: Características y especificaciones

Pantalla: 5 pulgadas

Resolución: 1,280x720 pixeles

Procesador: 1.3Ghz MediaTek de cuatro núcleos de 64 bits

RAM: 1GB/2GB

Almacenamiento: 16GB

Redes: 4G

Ranura microSD: Sí

Batería: 4,000mAh

Cámara trasera: 8 megapixeles

Cámara frontal: 2 megapixeles

Sistema operativo: Android Nougat

Imagen del Moto E4

Imagen del Moto Z2

Actualizaciones Android Nougat

Esta semana, Android Nougat comenzó a llegar a estos celulares: Galaxy S6 y Galaxy S6 Edge (en Sprint), el HTC One M9 (en Sprint), el Galaxy Note 5 y Galaxy S6 Edge+ (en Verizon, AT&T y Sprint).