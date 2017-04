Funciones del Galaxy S8 que puedes disfrutar hoy mismo en tu celular

Aunque el Samsung Galaxy S8 y el Galaxy S8 Plus aún no están disponibles, ya es posible disfrutar de algunas de sus novedades en tu celular actual, sobre todo si tienes un Galaxy S7 o Galaxy S7 Edge.

Además, Motorola prepararía el lanzamiento del Moto Z2, se filtraron las especificaciones del esperado teléfono insignia HTC U Ocean, el Honor 8 Pro fue anunciado con mejores especificaciones que su predecesor (el Honor 8) y Waze está llegando a Android Auto.

ACTUALIZACIÓN ANDROID [PODCAST] EN:

Google Play | iTunes | RSS | FeedBurner | SoundCloud | TuneIn

Recuerda que en nuestro podcast (en la parte inferior o en Google Play, iTunes, etc.) o en el video de Facebook Live (que se transmite en vivo generalmente los miércoles -- o jueves si se aplaza por alguna razón -- entre las 3 y 4:30 p.m. hora del Pacífico de EE.UU.) puedes enterarte de estas y más noticias Android.

Este es el episodio 50 de Actualización Android, pero recuerda que si nos acompañas en vivo podemos contestar tus preguntas sobre el mundo Android.

Por otra parte, periódicamente publicaremos un video en nuestro sitio Web y YouTube como una extensión de este podcast, donde contestaremos al menos una pregunta de las que nos hicieron en la transmisión en vivo en Facebook Live y compartiremos otras noticias sobre Android.

Tú y todos tus amigos son bienvenidos a compartir con nosotros este espacio de Android.

Escucha el podcast de 'Actualización Android' (episodio 50) Su navegador no soporta el elemento de audio.

Nota del editor: El instalar software que no viene oficialmente de Samsung o de terceros significa que estarás tomando riesgos con tu dispositivo y/o información personal. Tú eres el único responsable de cualquier problema que causen estas instalaciones y debes hacerlo sólo si te sientes cómodo y preparado para lo que pueda suceder.

3:40 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO





Funciones del Galaxy S8 para otros celulares

Agrandar Imagen Joshua Goldman/CNET

No siempre es necesario comprar el celular más nuevo para poder disfrutar de algunas de sus novedades o funciones.

Las principales novedades del Samsung Galaxy S8 son características que muchos deseamos tener y aunque ninguno de los dos modelos (Galaxy S8 o Galaxy S8 Plus) están disponibles aún, es posible disfrutar hoy mismo de algunas de esas funciones en tu celular Android actual.

Hello Bixby

El nuevo asistente virtual de Samsung, Bixby, es una de las grandes apuestas de la empresa para incentivar a que usuarios se decidan a comprar el Samsung Galaxy S8 o S8 Plus.

Bixby está compuesto principalmente de tres partes: reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes u objetos a través de la cámara y un panel que quiere ayudarte a organizar tu vida digital llamado Hello Bixby.

Aunque por el momento el primero sólo se podrá probar en los Galaxy S8, el app Amazon Flow te permite reconocer imágenes y objetos para poder obtener más información o para poderlos comprar directamente en Amazon.

Por otra parte, gracias a desarrolladores del foro XDA ya es posible descargar a Bixby para obtener el nuevo panel llamado Hello Bixby en tu celular.

Aunque estas no son descargas oficiales y no nos hacemos responsables de lo que puedan causar, logramos instalar a Hello Bixby en un Galaxy S7 Edge y ha funcionado sin mayores problemas. Además, gracias a esto ya conocimos qué apps serían compatibles con Bixby en el Galaxy S8.

1:15 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Launcher del Galaxy S8

Gracias al mismo foro XDA de desarrolladores, ya es posible descargar el launcher del Galaxy S8.

Lo probamos en el Galaxy S7 Edge y no hemos tenido problemas. Personalmente, me gusta más cómo el cajón de apps se puede abrir deslizando el dedo hacia arriba o abajo y las opciones que te permiten organizar los iconos en sólo segundos.

Aunque este launcher no es compatible con todos los celulares, esta función es muy similar a lo que encuentras en los Google Pixel y puedes obtener algo muy similar al descargar Nova Launcher y configurarlo con estas características.

App y widget del clima

Hay cientos de apps del clima en Android y hay muchos que ofrecen gran personalización.

Sin embargo, si lo que quieres es el widget de la pantalla principal del Galaxy S8, desarrolladores del mismo foro también lograron extraer este componente y se ve muy bien, al menos en el S7 Edge en el que lo probamos.

Por otra parte, el app del clima no ofrece grandes novedades o cambios, así que muchas otras pueden ofrecer algo muy similar.

Reconocimiento facial

El reconocimiento facial o de rostro ha estado disponible en Android desde 4.0 Ice Cream Sandwich, liberado por primera vez en 2012.

Es cierto, probablemente muchos nos hemos olvidado de esta característica porque no es la más segura, ni tampoco la más práctica, pero es posible que esta función termine también teniendo el mismo resultado en el Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus.

Vale la pena tener en cuenta que algunos fabricantes han desactivado esta opción y en el Galaxy S7 Edge que probamos la mayoría de estas funciones está ausente. Sin embargo, en el Google Pixel y en el LG G6 está presente bajo Seguridad y Smart Lock.

Fondos de pantalla

Aunque no son una función o la gran novedad, actualmente también es posible descargar los fondos de pantalla del Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus, a través del blog Sam Mobile.

HTC U Ocean: Características y funciones interesantes

El próximo teléfono insignia de HTC es sin duda uno de los más esperados este año y no es necesariamente por ser de esta empresa, sino por las novedades que podría traer al mercado.

Según distintas filtraciones, el HTC U Ocean, como se conoce actualmente, integraría sensores en sus bordes laterales para permitir controlar la interfaz del celular Android o para activar diferentes funciones.

Agrandar Imagen Android Headlines

Por ejemplo, según el blog Android Headlines, al usar con una sola mano el celular podrás activar la cámara o Google Assistant al sólo presionar relativamente fuerte tu mano, mientras sostienes el celular.

Estos sensores Edge podrían ser configurados para que cada usuario determine la sensibilidad.

Características y especificaciones

Pantalla: 5.5 pulgadas WQHD cubierta con Gorilla Glass 5 3D

Procesador: Snapdragon 835 (como el de los Galaxy S8)

RAM: 4/6GB

Almacenamiento: 64GB/28GB

Batería: 3,000mAh con Quick Charge 3.0

Wi-Fi 802.11ac de doble banda

Bluetooth: 4.2

Lector de huellas: Integrado en el botón de Inicio

Sistema operativo: Android Nougat

Huawei Honor 8 Pro: Características y especificaciones