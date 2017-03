Llevo más de una semana usando el LG G6 y en general es un celular que ofrece una muy buena experiencia, aunque por el momento la unidad es de preproducción, así que nuestro análisis completo tendrá que esperar a que recibamos la versión final.

Sin embargo, las cualidades y características del LG G6 han aumentado mi expectativa por el Samsung Galaxy S8, ya que se espera que comparta algunas de las funciones.

Asimismo, los rumores de Android Oreo o Android 8.0 (si así se llega a llamar) han comenzado a filtrarse, al igual que el precio del Samsung Galaxy S8 y el Galaxy S8 Plus, aunque su disponibilidad podría retrasarse debido a poblemas de producción del procesador.

Además, esta semana se escucharon rumores sobre el celular Google Pixel 2 y un estudio reveló que Samsung sería el fabricante que lanzó más celulares en 2016.

2:42 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

ACTUALIZACIÓN ANDROID [PODCAST] EN:

Google Play | iTunes | RSS | FeedBurner | SoundCloud | TuneIn

Recuerda que en nuestro podcast (en la parte inferior o en Google Play, iTunes, etc.) o en el video de Facebook Live (que se transmite generalmente los miércoles -- o jueves si se aplaza por alguna razón -- entre las 3 y 4:30 p.m. hora del Pacífico de EE.UU.) puedes enterarte de más noticias Android y comentarios que te pueden mantener informado sobre este mundo.

Este es el episodio 47 de Actualización Android, pero recuerda que si nos acompañas en vivo podemos contestar tus preguntas sobre el mundo Android.

El LG G6 me ha hecho emocionar más por el Samsung Galaxy S8

Como ya lo mencioné, llevo más de una semana usando el LG G6 (versión beta) y hasta el momento no cabe duda que lo consideraría mi celular principal. A continuación enumero las fortalezas y debilidades que he detectado durante este periodo.

Lo mejor del LG G6

Pantalla y diseño compacto

La pantalla del LG G6 es sin duda la mayor atracción ya que sus esquinas curvas le dan un look moderno y sus pequeños bordes o biseles lo hacen realmente compacto a pesar de tener una pantalla de 5.7 pulgadas.

Ha sido probablemente el celular con este tamaño que he podido controlar con mayor comodidad con una sola mano y el contenido se ve muy inmersivo.

Resistente al agua

Una de las principales debilidades del LG V20 y el Google Pixel es que no son resistentes al agua. Los dos celulares tienen excelentes especificaciones y algunas características diferenciadoras, pero comparados a otros celulares como el iPhone 7 Plus y el Galaxy S7 Edge, se siente como que tienes que sacrificar algo grande.

Por el contrario, el LG G6 está al día al integrar la misma resistencia al agua que tiene el Galaxy S7 Edge, la cual es un poco superior a la del iPhone 7 Plus.

Es simplemente una tranquilidad saber que se puede mojar y es genial poder lavarlo con agua y jabón cuando está muy sucio.

Es suficientemente fluido

En general, el desempeño del LG G6 es bueno. Navegar por las ventanas, menús y apps es fácil.

La doble cámara en la parte posterior ofrece gran flexibilidad y buena calidad

La doble cámara en la parte de atrás del LG G6 es algo que no se encuentra con mucha facilidad en el mercado. El lente regular logra tomar buenas fotos y el lente gran angular ofrece una perspectiva más amplia a la misma escena.

Además, como las dos cámaras tienen ahora la misma resolución, la calidad de la foto no se ve impactada tan negativamente como sucedía en el LG V20 o el G5.

Asimismo, el app de la cámara que integra ahora directamente la galería es algo que todos los fabricantes deberían hacer. Es útil y te ahorra tiempo.

Las principales debilidades del LG G6

Duración de la batería

No es que sea necesariamente mala, pero he sufrido para que me dure todo el día. Esto, inclusive sin tener la pantalla encendida todo el tiempo. Sin embargo, ha alcanzado a durar el día laboral y esperaría que la versión final del LG G6 ofrezca un uso más prolongado.

Desempeño mixto

En general, el desempeño del LG G6 ha sido bueno, pero en ocasiones se pone leeeento. Además, el sistema presenta algunos errores que hace que, por ejemplo, el app de la cámara se congele y se cierre.

Se espera que estos errores sean corregidos en la versión final del teléfono.

Modo nocturno (filtro de luz azul) no se puede programar

El modo nocturno es una buena adición, pero ¿por qué no permitir que se pueda programar para disfrutarlo más y mejorar la experiencia que tenemos?

Quad DAC limitado

Confieso que no creo que sea una función de gran importancia para el LG G6 o para cualquier celular, pero tener un amplificador como el Quad DAC permite disfrutar más de la música.

Por ahora, este componente estará destinado principalmente al mercado asiático, dejando al resto del mundo con una reproducción de sonido tradicional que funciona gracias a un DAC de Qualcomm.

Conclusión

Las principales cualidades del LG G6 son muy atractivas, pero la más interesante es su pantalla.

Gracias a los bordes casi imperceptibles, la relación de aspecto y las modificaciones en el software del LG G6, se me han despertado aún más las ansias por el Galaxy S8 de Samsung, que presuntamente tendrá característcas similares.

1:36 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Actualización Android Nougat

Esta semana, el Samsung Galaxy S7 y el Galaxy S7 Edge comenzaron a recibir la actualización a Android Nougat en Verizon.

El Moto Z Play Droid Edition la recibió en la misma red y se espera que el LG V10 comience a recibirla en el segundo trimestre del año. El LG G4 la recibiría en el tercer trimestre.

Visita nuestra guía detallada de esta actualización para saber cuándo podrías poner actualizar tu celular a Android Nougat.