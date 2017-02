El Samsung Galaxy S8 Edge no existiría, pero hay ya tantas fotos del LG G6 que de ese celular esperamos pocas sorpresas.

Asimismo, diferentes rumores han indicado novedades que tendrían el Samsung Galaxy S8 y el LG G6, incluyendo una pantalla sin casi biseles y esquinas curvas.

Por otra parte, Google lanzó la casa por la ventana con Android Wear 2.0; no solo habilitó la actualización más importante para sus relojes inteligentes hasta la fecha, sino que presentó los primeros relojes que habría desarrollado en colaboración con LG, al estilo Nexus.

Recuerda que en nuestro podcast de audio (en la parte inferior o en Google Play, iTunes, etc.) o en el video de Facebook Live (que se transmite generalmente los miércoles -- o jueves si se aplazó por alguna razón -- entre las 3 y 4:30 p.m. hora del Pacífico de EE.UU.) puedes enterarte de más noticias Android y comentarios que te pueden mantener informado sobre este mundo.

Este es el episodio 44 de Actualización Android, pero recuerda que si nos acompañas en vivo podemos contestarte tus preguntas sobre el mundo Android.

Samsung Galaxy S8 sin Galaxy S8 Edge

Mientras que esperamos a la presentación del Samsung Galaxy S8, los rumores toman más fuerza, revelando posiblemente muchas de sus características, novedades y también carencias.

Aunque no ha sido confirmado, es muy posible que la carencia más grande del Galaxy S8 no sean necesariamente los biseles, sino la ausencia del Galaxy S8 Edge.

La mayoría de rumores no ha mencionada nada relacionado al esperado Galaxy S8 Edge, sucesor del Galaxy S7 Edge, sino que ha sugerido que la empresa presentará dos modelos con el nombre Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus.

Esto no significa que la llamativa pantalla curva vaya a estar ausente, sino que todo parece indicar que los dos modelos integrarían una pantalla curva -- despidiéndose no solo del Galaxy Edge, sino también del modelo con pantalla plana.

En esta ocasión la empresa presentaría los dos modelos que se defirenciarían más que cualquier cosa en su tamaño y no en su diseño.

Por otra parte, la que sería la segunda foto del Samsung Galaxy S8 se filtraría para darnos un vistazo de lo pequeño que podría ser el bisel inferior y cómo se vería la pantalla con sus esquinas curvas.

Agrandar Imagen Weibo

Asimismo, una filtración de @onleaks revelaría que la protuberancia de la cámara trasera sería prácticamente inexistente en el Galaxy S8, pero esto también significaría que el celular sería más grueso, aunque solo sería 0.1mm (8.0 vs 7.9mm), lo cual no representaría una gran diferencia.

@onleaks

Múltiples imágenes creadas en computadora han rondado por Internet, dejando en claro que al menos la mayoría tiene la misma idea de celular que incluye pantallas curvas, biseles muy pequeños, un marco metálico y muchas características similares a lo que la empresa integró en el Galaxy Note 7 y el Galaxy S7, muy seguramente con la excepción de la batería defectuosa.

Por otra parte, Bixby no sería la única inteligencia artificial que integrarían los Galaxy S8. Según una solicitud de marca registrada que la empresa solicitaría, Samsung Hello sería un software que permitiría que computadoras y dispositivos móviles accedieran, tomaran y organizaran contenido, información e imágenes personalizadas para facilitar la vida de los usuarios.

Aunque no es totalmente claro de qué trataría esta aplicación, todo parece indicar que podría ser un software similar a Google Now (ahora llamado Google Feed), pero creado por Samsung.

En cuanto a especificaciones, todo sigue indicando que el Galaxy S8 integraría un procesador Snapdragon 835 con 4GB de RAM, pero el tamaño de la batería habría cambiado a 3,250mAh en el S8, mientras que el S8 Plus tendría 3,750mah, más que sus predecesores.

Por último, un nuevo rumor sugirió que a pesar de que la empresa no estaría presentando oficialmente el Galaxy S8 en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC, por sus siglas en inglés), la empresa podría presentar un prototipo de su teléfono plegable.

Android Wear 2.0 llega con el LG Watch Sport y LG Watch Style

2:01 Close Drag

Android Wear 2.0 llega como la actualización más importante al sistema operativo de Google para relojes inteligentes.

Esta actualización mejora enormemente la experiencia que tenemos con el reloj y es una dicha ver con más detalle las notificaciones y poder interactuar con ellas más fácilmente.

Sin embargo, no todo es perfecto. Por ejemplo, por alguna razón la corona digital no funciona en todas partes, los botones adicionales solo funcionan en la pantalla de inicio y Google Assistant no funciona en español.

Las buenas noticias es que esta actualización llegará a muchos de los relojes con Android Wear actuales. Puedes conocer qué relojes recibirán la actualización Android Wear 2.0 aquí.

Por otra parte, Google también presentó los primeros relojes inteligentes, LG Watch Sport y Watch Style y aunque los dos son muy interesantes, tienen claras falencias.

Por ejemplo, el LG Watch Sport es muy, muy grande y es el más costoso de los dos. Por su parte, el LG Watch Style no tiene NFC, sensor de ritmo cardíaco, solo tiene un botón y la duración de la batería no es la mejor.

Más información Leer análisis completo LG Watch Sport Conclusión: El LG Watch Sport es el reloj con Android Wear más avanzado, pero su diseño no lo hace ser para todos y todavía tiene terreno para mejorar. Leer análisis completo

Más información Leer análisis completo LG Watch Style Conclusión: El LG Watch Style es muy compacto y simple, pero su duración de batería es pobre y esas limitaciones no le permiten sacar el mayor provecho a Android Wear 2.0. Leer análisis completo

LG G6

Mientras que Samsung no estará presente el MWC con el Galaxy S8, LG se prepara para intentar robarse el evento con la presentación de su nuevo teléfono insignia.

Esta semana, la empresa envió una invitación donde confirma una vez más que el LG G6 tendrá una enorme pantalla casi sin biseles.

Asimismo, nuevas fotos se filtraron para dejar ver en todo su esplendor al LG G6, incluyendo su parte trasera brillante, al igual que su marco metálico, pantalla con pequeños biseles y esquinas curvas, conector de audífonos y una parte trasera de metal.

Además, rumores indican que LG Pay no estaría presente en el G6, sino que este servicio sería cancelado.

Por otra parte, el popular filtrador de tecnología @evleaks reveló que el LG G6 estaría llegando a EE.UU. el 7 de abril, y a Corea el 9 de marzo.

1:48 Close Drag

Actualizaciones a Android Nougat

Sony reanuda la liberación para los Xperia Z5, Xperia Z3+, Xperia Z4 Tablet

ZTE Axon 7 comienza a recibir Android Nougat

La Nvidia Shield Tablet recibe la actualización

El Motorola Moto Z desbloqueado se unió a la fiesta de actualizaciones

Se reanudó la actualización del HTC 10 en Europa

Puedes conocer cuándo podrás actualizar tu celular a Android Nougat aquí.