Android va avanzando generación tras generación y año tras año, pero ya han pasado más de ocho años desde su lanzamiento oficial y el 2017, al igual que su futuro, pinta muy interesante.

Hemos visto grandes cambios -- y rumores -- en los últimos meses, incluyendo el primer celular desarrollado por Google, la llegada del nuevo asistente virtual, Google Assistant, y los rumores del proyecto llamado Andromeda.

Te guste o no Android, es claro el celular que usas o vayas a usar en un futuro haya sido influenciado de una u otra manera por este sistema operativo. Después de todo, Android es el más popular del mundo móvil, logrando casi un 88 por ciento del mercado global, seguido muy distantemente por iOS, que casi alcanzó un 12 por ciento en el segundo trimestre del año, según la firma de investigación IDC.

A continuación, recopilamos las principales novedades que podría traer la evolución de Android en 2017 y más allá, teniendo en cuenta su estado normal, los rumores y lo que creo que sería probable que suceda.

Android O... Android 8.0

La versión sucesora de Android Nougat (Android 7.0 y 7.1) sería Android O y llevaría muy probablemente la numeración 8.0.

Android O no sería el nombre oficial, pero al menos sí sería el nombre que llevaría en su presentación para luego ser nombrada en honor a una golosina que comience con la letra "O".

Similar a como sucedió con Android N (Android Nougat), espero que la versión previa, principalmente para los desarrolladores, sea presentada a finales del primer trimestre de 2017, para que luego una versión final sea presentada alrededor de septiembre de 2017.

Andromeda (funciones de Chrome OS en Android)

Después de negar por años que de cierta manera Android y Chrome OS se unirían para traer una mejor experiencia a los usuarios, Google oficialmente revelaría estos planes en 2017.

A diferencia de lo que muchos esperaríamos, en donde los dos sistemas operativos se volverían uno, parece ser que en realidad todo estaría enfocado más en traer funciones de Chrome OS a Android. Al menos eso es lo que han sugerido los rumores del proyecto Andromeda.

De cierta manera esto es bueno porque Android está en muchos más dispositivos que Chrome OS, pero puede ser que en un futuro más lejano los dos sistemas operativos se fusionen por completo.

En un principio, Android sería el gran beneficiado, tomando funciones de multiventana (o ventanas flotantes que se pueden cambiar de tamaño) de Chrome OS, al igual que una barra de tareas más avanzada que te pueda mostrar y administrar los apps que estás usando -- posiblemente destinada más que todo a tabletas.

Asimismo, Android podría traer una función similar a la de Microsoft con Windows 10 Continuum, permitiendo usar el celular u otro dispositivo con Android como la CPU de una computadora de escritorio con solo conectarlo a un monitor.

Andromeda también mejoraría un poco el proceso de actualización de los dispositivos Android para mejorar lo que Google presentó con Android Nougat y las actualizaciones automáticas.

Con esta integración, este proceso se volverá más fluido e impactará menos a el uso que tienen los celulares actualmente y podría surgir con toda clase de actualizaciones, no solo con actualizaciones pequeñas (seguridad, pequeñas correcciones, etc).

En un principio, las novedades de Andromeda en Android estarían destinadas principalmente a mejorar la experiencia que existe actualmente en tabletas, híbridas o dispositivos grandes con Android, pero los celulares y otros dispositivos pequeños se contagiarían de unas de ellas con el tiempo.

Google Assistant/Google Now/Now on Tap

Google Assistant fue una de las grandes apuestas de la empresa en 2016 y sinceramente, me parece que aunque ofrece una nueva interfaz y responde de manera más humana en algunas condiciones, es tan solo una especie de rebranding de Google Now y Google Now on Tap. Incluso Google Now es capaz de hacer más cosas útiles en la actualidad -- estoy hablando de controlar dispositivos inteligentes, identificar canciones, etc., en vez de contar chistes o funcionar como un bot que te hace de cierta manera una conversación.

Sí, Google Assistant es más fácil de acceder y es más rápido en el Pixel que Google Now en cualquier celular y hasta los Pixel, pero puedes crear atajos para activar el comando de voz de Google Now para que funcione de manera similar.

En la actualidad, Google Assistant solo está disponible en el Pixel y Pixel XL, al igual que en el app Google Allo que está disponible en Android y iOS.

En 2017, Google podría integrar definitivamente a Google Assistant con los otros servicios para solo volverse uno, o al menos podría comenzar esta unión. De estar manera, Assistant se volvería mucho más útil y conocería mucho más de ti.

Esto significaría de tarde o temprano, Google Assistant llegaría de manera nativa a otros celulares que no fueran desarrolladores por Google, pero no es claro si esto podría suceder en 2017.

Además, empresas como Samsung estarían intentando de una u otra manera traer sus propios asistentes virtuales para no depender tanto de Google. Por ejemplo, se rumora que el Samsung Galaxy S8 estaría integrando un nuevo asistente virtual llamado Bixby.

Esta inteligencia artificial, término que se está poniendo de moda pero que en realidad no es totalmente nuevo, requiere de mucho trabajo y creo que sus resultados mostrarán sus frutos más allá de 2017.

En un futuro, esta inteligencia artificial permitirá que, por ejemplo, Google Assistant te puede sugerir despertar 15 minutos más tarde si considera que la ruta que tomas ese día para el trabajo está congestionada y te requerirá 15 minutos más para llegar a tiempo. Además, Google Assistant podría ofrecerte direcciones a lugares que vas a visitar, sin necesidad de ingresar toda esa información en el calendario.

En conclusión, esta tecnología permitirá que el sistema operativo te conozca mejor y que esté integrado de manera más profunda a toda clase de apps para ofrecerte una mejor experiencia y una asistencia que sea verdaderamente útil.

Por último, esperamos que Google Assistant comience a funcionar en español y otros idiomas en 2017, ya que actualmente solo lo podemos usar en inglés.

Mejor integración entre dispositivos

Android está en celulares, tabletas, relojes inteligentes (con Android Wear), carros (con Android Auto), televisores (con Android TV) y cajas de reproducción, entre otros. Espero que en 2017 y el futuro Google siga trabajando en integrar de mejor manera su sistema operativo en los diferentes dispositivos.

De esta manera, una vez borras una notificación en uno de tus dispositivos se podrá borrar instantáneamente en todos; una llamada que suena en todos tus dispositivos puede ser contestada en uno de ellos para que los demás dejen de sonar; que siempre tengas abiertas o disponibles las mismas páginas Web o contenido de manera instantánea en los diferentes dispositivos. Inclusive, esto podría permitir que las configuraciones se puedan compartir entre todos los dispositivos para que tengas una experiencia realmente sincronizada.

VR [Daydream] y realidad aumentada [Tango]

Al igual que la inteligencia artificial, la realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) y la realidad aumentada son unas de las más grandes apuestas en el industria actualmente y con Android Nougat Google ha un paso importante para estar al día al integrar las principales librerías de estas plataformas en estos dispositivos para traer compatibilidad, si es que cuentan con el hardware necesario.

Hasta el momento, los Google Pixel y los Motorola Moto Z (actualizados a Android Nougat) son de los pocos celulares que son compatibles con la plataforma de Daydream VR y el Lenovo Phab 2 Pro es el único celular compatible con la tecnología de realidad virtual llamada Tango.

Estas dos plataformas son muy nuevas, así que durante el próximo año comenzaremos a ver más celulares y contenido compatible con ellas. Además, en el caso de VR, esperamos ver más gafas, controles y maneras de interactuar en los mundos virtuales.

No creo que el próximo año estas dos plataformas se vuelvan como una de las principales utilidades que usamos en nuestros celulares, pero es posible que en tres a cinco años estas puedan considerarse como tecnologías verdaderamente populares.

Además, es posible que estas dos tecnologías se interconecten en un futuro de manera más profunda para permitir que, por ejemplo, escanees el mundo real con la realidad virtual de Tango para que luego puedas sumergirte en ella desde cualquier parte usando la tecnología de realidad virtual que ofrece Daydream.

Con los Pixel, Google presentó los primeros celulares que llevan solamente su marca y que fueron desarrollados por ellos. Esto le permitió tener más control del hardware y software del dispositivo, para ofrecer una experiencia nueva.

¿Qué significa esto? En general, un mejor mensaje de lo que quiere transmitir Google con Android. Sin embargo, esto también significa que el concepto de Android puro puede estar cambiando un poco ya que estos incluyen un poco de personalización, en comparación con lo que ofreció Nexus.

Asimismo, algunas funciones (como Google Assistant) son exclusivas por el momento para estos celulares. Además, Google promete que serán uno de los primeros celulares en recibir las próximas actualizaciones de Android, lo cual podría significar que más usuarios podrían recibir estas de manera simultánea, así sea tan solo un comienzo hacia esto.

Conclusión

Es lógico esperar que Android va a cambiar en un montón de aspectos, incluyendo un sistema operativo más seguro y fluido, al igual que algunos cambios en la interfaz y las configuraciones. Además, en unos años podríamos comenzar a ver que Google realmente comienza a mostrar resultados más relevantes en diferentes idiomas, gracias al primer paso de multilingüismo que integró en Android Nougat.