Los detalles de los Galaxy S10 que confirmarían estas cubiertas que recibimos

Faltan sólo unos días para que Samsung presente oficialmente a los celulares Galaxy S10, pero los rumores ya nos han ayudado a tener una idea clara de lo que podríamos esperar. Sin embargo, ahora recibimos tres cubiertas (o cases en inglés) para tres Galaxy S10 diferentes que posiblemente confirmarían muchas de las características que han señalado los rumores relacionados a su diseño.

Las cubiertas fueron diseñadas para el Samsung Galaxy S10 (6.1 pulgadas), Galaxy S10 Plus (6.4 pulgadas) y Galaxy S10 Lite (5.8 pulgadas), o al menos así lo dice en la caja.

Las cubiertas fueron fabricadas por la empresa Nimbus9, la cual no conocemos mucho y no podemos decir con certeza que estas cubiertas nos confirmen cómo serán los Galaxy S10. Además, parece un poco extraño que los nombres de los dispositivos estén colocado a través de una etiqueta y no impresos en la caja como todo lo demás.

Asimismo, no estoy convencido 100 por ciento de que el nombre del celular pequeño será Galaxy S10 Lite, ya que varias filtraciones recientes que parecen ser legítimas muestran a ese celular con el nombre Galaxy S10E.

Dicho esto, las características de diseño que nos muestra del Galaxy S10, Galaxy S10 y Galaxy S10E van muy en línea con la mayoría de rumores y filtraciones confiables que hemos visto, incluyendo el tamaño de pantalla de estos celulares Android.

Características de los Galaxy S10 que 'confirman' la cubierta

Pantalla de 6.1 pulgadas

Conector de audífonos regular en el borde inferior

Puerto USB-C

Una de las bocinas se mantiene en el borde inferior

El botón de Bixby está de regreso

El botón de encendido está mucho más arriba en el borde lateral derecho, lo cual puede hacerlo mucho más incómodo de presionar.

Muchas cámaras en la parte trasera, posiblemente tres.

Como no tiene un lector de huellas lateral como el Galaxy S10E o S10 Lite, es muy posible que el lector esté integrado en la pantalla.

Características de los Galaxy S10 Plus que 'confirman' la cubierta

Pantalla de 6.4 pulgadas

Conector de audífonos regular en el borde inferior

Puerto USB-C

Una de las bocinas se mantiene en el borde inferior

El botón de Bixby está de regreso

El botón de encendido está mucho más arriba en el borde lateral derecho, lo cual puede hacerlo mucho más incómodo de presionar.

Muchas cámaras en la parte trasera, posiblemente tres.

Características de los Galaxy S10 Lite o Galaxy S10E que 'confirman' la cubierta

Pantalla de 5.8 pulgadas

Conector de audífonos regular en el borde inferior

Puerto USB-C

Una de las bocinas se mantiene en el borde inferior.

El botón de Bixby está de regreso.

El botón de encendido integraría seguramente un lector de huellas, ubicado en el borde lateral derecho.

Ese botón con lector de huellas está muy arriba del borde derecho, así que podría ser incómodo de usar.

Menos cámaras que el Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus porque el orificio de la parte trasera es menor, así que podrían ser dos cámaras.

A pesar de ser el más pequeño y seguramente el Galaxy S10 más barato, el diseño no tendría mayores cambios, excepto el lector de huellas/botón de encendido que es mucho más grande.

Vale la pena tener en cuenta que hasta que Samsung no presente los Galaxy S10 no sabremos con certeza si estos son componentes y/o novedades de estos celulares, pero como la mayoría sugiere lo mismo, es muy posible que así sean los celulares. Las verdaderas sorpresas podrían llegar en software, como son funciones de las cámaras y modificaciones en la interfaz para acompañar seguramente el o los orificios en la pantalla.

Lo otro que hay que tener en cuenta es que Samsung podría presentar también el Galaxy S10 X o la versión con 5G, al igual que el Galaxy X o Galaxy Fold, el celular flexible o plegable.

