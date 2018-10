9 novedades del Pixel 3 y el Pixel 3 XL

Sarah Tew/CNET

Google presentó esta semana una nueva generación de celulares con el Pixel 3 y el Pixel 3 XL, al igual que su propia versión de Smart Display llamada Google Home Hub, una tableta que se puede convertir en laptop con el nombre de Pixel Slate y otras novedades de software.

Los celulares Pixel 3 eran los productos más esperados de este evento, pero también fueron los más filtrados. A pesar de ello, hubieron algunas sorpresitas y por eso recopilamos las principales nueve novedades de estos celulares.

9 novedades de los Pixel 3 y Pixel 3 XL

Parte trasera de vidrio con carga inalámbrica

Aunque la parte trasera del Pixel 3 y Pixel 3 XL parecen ser idénticas a las de sus predecesores, ahora toda la espalda está compuesta de vidrio.

Lo que ha hecho Google es que le ha proporcionado dos terminados diferentes al vidrio para mantener su "ventana" (vidrio superior brillante) como los otros modelos. La otra parte del vidrio, sin embargo, es opaca, se siente más suave en la mano y hace que sea menos resbaladizo. Además, un detalle interesante es que ahora la conexión del vidrio superior con el otro tiene más curvatura; alrededor de todo el vidrio opaco se encuentra una línea de vidrio brillante que le da elegancia.

Además, la integración de vidrio permite que los dos Pixel 3 se puedan cargar de manera inalámbrica.

Doble cámara frontal

Google sigue desafiando a la industria al integrar una sola cámara trasera en vez de dos o más como la mayoría de sus rivales.

Lo interesante es que en la parte frontal sí ha decidido incluir dos cámaras, una regular y una gran angular que te permite capturar más espacio desde la misma distancia.

Ceja o notch en el Pixel 3 XL

El Pixel 3 XL es tiene un cejón. Este componente es el más alto (dimensión vertical) que hemos visto en un celular y se ve un poco extraño. Es posible que nos acostumbremos, pero seguirá allí presente.

Le pregunté a un ejecutivo de Google si el tamaño mayor de la ceja se debe a que tienen una bocina secundaria, este me dijo que es la cámara gran angular la que necesita de mucho espacio. Puede ser cierto, pero resulta extraño al considerar que el LG V40 ThinQ, que también tiene dos cámaras frontales, tengo una ceja mucho más pequeña.

Audifonos incluidos

Muchos seguimos frustrados con los celulares que no incluyen un conector de audífonos regular de 3.5mm, pero al menos en esta ocasión Google está incluyendo unos audífonos y no sólo el adaptador. Estos audífonos se conectan al puerto USB-C, así que no es posible cargar por cable al celular mientras tienes unos audífonos conectados.

Mejores cámaras

Top Shot: Un modo ráfaga que usa aprendizaje de máquina para sugerir la mejor foto de una serie de fotos tomadas rápidamente.

Super Res Zoom: Utilizando inteligencia artificial para hacer al zoom digital menos malo, intentando interpretar como las imágenes se deberían ver cuando haces zoom para traer más detalle del normal.

Night Sight: Google asegura que con esta función el Pixel 3 es el mejor celular para tomar fotos en poca luz, logrando balancear la iluminación para que las áreas oscuras salgan con mayor claridad sin sobreexponer lo que ya tenía una iluminación más adecuada. Esta función llegará con una actualización en noviembre.

Motion Auto Focus: Los Pixel 3 ahora tendrá la capacidad de enfocar los objetos o personas en movimiento.

Ajuste de profundidad y enfoque con opción de resaltar color: Con el mismo modo de retrato de antes (con una sola cámara), ahora podrás ajustar la intensidad del fondo borroso después de tomar la foto. Además, puedes ajustar el enfoque para que sea más preciso y puedes seleccionar para que un color o sección sobresalga.

Google Lens: Ahora funciona en tiempo real, sin tener que activar un modo en la cámara.

Playground: La realidad aumentada está aún más presente. Google trae nuevos personajes a la realidad virtual para tomar fotos o grabar video con personajes de Marvel o a Childish Gambino bailando.

Photobooth: Un nuevo modo para las cámaras frontales que captura automáticamente fotos cuando detecta que estás sonriendo o haciendo "una cara chistosa".

Control de llamadas no deseadas

Cuando recibes una llamada ahora tienes la posibilidad de pedirle a Google Assistant que conteste por ti para averiguar quién es y por qué te están llamado. Allí, puedes bloquear el número, contestar o rechazar la llamada.

Pixel Stand lo convierte en una Smart Display

A través del Pixel Stand, el Pixel 3 y Pixel 3 XL no sólo se cargan inalámbricamente, sino que también habilita a Google Assistant en todo momento y también el celular puede funcionar como un portarretrato digital, similar a lo que ofrece la Lenovo Smart Display y la Google Home Hub.

Además, cuando utilizas la alarma (Sunrise Alarm), la pantalla del celular se va encendiendo poco a poco con colores cálidos para despertarte con tranquilidad.

Actualización de especificaciones

Como es de costumbre en la mayoría de empresas (porque este año hemos visto celulares como el Moto Z3), una nueva generación de celulares también representa una actualización de especificaciones.

Aunque los celulares Pixel 3 mantuvieron sus 4GB de RAM, ahora integran el procesador Snapdragon 845 y otras modificaciones internas.

Titan M: Más seguridad

Google integra por primera vez un chip personalizado llamado Titan M. Este chip está enfocado en ofrecer más seguridad, protegiendo el sistema operativo y todos tus datos.

