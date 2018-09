Captura de pantalla por Juan Garzon/CNET

LG anunció oficialmente que el LG V40 (o LG V40 ThinQ como se llama oficialmente) tendrá nada más y nada menos que cinco cámaras (tres cámaras traseras y dos cámaras frontales), lo que le permitiría competir no sólo con el Huawei P20 Pro (primer celular con tres cámaras traseras), sino también con el próximo teléfono insignia de Huawei, Mate 20 Pro.

Estos tres celulares serían unos de los pocos con tres cámaras traseras en el mercado y gracias a eso es que también el P20 Pro a logrado generar tanto interés este año.

Dicho esto, se espera que las cámaras del Huawei Mate 20 Pro sean tan buenas o mejores a las del P20 Pro, sobresaliendo de una manera similar con un gran zoom óptico y muy buen desempeño en situaciones con poca luz.

Aunque esto es bueno, confieso que por el momento me emociona más el LG V40 porque no sólo sería el primer celular LG con tres cámaras traseras: una cámara regular, una gran angular que permite crear una experiencia más inmersiva y un telefoto (similar a la que encontramos en celulares como el Galaxy Note 9 o Galaxy S9 Plus) que permite capturar imágenes más de cerca sin que se pierda tanto detalle.

Esta característica de las cámaras del LG V40 sería única y ofrecería la mayor flexibilidad fotográfica que se encontraría en el un celular, ofreciendo tres ángulos diferentes para capturar un mismo escenario.

El Huawei Mate 20 Pro, sucesor del Mate 10 Pro, tendría tres cámaras traseras, pero seguramente seguirán la misma idea del Huawei Mate 20 Pro: una a blanco y negro, una a color y una telefoto.

La diferencia aquí está en que las tres cámaras no ofrecerían necesariamente diferentes perspectivas, ya que en la mayoría de casos la de color y blanco y negro se combinan para obtener mejores fotos generales, mientras que la otra sí ofrecería otra perspectiva al brindar zoom óptico.

Lo cierto es que no todo es flexibilidad fotográfica y aunque lo que ofrecería el LG V40 sería sobresaliente, la calidad de las cámaras es más importante.

Será bueno probar estas cámaras porque LG con frecuencia está dentro de las mejores cámaras en celulares y Huawei ha sorprendido con lo que ofrece el P20 Pro.

Dicho esto, si la calidad de las fotos no es tan distinta, la flexibilidad que ofrecería el LG V40 me haría optar por él en lugar del celular de Huawei. Además, su novedad en las cámaras es muy bienvenida en un mercado muy saturado donde la mayoría de celulares ya son muy parecidos. Además, después de la gran sorpresa que tuve con el LG V35, es lógico esperar que el LG V40 será mejor.

Otra ventaja que traería el Huawei Mate 20 Pro sería el atractivo color Twilight, el mismo tono gradiente que la empresa introdujo con el Huawei P20 Pro y que nos dejó con la boca abierta.

