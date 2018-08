Juan Garzon / CNET

El Galaxy Note 9 fue el más reciente gran lanzamiento de este año y el siguiente lanzamiento importante de Android es probablemente el Pixel 3, el Huawei Mate 20 y a lo mejor el LG V40. Sin embargo, primero llegaría el lanzamiento de los próximos iPhones 2018.

Dicho esto, el principal rival del rumorado iPhone X Plus, el celular más premium de Apple sería el Galaxy Note 9. Apple aún no ha anunciado ese iPhone X Plus o ningún iPhone de 2018 y se espera que su evento de presentación sea el 12 de septiembre, aunque la empresa tampoco ha confirmado eso.

Eso quiere decir que aún faltan cerca de cuatro semanas para conocer a los próximos iPhone y seguramente faltarían aun más para poderlo comprar en las tiendas. Aunque si estás considerando esperar la salida del iPhone X Plus en favor del Note 9, te doy algunas razones para no esperar.

En el podcast —que puedes escuchar a continuación o en Google Play (Google Podcast) y iTunes— hablo también de nuevos celulares de Oppo, Motorola y Google (Pixel 3), lo mejor del Note 9 y el Moto Z3, y de cómo las copias de respaldo de WhatsApp ya no contarán en contra de tu cuota de Google Drive.

Actualización Android #101 Su navegador no soporta el elemento de audio.

4 razones para no esperar al iPhone X Plus y comprar el Galaxy Note 9

Almacenamiento: 128GB base y hasta 512GB + ranura microSD

Con frecuencia, Apple se toma su tiempo para actualizaciones base, como es el almacenamiento. Por ejemplo, piensa cuánto tiempo se tardó frente a sus competidores en Android en jubilar la versión de 16GB y luego eliminar la versión de 32GB: más de un año.

Actualmente, Apple vende el iPhone X en almacenamientos de 64GB y 256GB, así que la posibilidad de que el iPhone X Plus comience en 128GB no es muy alta. En el mejor de los casos, el iPhone X Plus podría llegar con hasta 256GB de almacenamiento, mientras que su versión base se mantiene en 64GB. Pero, lo menos probable es que el iPhone X Plus permita incrementar su memoria de almacenamiento hasta 1TB como lo permite el Galaxy Note 9, gracias a que tiene una ranura microSD.

Los celulares Android han integrado una ranura microSD por muchísimos años y Apple nunca ha ofrecido esa posibilidad. Dicho esto, las posibilidades de que el iPhone X Plus sea el elegido para estrenar esa función en su ecosistema son demasiado pequeñas.

Si quieres tener más almacenamiento, es claro que el Galaxy Note 9 debería ganar sin problemas.

Batería: 4,000mAh

El iPhone se ha caracterizado por tener una duración de batería promedio y no integrar baterías de tan alta capacidad como muchos dispositivos Android.

Por ejemplo, el iPhone X tiene actualmente una batería de 2,716mAh y el iPhone 8 Plus de 2,691mAh. Esto representa una diferencia enorme frente a la batería de 4,000mAh del Galaxy Note 9.

En nuestra prueba de duración de batería el iPhone X logró 12 horas y 15 minutos reproduciendo un video continuo en modo de avión, mientras que el Galaxy Note 9 logró 19 horas y 20 minutos.

En el mejor de los casos, Apple incrementará la capacidad de la batería y la duración, pero la diferencia con el Galaxy Note 9 es tan grande que es poco probable que logre llegar a ese mismo nivel.

Conector de audífonos tradicional

Apple ya dijo que no habrá más conector de audífonos para sus celulares, se ha mantenido firme y es muy, pero muy poco probable que cambie de opinión a estas alturas.

Así que si quieres usar todos tus audífonos regulares, conectándolos a través de ese preciado conector de 3.5mm dependerás totalmente del adaptador que la empresa incluye actualmente en sus celulares. Pero hay rumores que dicen que hasta los próximos iPhone, como sería el iPhone X Plus, ya no incluirían ese cablecito y sería necesario comprarlo.

Por su parte, el Galaxy Note 9 mantuvo ese conector de audífonos tradicional de 3.5mm para permitirte conectar no sólo los audífonos que incluye en su caja, sino también los otros que tenías.

Puerto de carga USB-C

No es el fin del mundo, pero inclusive Apple ha demostrado que USB-C es el futuro al integrar este tipo de conector en sus computadoras.

Puede ser que el iPhone X Plus traiga ese conector para adaptador de carga, pero manteniendo el puerto Lightning que integra el celular.

Hacer esto ayuda, pero sería aun mejor si el puerto de carga de los próximos iPhone sea el puerto USB-C, ya que esto permitiría integrarse mejor a otros dispositivos, lo que te deja cargar tu celular con el mismo cargador de algunas nuevas computadoras, poder cargar un celular con otro y muchas cosas más.

Se ha rumorado y sinceramente espero que Apple coloque USB-C en algún momento en sus celulares. Por otro lado, al mantener su puerto Lightning permite que los accesorios viejos sigan funcionando y que los fabricantes de accesorios tengan que pagarles alguito para licenciar y poder utilizar ese conector.

Por su parte, el Galaxy Note 9 integra el puerto USB-C que me ha permitido cargarlo con el cable de mi computadora, con el cargador de otros celulares Android e inclusive hasta con cargadores de cámaras.

Conclusión

Estas son sólo cuatro de las razones por las que no sería necesario esperar a que Apple anuncie el iPhone X Plus y optar por comprar el Galaxy Note 9. Sin embargo, hay aún más razones que podrías considerar, como una mejor resistencia al agua (IP68 vs IP67), tiene carga inalámbrica rápida, se puede convertir en computadora de escritorio con sólo conectar el celular a un adaptador de HDMI (a un monitor), se puede convertir en mejores gafas de realidad virtual y tiene el mejor stylus en un celular.