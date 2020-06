Juan Garzón / CNET

Android 10, versión sucesora de Android 9, se liberó el 3 de septiembre, ofreciendo mejoras en seguridad, nuevos gestos, modo oscuro, Live Caption, compatibilidad nativa con teléfonos plegables y 5G, entre otras novedades.

Sin embargo, el 19 de febrero Google lanzó la primera versión previa para desarrolladores de Android 11, que incluye nuevas protecciones para mejorar la privacidad del usuario, soporte nativo de 5G, pequeños cambios en la interfaz y otras novedades.

Además, el 10 de junio Google liberó la primera versión beta de Android 11 en los celulares Pixel, revelando también un nuevo centro de control del hogar inteligente y un widget para controlar la música desde las configuraciones rápidas.

A pesar de esto, diferentes Samsung, Huawei, Xiaomi, Motorola, Nokia y otras empresas siguen liberando Android 10 para permitir actualizar celulares a esta versión.

Índice de Actualización Android 10 para celulares:

El proceso de liberación de la actualización Android 10

Google

Android 10 tuvo seis versiones beta antes de que fuera liberada como una actualización oficial el 3 de septiembre, comenzando con los celulares Pixel y el Essential Phone.

La liberación varía mucho dependiendo del dispositivo y ha variado un poco desde al año pasado con Android Pie, seguramente gracias a la nueva modularidad que introdujo Android Oreo (Android 8.0) para permitir que las actualizaciones fueran más simples y no tan dependientes de la actualización de drivers de fabricantes de chips y componentes en celulares. Sin embargo, algunas empresas se han mantenido constantes desde que llegaron versiones como Android Nougat y Marshmallow.

Las empresas que liberaron Android Pie más rápidamente el año pasado incluyen a Essential (con el Essential Phone), OnePlus y HMD Global (Nokia), seguidos por empresas como Sony y Xiaomi.

LG, HTC y Motorola estuvieron no muy lejos, mientras que Samsung y Huawei se demoraron más tiempo en liberar la actualización Android 10.

¿Por qué las actualizaciones de Android toman tanto tiempo y no llegan a todos los usuarios a la vez?

Android es el sistema operativo móvil más popular del mundo, y eso complica un poco las cosas.

Solo piensa en los distintos celulares Android que hay en todo el mundo (son millones). No todos tienen el mismo tamaño de pantalla, el mismo procesador o los mismos componentes, y muchas veces existen modificaciones para optimizarlos para diferentes mercados o regiones.

Esto significa que cada fabricante tiene que optimizar y realizar las modificaciones apropiadas para que el sistema operativo funcione de manera adecuada en cada uno de los modelos de celulares.

Además, es necesario que los fabricantes de diferentes componentes actualicen los drivers de estos para que funcionen de manera adecuada con Android.

Asimismo, trabajar y habilitar una actualización significa también tiempo y dinero, así que cada fabricante evalúa esto para saber si en realidad vale la pena liberar la actualización del nuevo sabor de Android.

Por otra parte, las actualizaciones también pueden requerir aprobaciones por parte de Google y operadores, algo más que retrasa el proceso. Es por éstas y otras razones que no todos recibimos cada actualización a la misma vez.

Agrandar Imagen Juan Garzon / CNET

Google Pixel

Aunque Google comenzó a liberar la actualización oficial de Android 10 para los Pixel el 3 de septiembre, la empresa liberó el 23 del mismo mes una segunda actualización de esa versión, posiblemente para corregir algunos errores.

Pixel 3 (actualizado)

Pixel 3A (actualizado)

Pixel 3 XL (actualizado)

Pixel 3A XL (actualizado)

Pixel 2 (actualizado)

Pixel 2 XL (actualizado)

Pixel (actualizado)

Pixel XL (actualizado)

Essential

Con tan solo un celular, Essential sigue sorprendiendo liberando la actualización a Android 10 prácticamente minutos después de que Google lo hiciera para sus celulares Pixel.

Essential Phone (comenzó actualización oficial el 3 de septiembre)

Samsung (One UI 2.0)

Después de habilitar Android 10 beta para los Galaxy S10 y luego para los Galaxy Note 10, la actualización oficial comenzó a llegar en noviembre.

Además, el blog SamMobile encontró en el app Samsung Members el plan de actualización que tendría la empresa. Aquí recopilamos los celulares que ya se han actualizado, los que se espera sean actualizados y algunas fechas estimadas de la liberación.

Samsung Galaxy Note 10 La actualización inició su despliegue en diciembre 2019 y enero 2020 en algunas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos.

La actualización inició su despliegue en diciembre 2019 y enero 2020 en algunas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. Galaxy Note 10 Plus : La actualización Android 10 comenzó a llegar en diciembre 2019 y enero 2020.

La actualización Android 10 comenzó a llegar en diciembre 2019 y enero 2020. Galaxy Note 10 5G: La actualización Android 10 comenzó a llegar a diferentes mercados, en diciembre 2019 y enero 2020.

La actualización Android 10 comenzó a llegar a diferentes mercados, en diciembre 2019 y enero 2020. Galaxy Note 10 Plus 5G: La actualización inició su despliegue en diciembre 2019 y enero 2020 en algunas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos.

La actualización inició su despliegue en diciembre 2019 y enero 2020 en algunas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. Galaxy S10 Plus La actualización Android 10 se comenzó a habilitar en noviembre 2019.

La actualización Android 10 se comenzó a habilitar en noviembre 2019. Samsung Galaxy S10 Android 10 para el Galaxy S10 en noviembre y diciembre 2019 en algunos mercados, incluyendo Estados Unidos.

Android 10 para el Galaxy S10 en noviembre y diciembre 2019 en algunos mercados, incluyendo Estados Unidos. Galaxy S10E: La actualización Android 10 se habilitó inicialmente en noviembre 2019.

La actualización Android 10 se habilitó inicialmente en noviembre 2019. Galaxy S10 5G: Android 10 comenzó a llegar a diferentes mercados en diciembre.

Android 10 comenzó a llegar a diferentes mercados en diciembre. : La actualización Android 10 para el Galaxy Note 9 desbloqueado se comenzó a habilitar en diciembre de 2019, pero llegó a Estados Unidos a finales de enero para US Cellular, Xfinity, Spectrum Mobile y Comcast. En febrero el Galaxy Note 9 en Verizon, AT&T, T-Mobile y Sprint recibieron la actualización.

La actualización Android 10 para el Galaxy Note 9 desbloqueado se comenzó a habilitar en diciembre de 2019, pero llegó a Estados Unidos a finales de enero para US Cellular, Xfinity, Spectrum Mobile y Comcast. En febrero el Galaxy Note 9 en Verizon, AT&T, T-Mobile y Sprint recibieron la actualización. Galaxy M30: Comenzó a actualizarse a Android 10 en diciembre 2019

Comenzó a actualizarse a Android 10 en diciembre 2019 Galaxy M20: La actualización Android 10 comenzó a habilitarse en diciembre 2019

La actualización Android 10 comenzó a habilitarse en diciembre 2019 Galaxy S9 Plus Samsung comenzó a habilitar la actualización Android 10 para el Galaxy S9 Plus el 28 de enero para la versión desbloqueada y luego comenzó a llegar a los usuarios de AT&T, T-Mobile, Verizon, U.S. Cellular, Sprint. Además, inicio su llegada a España y algunos países de América Latina como es Brasil.



Samsung comenzó a habilitar la actualización Android 10 para el Galaxy S9 Plus el 28 de enero para la versión desbloqueada y luego comenzó a llegar a los usuarios de AT&T, T-Mobile, Verizon, U.S. Cellular, Sprint. Además, inicio su llegada a España y algunos países de América Latina como es Brasil. Samsung Galaxy S9 La actualización Android 10 se comenzó a liberar el 28 de enero para la versión desbloqueada y luego llegó a AT&T, T-Mobile, Verizon, U.S. Cellular, Sprint. Además, empezó a llegar a España y otros países europeos, al igual que algunos países de América Latina, como es Brasil.



La actualización Android 10 se comenzó a liberar el 28 de enero para la versión desbloqueada y luego llegó a AT&T, T-Mobile, Verizon, U.S. Cellular, Sprint. Además, empezó a llegar a España y otros países europeos, al igual que algunos países de América Latina, como es Brasil. Galaxy A30 La actualización se habilitó a partir de febrero 2020 para traer la interfaz One UI 2.0 a este celular.

La actualización se habilitó a partir de febrero 2020 para traer la interfaz One UI 2.0 a este celular. Galaxy M40: La actualización Android 10 se comenzó a liberar el 9 de marzo para el Galaxy M40.

La actualización Android 10 se comenzó a liberar el 9 de marzo para el Galaxy M40. Galaxy A6 (estimada para abril de 2020)

(estimada para abril de 2020) Galaxy A7 2019 (estimada para abril 2020)

Galaxy A50 A principios de abril, el Galaxy A50 comenzó a recibir la actualización Android 10 en Europa, pero llegó a mediados de este mes a Estados Unidos en Verizon.

A principios de abril, el Galaxy A50 comenzó a recibir la actualización Android 10 en Europa, pero llegó a mediados de este mes a Estados Unidos en Verizon. Galaxy A50S: La actualización Android 10 con One UI 2.0 para el Galaxy 50S comenzó a habilitarse en febrero de 2020.

La actualización Android 10 con One UI 2.0 para el Galaxy 50S comenzó a habilitarse en febrero de 2020. Galaxy A60: Samsung comenzó a liberar la actualización Android 10 para el Galaxy A60 en China a principios de abril.

Samsung comenzó a liberar la actualización Android 10 para el Galaxy A60 en China a principios de abril. Galaxy A6+: Samsung habilitó a finales de marzo la actualización Android 10.

Samsung habilitó a finales de marzo la actualización Android 10. Galaxy A70 El 11 de marzo Android 10 para el Galaxy A70 se comenzó a habilitar, según reveló SamMobile.

El 11 de marzo Android 10 para el Galaxy A70 se comenzó a habilitar, según reveló SamMobile. Galaxy A70S: El 13 de marzo Android 10 para el Galaxy A70S inició su despliegue según SamMobile.

El 13 de marzo Android 10 para el Galaxy A70S inició su despliegue según SamMobile. Galaxy A80 (estimada para abril de 2020)

(estimada para abril de 2020) Galaxy Fold: La actualización Android 10 para el Galaxy Fold comenzó a habilitarse a principios de abril.

La actualización Android 10 para el Galaxy Fold comenzó a habilitarse a principios de abril. Galaxy M30S (estimada para abril de 2020)

(estimada para abril de 2020) Galaxy Tab S6: A principios de abril los usuarios comenzaron a recibir Android 10.

A principios de abril los usuarios comenzaron a recibir Android 10. Galaxy A6 Plus (estimada para mayo de 2020)

(estimada para mayo de 2020) Galaxy A9 (estimada para mayo de 2020)

(estimada para mayo de 2020) Galaxy A8 Star (estimada para mayo de 2020)

(estimada para mayo de 2020) Galaxy A10: La actualización Android 10 comenzó a llegar a principios de abril, según reveló SamMobile.

La actualización Android 10 comenzó a llegar a principios de abril, según reveló SamMobile. Galaxy A10S: Android 10 se habilitó a principios de abril.

Android 10 se habilitó a principios de abril. Galaxy A20 (estimada para mayo de 2020)

(estimada para mayo de 2020) Galaxy A20e: La actualización Android 10 comenzó a llegar a principios de abril.

La actualización Android 10 comenzó a llegar a principios de abril. Galaxy A30S (estimada para mayo de 2020)

(estimada para mayo de 2020) Galaxy A9 2018 (estimada para mayo de 2020)

(estimada para mayo de 2020) Galaxy M10S (estimada para mayo de 2020)

(estimada para mayo de 2020) Galaxy J6 (estimada para junio de 2020)

(estimada para junio de 2020) Galaxy A20S: Android 10 para el Galaxy A20S se desplegó a principios de mayo.

Android 10 para el Galaxy A20S se desplegó a principios de mayo. Galaxy J6 Plus (estimada para julio de 2020)

(estimada para julio de 2020) Galaxy J7 Duo (estimada para julio de 2020)

(estimada para julio de 2020) Galaxy J8 (estimada para julio de 2020)

(estimada para julio de 2020) Galaxy Tab S5 105 (estimada para julio de 2020)

(estimada para julio de 2020) Galaxy Tab S5E (estimada para julio de 2020)

(estimada para julio de 2020) Galaxy Tab A 8 2019 (estimada para agosto de 2020)

(estimada para agosto de 2020) Galaxy Tab S5E (estimada para agosto de 2020)

(estimada para agosto de 2020) Galaxy Tab A 10.5 (estimada para septiembre de 2020)

(estimada para septiembre de 2020) Galaxy Tab A 10.1 2019 (estimada para septiembre de 2020)

Por otra parte, servicio al cliente de Samsung reveló que otros celulares serían compatibles con Android 10 y que recibirán la actualización en 2020.

Galaxy S8

Galaxy S8 Plus

Galaxy Note 8

Huawei (EMUI 10) y Honor

En enero 2020, la actualización Android 10 o EMUI 10 como la llama la empresa, comenzó a llegar diferentes celulares Huawei y la empresa reveló la lista completa de celulares que recibirán la actualización:

Huawei P30: Comenzó a recibir la actualización EMUI 10 en enero.

Comenzó a recibir la actualización EMUI 10 en enero. Huawei P30 Pro: La actualización EMUI 10 para el Huawei P30 Pro comenzó a habilitarse en enero.

La actualización EMUI 10 para el Huawei P30 Pro comenzó a habilitarse en enero. Huawei Mate 20 X (4G): Android 10 o EMUI comenzó a llegar en enero.

Android 10 o EMUI comenzó a llegar en enero. Huawei Mate 20 X (5G): La actualización EMUI 10 comenzó a llegar en enero.

La actualización EMUI 10 comenzó a llegar en enero. Huawei Mate 20: La actualización EMUI 10 comenzó a llegar en enero.

La actualización EMUI 10 comenzó a llegar en enero. Huawei Mate 20 Pro: EMUI 10 comenzó a habilitarse en enero.

EMUI 10 comenzó a habilitarse en enero. Huawei Nova 5T: La actualización EMUI 10 se liberó en enero.

La actualización EMUI 10 se liberó en enero. Huawei P30 lite: EMUI 10 comenzó a habilitarse en enero.

EMUI 10 comenzó a habilitarse en enero. Honor Magic 2: Huawei comenzó a liberar la actualización Android 10 en noviembre 2019.

Huawei comenzó a liberar la actualización Android 10 en noviembre 2019. Huawei P Smart 2019: Huawei comenzó a actualizar el Huawei P Smart 2010 en noviembre.

Huawei comenzó a actualizar el Huawei P Smart 2010 en noviembre. Huawei P Smart Plus 2019: La actualización EMUI 10 comenzó a llegar en noviembre.

La actualización EMUI 10 comenzó a llegar en noviembre. Honor View 20: La actualización comenzó a llegar en noviembre.

La actualización comenzó a llegar en noviembre. Honor 20: A finales de 2019 comenzó a llegar Android 10 para el Honor 20.

A finales de 2019 comenzó a llegar Android 10 para el Honor 20. Honor 20 Pro: La actualización Android 10 comenzó a llegar a finales de 2019.

La actualización Android 10 comenzó a llegar a finales de 2019. Huawei Nova 4e: Comenzó a actualizarse a finales de 2019.

Comenzó a actualizarse a finales de 2019. Nova 5 Pro: Android 10 comenzó a llegar a finales de 2019.

Android 10 comenzó a llegar a finales de 2019. Huawei P Smart Z: Android 10 comenzó a llegar a finales de 2019.

Android 10 comenzó a llegar a finales de 2019. Huawei P20 Pro: La actualización Android 10 inicio su despliegue a principios de 2020.

La actualización Android 10 inicio su despliegue a principios de 2020. Huawei Mate 10: La actualización comenzó a llegar en enero 2020.

La actualización comenzó a llegar en enero 2020. Huawei Mate 10 Pro: Android 10 se habilitó a partir de enero 2020.

Android 10 se habilitó a partir de enero 2020. Huawei Mate 20 RS Porsche Design: Este celular Huawei recibió Android 10 en enero 2020.

Este celular Huawei recibió Android 10 en enero 2020. Huawei Mate 10 Porsche Design: La actualización Android 10 llegó en enero 2020.

La actualización Android 10 llegó en enero 2020. Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Y7P: La actualización Android 10 llegó a principios de 2020.

La actualización Android 10 llegó a principios de 2020. Huawei Mate 20 Lite: La empresa liberó la actualización Android 10 a principios de 2020.

La empresa liberó la actualización Android 10 a principios de 2020. Huawei P Smart Pro: Android 10 llegó a principios de 2020 en algunos mercados.

Android 10 llegó a principios de 2020 en algunos mercados. Huawei Nova 4: A principios de 2020, la actualización Android se liberó.

A principios de 2020, la actualización Android se liberó. Huawei Nova Lite 3: La empresa comenzó a liberar Android 10 para el Nova Lite 3 en algunos mercados a principios de 2020.

La empresa comenzó a liberar Android 10 para el Nova Lite 3 en algunos mercados a principios de 2020. Honor 8X: Huawei inició el despliegue de la actualización en enero 2020.

Huawei inició el despliegue de la actualización en enero 2020. Honor 20: Android 10 llegó en enero.

Android 10 llegó en enero. Honor 10 Lite: La actualización comenzó a llegar en febrero.

La actualización comenzó a llegar en febrero. Honor 20: Android 10 se comenzó a habilitar en enero.



Android 10 se comenzó a habilitar en enero. Honor 9X: Comenzó a recibir Android 10 en febrero.

Previamente, Huawei también anunció otros dispositivos que recibirán la actualización EMUI 10:

Huawei P20 Lite



Honor 20 Lite

Honor 9X Pro

Huawei Y9 2019 (confirmado a través de Twitter)

Huawei Y9 Prime 2019

LG

Después de meses de incertidumbre, LG reveló qué celulares se actualizarán a Android 10 y cuándo lo comenzarían a hacer:

LG V50 ThinQ Comenzó a recibir Android en enero y llegó al primer operador en Estados Unidos (Sprint) en febrero.

Comenzó a recibir Android en enero y llegó al primer operador en Estados Unidos (Sprint) en febrero. LG G7 One: La actualización Android 10 ya comenzó a habilitarse.

La actualización Android 10 ya comenzó a habilitarse. LG G8X ThinQ: La actualización Android 10 comenzó a habilitarse a principios de mayo.

La actualización Android 10 comenzó a habilitarse a principios de mayo. LG G7 ThinQ (tercer trimestre de 2020)

(tercer trimestre de 2020) LG G8S ThinQ (tercer trimestre de 2020)

LG V40 ThinQ : La actualización Android 10 se habilitó a principios de mayo, tanto para la versión desbloqueada como para el modelo que se vende en Verizon, AT&T y T-Mobile.

: La actualización Android 10 se habilitó a principios de mayo, tanto para la versión desbloqueada como para el modelo que se vende en Verizon, AT&T y T-Mobile. LG K40S (cuarto trimestre de 2020)

(cuarto trimestre de 2020) LG K40S (cuarto trimestre de 2020)

(cuarto trimestre de 2020) LG K50 (cuarto trimestre de 2020)

(cuarto trimestre de 2020) LG K50S (cuarto trimestre de 2020)

(cuarto trimestre de 2020) LG Q60 (cuarto trimestre de 2020)

(cuarto trimestre de 2020) LG V35: Android 10 para el LG V35 comenzó a habilitarse el 22 de mayo en AT&T.

Además, el LG G8 ThinQ ya comenzó a recibir la actualización Android 10 en diciembre 2019 en algunas partes del mundo y en enero comenzó a liberarse para la versión desbloqueado, Verizon y T-Mobile en enero y febrero 2020.

Motorola



El Moto G7 Plus, Motorola One Vision, Motorola One Action y Motorola One Hyper comenzaron a recibir la actualización Android 10 en enero 2020.

Moto Z4 El 10 de marzo, Motorola comenzó a liberar la actualización Android 10 para el Moto Z4 .

El 10 de marzo, Motorola comenzó a liberar la actualización Android 10 para el Moto Z4 Motorola Razr En mayo, Motorola comenzó a liberar Android 10 para el Razr.

En mayo, Motorola comenzó a liberar Android 10 para el Razr. Motorola One Vision: Android 10 se habilitó en enero para este celular.

Android 10 se habilitó en enero para este celular. Moto G7 Plus: La actualización Android 10 para el Moto G7 Plus comenzó a llegar en enero 2020.

La actualización Android 10 para el Moto G7 Plus comenzó a llegar en enero 2020. Moto G7: A mediados de junio, la actualización Android 10 para el Moto G7 desbloqueado comenzó a llegar a usuarios en México, Argentina, Canadá, Holanda y otros países de Europa.

A mediados de junio, la actualización Android 10 para el Moto G7 desbloqueado comenzó a llegar a usuarios en México, Argentina, Canadá, Holanda y otros países de Europa. Moto G7 Power: La actualización Android 10 para el Moto G7 Power se comenzó a habilitar el 9 de junio.

La actualización Android 10 para el Moto G7 Power se comenzó a habilitar el 9 de junio. Moto G7 Play: La actualización Android 10 para el Moto G7 Play inicio su llega a los usuarios el 17 de junio.

Play: La actualización Android 10 para el Moto G7 Play inicio su llega a los usuarios el 17 de junio. Moto Z3

Moto Z3 Play

Motorola One

Motorola One Power: Android 10 llegó a partir de enero 2020.

Android 10 llegó a partir de enero 2020. Motorola One Hyper: La actualización Android 10 llegó en enero 2020.

La actualización Android 10 llegó en enero 2020. Motorola One Zoom

Nokia (HMD Global)

HMD Global anunció en agosto los celulares que se actualizarán a Android 10 y las fechas estimadas en las que comenzaría a habilitar la actualización. Hay que tener en cuenta que estas fechas no significan que todos los usuarios la recibirán en esa fecha.

Nokia 9 Pureview La actualización Android 10 para el Nokia 9 Pureview comenzó a habilitarse en diciembre.

La actualización Android 10 para el Nokia 9 Pureview comenzó a habilitarse en diciembre. Nokia 8.1: La actualización Android 10 para el Nokia 8.1 comenzó a llegar en octubre.

La actualización Android 10 para el Nokia 8.1 comenzó a llegar en octubre. Nokia 7.1: Comenzó a actualizarse en enero 2020.

Comenzó a actualizarse en enero 2020. Nokia 7X

Nokia 5.1 Plus: El 20 de mayo el Nokia 5.1 Plus comenzó a recibir la actualización Android 10.

El 20 de mayo el Nokia 5.1 Plus comenzó a recibir la actualización Android 10. Nokia 8 Sirocco: La actualización Android 10 comenzó a llegar a mediados de abril al Nokia 8 Sirocco.

La actualización Android 10 comenzó a llegar a mediados de abril al Nokia 8 Sirocco. Nokia 7.2: Android 10 comenzó a llegar a principios de abril a los usuarios con el Nokia 7.2.

Android 10 comenzó a llegar a principios de abril a los usuarios con el Nokia 7.2. Nokia 6.2: La actualización Android 10 se comenzó a habilitar a finales de abril.

La actualización Android 10 se comenzó a habilitar a finales de abril. Nokia 6.1: Android 10 comenzó a actualizarse en enero de 2020.

Android 10 comenzó a actualizarse en enero de 2020. Nokia 6.1 Plus: Android 10 comenzó a actualizarse en enero de 2020.

Android 10 comenzó a actualizarse en enero de 2020. Nokia 7 Plus: Android 10 comenzó a llegar en enero de 2020.

Android 10 comenzó a llegar en enero de 2020. Nokia 5.1 (segundo trimestre de 2020)

(segundo trimestre de 2020) Nokia 4.2 (finales del primer trimestre de 2020)

(finales del primer trimestre de 2020) Nokia 2.2: El Nokia 2.2 comenzó a recibir Android 10 a principios de abril.

El Nokia 2.2 comenzó a recibir Android 10 a principios de abril. Nokia 2.3: HMD Global comenzó a actualizar el Nokia 2.3 a Android 10 el 23 de abril.

HMD Global comenzó a actualizar el Nokia 2.3 a Android 10 el 23 de abril. Nokia 3.1 (segundo trimestre de 2020)

(segundo trimestre de 2020) Nokia 3.1 Plus: La actualización Android 10 llego a mediados de mayo.

La actualización Android 10 llego a mediados de mayo. Nokia 3.2: A principios de abril, Android 10 para el Nokia 3.2 comenzó a llegar a los usuarios.

A principios de abril, Android 10 para el Nokia 3.2 comenzó a llegar a los usuarios. Nokia 2.1 (segundo trimestre de 2020)

(segundo trimestre de 2020) Nokia 1 (segundo trimestre de 2020)

(segundo trimestre de 2020) Nokia 1 Plus (principios del segundo trimestre de 2020)

OnePlus

OnePlus confirmó en mayo 2019 que los siguientes celulares podrán ser actualizados a Android 10.

OnePlus 7 Pro En la versión beta la empresa habilitó la grabación de video con el lente gran angular y el telefoto, al igual que más opciones en los diferentes modos de la cámara. La empresa comenzó a liberar la actualización Android 10 para el OnePlus 7 Pro el 21 de septiembre. En diciembre, T-Mobile comenzó a liberar la actualización.

En la versión beta la empresa habilitó la grabación de video con el lente gran angular y el telefoto, al igual que más opciones en los diferentes modos de la cámara. La empresa comenzó a liberar la actualización Android 10 para el OnePlus 7 Pro el 21 de septiembre. En diciembre, T-Mobile comenzó a liberar la actualización. OnePlus 7: La empresa comenzó a liberar la actualización Android 10 para el OnePlus 7 el 21 de septiembre.

OnePlus 7 Pro 5G: Comenzó a recibir la actualización a principios de marzo.

Comenzó a recibir la actualización a principios de marzo. OnePlus 6T McLaren Edition

OnePlus 6T: Android 10 comenzó a habilitarse en noviembre.

Android 10 comenzó a habilitarse en noviembre. OnePlus 6: La actualización Android 10 para el OnePlus 6 comenzó a habilitarse en noviembre.

La actualización Android 10 para el OnePlus 6 comenzó a habilitarse en noviembre. OnePlus 5T: El 21 de mayo, el OnePlus 5T comenzó a recibir la actualización Android 10.



El 21 de mayo, el OnePlus 5T comenzó a recibir la actualización Android 10. OnePlus 5: Android 10 para el OnePlus 5 comenzó a habilitarse.



Sony

Sony Xperia 1 Android 10 se comenzó a liberar en diciembre.

Android 10 se comenzó a liberar en diciembre. Sony Xperia 5: La actualización a Android 10 se liberó en diciembre.

La actualización a Android 10 se liberó en diciembre. Xperia 10: La actualización Android 10 llegó a principios de mayo.

La actualización Android 10 llegó a principios de mayo. Xperia 10 Plus: Android 10 llegó a principios de mayo.

Android 10 llegó a principios de mayo. Sony Xperia 8

: La actualización Android 10 para el Xperia XZ3 comenzó a llegar en enero 2020.

La actualización Android 10 para el Xperia XZ3 comenzó a llegar en enero 2020. Xperia XZ2: Android 10 se habilitó en enero 2020.

Android 10 se habilitó en enero 2020. Xperia XZ2 Compact: La actualización comenzó a llegar en enero 2020.

La actualización comenzó a llegar en enero 2020. Xperia XZ2 Premium: Sony comenzó a habilitar la actualización Android 10 para el Xperia XZ2 Premium en enero 2020.

Xiaomi / Redmi

Xiaomi reveló a principios de junio una lista de dispositivos que se actualizarán a Android 10, incluyendo una fecha estimada de lanzamiento. Además, el 3 de septiembre comenzó ha liberar la actualización para su primer celular, el K20 Pro.

Redmi K20 Pro: Comenzó actualización oficial el 3 de septiembre, iniciando en China.

Comenzó actualización oficial el 3 de septiembre, iniciando en China. Xiaomi Mi A2: Comenzó a recibir la actualización Android 10 en enero, según XDA Developers.

Comenzó a recibir la actualización Android 10 en enero, según XDA Developers. Xiaomi Mi A2 Lite: La actualización Android 10 inició su despliegue en marzo y la reanudó a finales de abril luego de pausarla por problemas detectados.

La actualización Android 10 inició su despliegue en marzo y la reanudó a finales de abril luego de pausarla por problemas detectados. Xiaomi Mi 9: La actualización Android 10 ya está disponibles para el Xiaomi Mi 9.

La actualización Android 10 ya está disponibles para el Xiaomi Mi 9. Xiaomi Mi 8: Android 10 comenzó a llegar al Xiaomi Mi 8 en enero 2020

Android 10 comenzó a llegar al Xiaomi Mi 8 en enero 2020 Xiaomi Note 8 Pro: La actualización Android 10 para el Xiaomi Note 8 Pro comenzó a habilitarse en enero 2020.

La actualización Android 10 para el Xiaomi Note 8 Pro comenzó a habilitarse en enero 2020. Xiaomi Mi 8 Explorer Edition Xiaomi comenzó a liberar la actualización en enero.

Xiaomi comenzó a liberar la actualización en enero. Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition: La actualización se habilitó en enero de 2020.

La actualización se habilitó en enero de 2020. Xiaomi Mi Mix 2S: Comenzó a recibir la actualización Android 10 en enero de 2020.

Comenzó a recibir la actualización Android 10 en enero de 2020. Xiaomi Mi Mix 3 El Xiaomi Mi Mix 3 ya se puede actualizar a Android 10.

El Xiaomi Mi Mix 3 ya se puede actualizar a Android 10. Redmi K20 / Xiaomi Mi 9T

Redmi Note 7 (primer trimestre de 2020)

(primer trimestre de 2020) Redmi Note 7 Pro (primer trimestre de 2020)

(primer trimestre de 2020) Xiaomi Mi 9 SE

Redmi K20 Pro / Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi A3: La empresa anunció que la actualización llegaría en marzo y aunque comenzó a liberarla a principios de ese mes, poco después tuvo que detener el proceso porque se encontraron algunos problemas importantes. En mayo la empresa reanudó la liberación del software.

La empresa anunció que la actualización llegaría en marzo y aunque comenzó a liberarla a principios de ese mes, poco después tuvo que detener el proceso porque se encontraron algunos problemas importantes. En mayo la empresa reanudó la liberación del software. Poco Phone F1 (Recibió la versión beta en enero)

Oppo / Realme

Oppo anunció en febrero qué celulares actualizaría a ColorOS 7 o Android 10 y esta es la lista completa revelada y lo que se ha rumorado hasta el momento.

Oppo A5: La empresa comenzó a liberar la actualización Android 10 a mediados de junio.

La empresa comenzó a liberar la actualización Android 10 a mediados de junio. Oppo A9: Android 10 se liberó a mediados de junio.

Android 10 se liberó a mediados de junio. Oppo Reno: En mayo, la empresa inició el despliegue de Android 10 para el Oppo Reno.

En mayo, la empresa inició el despliegue de Android 10 para el Oppo Reno. Oppo Find X: La actualización Android 10 llegó en mayo 2020.

La actualización Android 10 llegó en mayo 2020. Oppo F9: Android 10 llegó en junio

Android 10 llegó en junio Oppo F9 Pro: La actualización Android 10 llegó en junio.

La actualización Android 10 llegó en junio. Oppo Reno Ace (estimada para marzo)

(estimada para marzo) Oppo Reno Barcelona Edition (estimada para marzo)

(estimada para marzo) Oppo R17 (estimada para marzo)

(estimada para marzo) Oppo 2Z (estimada para marzo)

(estimada para marzo) Oppo R17 Pro (estimada para marzo)

(estimada para marzo) Oppo Reno 10x Zoom: La actualización Android 10 para este celular Android llegó a principios de 2020.

La actualización Android 10 para este celular Android llegó a principios de 2020. Realme 3 Pro: La empresa comenzó a liberar la actualización en febrero.

La empresa comenzó a liberar la actualización en febrero. Realme X (estimada para febrero)

(estimada para febrero) Realme 5 Pro (estimada para marzo)

(estimada para marzo) Realme X2 Pro (estimada para marzo)

(estimada para marzo) Realme 3 (estimada para abril)

(estimada para abril) Realme 3i (estimada para abril)

(estimada para abril) Realme 5 (estimada para mayo)

(estimada para mayo) Realme 5S (estimada para mayo)

(estimada para mayo) Realme 2 Pro (estimada para junio)

(estimada para junio) Realme C3 (estimada para el tercer trimestre de 2020)

Vivo

Vivo anunció el 17 de febrero que debido al coronavirus sus planes para liberar Android 10 a sus celulares se han aplazado, pero que espera que el despliegue de la actualización comience a finales de marzo. Los siguientes son los celulares confirmados por la empresa.

Vivo NEX S (estimada para marzo)

(estimada para marzo) Vivo X27 (estimada para marzo)

(estimada para marzo) Vivo NEX A (estimada para marzo)

(estimada para marzo) Vivo NEXT Dual Screen (estimada para marzo)

Asus

: Asus comenzó a liberar Android 10 para el Zenfone 6 en noviembre para Estados Unidos, India y algunos países europeos.

Asus comenzó a liberar Android 10 para el Zenfone 6 en noviembre para Estados Unidos, India y algunos países europeos. Asus Zenfone 5Z: La actualización Android 10 comenzó a llegar en octubre.

La actualización Android 10 comenzó a llegar en octubre. Asus Max Pro M1: La actualización ya está disponible.

La actualización ya está disponible.

Asus ROG Phone 2: La actualización Android 10 para el ROG Phone 2 se habilitó a partir de marzo 2020.

La actualización Android 10 para el ROG Phone 2 se habilitó a partir de marzo 2020. Asus Zenfone 5: A principios de abril la empresa liberó un versión inicial de Android para este celular.

A principios de abril la empresa liberó un versión inicial de Android para este celular. Asus Zenfone Max M2: La actualización Android 10 se habilitó el 23 de abril.

ZTE

ZTE ha lanzado muy pocos celulares en los últimos años, después de los problemas que tuvo con el gobierno estadounidense. Sin embargo, se ha confirmado que al menos un celular recibiría la actualización:

ZTE Axon 10 Pro: La actualización Android 10 comenzó a llegar en enero 2020.

BlackBerry

BlackBerry no ha lanzado muchos celulares en los últimos años, pero se espera que al menos uno de ellos reciba su actualizacion —aunque no se conoce cuándo sería: