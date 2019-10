Celulares Samsung, LG y Motorola se actualizarán a Android 10 antes de finalizar el año

Juan Garzón / CNET

Una de las frustraciones más grandes en Android es la lentitud con la que se actualizan toda clase de dispositivos, pero desde que Google lanzó Project Treble las actualizaciones han llegado más rápido, según reveló la empresa este 23 de octubre.

Desde su integración con Android Oreo (Android 8), Google dijo que ha trabajado con las empresas para que la adopción de Android Pie fuese mucho más alta que Android Oreo en su lanzamiento.

Google sigue trabajando para que las actualizaciones lleguen más rápido y la empresa reveló que Samsung, LG, Motorola, Sony, Asus, Oppo, Realme, Sharp, Transsion y Vivo se comprometieron a actualizar sus celulares a Android 10 antes de que finalice 2019.

Las empresas no han revelado cuáles celulares serían los primeros en actualizarse o una fecha específica en la cual podríamos recibir la actualización, pero Samsung ya habilitó su programa beta de Android 10 para los Galaxy S10, Galaxy S10 Plus y Galaxy S10E, y esta semana hasta los Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus en algunas partes del mundo.

Con esto, la actualización estaría más cerca que nunca y se esperaría que esos celulares de Samsung sean los primeros de la empresa en recibir Android 10, bajo el nombre de la interfaz personalizada One UI 2.0.

Las otras empresas no han dado muchos detalles, pero Motorola presentó esta semana el Moto G8 Plus y el Moto G8 Play, acompañados del Moto E6 Play y el Motorola One Macro. Con esto, esperaría que los Moto G8 sean unos de los primeros celulares de Motorola en recibir Android 10.

Algo para tener en cuenta es que esta promesa podría significar que simplemente que el 31 de diciembre algunos usuarios recibirían la actualización, similar a como hizo Samsung con uno de sus teléfonos insignia.

Además, esto significaría tan solo que el proceso de actualización se iniciaría. Esto quiere decir que no todos los usuarios con los celulares que Samsung habilitó la actualización se podrían actualizar, sino que tan solo un selecto grupo comenzaría para que en diferentes fases los usuarios reciban la actualización.

Dicho esto, puedes mirar los celulares que sabemos y creemos que se actualizarán a Android 10 aquí, una lista que actualizamos con cierta frecuencia.

En nuestro último podcast —que puedes escuchar en la parte superior o en Spotify, Google Play Music y iTunes (te puedes suscribir aquí)— hablo también todos los celular que Motorola presentó, la fecha de disponibilidad del Huawei Mate X y el celular que quiere competir con el Galaxy Fold, pero a un precio muchísimo inferior. Además, hablo también de nuestra conclusión de los celulares de Google, Pixel 4, pero puedes leer todo su análisis en la parte inferior.

Cada nuevo episodio de Actualización Android se transmite en vivo en Facebook Live (en nuestra página de CNET en Español) todos los jueves si no se aplaza por alguna razón— a las 4 p.m. hora del Pacífico (7 p.m. hora del Este) de Estados Unidos y no solo te contamos las noticias más importantes de Android, sino que también te mostramos productos de primera mano y respondemos en vivo a tus preguntas.

