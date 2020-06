'Es un momento fascinante para ser un artista latino': Ana Ortiz de Love, Victor

Love, Victor

Ya te hemos contado lo mucho que nos ha gustado la nueva serie de Hulu Love, Victor, que se estrena en el servicio de streaming este 17 de junio. Victor (Michael Cimino) es un adolescente que no sabe cómo decirle a su familia que es gay. La neoyorquina Ana Ortiz interpreta en ella a Isabel, la madre de Victor. Conversamos telefónicamente con Ortiz sobre la importancia de esta serie y sobre sus papeles en Ugly Betty y Devious Maids.

En Love, Victor tu personaje es más que simplemente "la madre". Es una mujer compleja, que reconoce sus frustraciones, sus problemas matrimoniales...

Cuando recibí el guión, quise asegurarme de que la familia no fuera simplemente un añadido. La serie les da la oportunidad a los chicos gays de la comunidad Latinx de verse representados, de ver que hay formas de tener ese diálogo y que no están solos. Nunca antes había tenido la oportunidad de interpretar a alguien tan lleno de conflictos. Mi personaje siente pasión y un proteccionismo feroz hacia su familia, además de amor. Y a pesar de ello puede pensar [sobre Víctor]: "¿Por qué es así? Eso es pecado". Y estar genuinamente preocupada por él, su alma y su vida.

¿Fue un reto interpretarla?

No comparto esos sentimientos, tuve que ir a un lugar desconocido para poder interpretar algo así. Espero que podamos hacer una segunda temporada para poder verla evolucionar. No creo que vaya a ser fácil, es algo que no va a aceptar de inmediato. Va a ser una lucha. Pero necesitamos verlo, que tanto los niños como los adultos vean que es difícil pero que hay una forma de hacerlo y se pueden tener conversaciones. Si nuestra serie puede abrir ese diálogo, ni que sea un poco, para los latinos alrededor del mundo, estaré muy muy muy agradecida por eso y por la oportunidad.

Me hubiera encantado poder ver algo como Love, Victor cuando tenía la edad de su protagonista. Pero tengo la sensación que una serie así no era posible hace años...

Cuando hicimos Ugly Betty el hijo de [mi personaje] Hilda era gay. Él no era consciente de que lo era pero ella sí y la familia también. Ella era todo lo contrario a este personaje. No hubiera dejado que él se sintiera jamás avergonzado o no actuara como era realmente. Creo que debió ser el primer adolescente gay latino en televisión. Con Love, Victor hemos tratado de hacer algo más contemporáneo. Es algo que los jóvenes están experimentando ahora mismo. No sé si una serie así se hubiera podido hacer antes con una familia latina como protagonista. ¿Con una familia blanca? Sí. La gente estaba lista para ella pero no creo que los ejecutivos lo estuvieran. Me gusta que los creadores de esta serie hayan dicho: "Esto es lo que queremos hacer". Me gusta que seamos los que lo estamos haciendo. Espero que lo estemos haciendo bien, siento que sí.

Hablemos del humor en la serie. Es muy divertida la relación entre tu personaje y el de tu hija, por ejemplo...

Cuando estoy con mi familia es todo una locura y somos muy divertidos. Incluso si estamos enfadados, el amor sigue siendo fuerte. El sentido del humor es resultado de las dificultades de nuestra comunidad. Hemos tenido que luchar muy duro para conseguir cada pulgada. Los latinos tenemos que luchar extra y ser extra buenos. Esa ha sido mi experiencia como puertorriqueña. Tenemos que reírnos, disfrutar, cantar y bailar o, de otro modo, acabaríamos colapsando bajo el peso de que nos consideren menos. Para los guionistas fue importante usar ese humor porque es una muestra de cuánto nos queremos. Mi hija en la serie, Pilar (Isabella Ferreira), está riéndose todo el tiempo de mí. Y es algo que yo hago con mi madre todo el tiempo [risas]. Me ha gustado que eso se representara en la serie, muestra quién somos como gente. Además que así tenemos humor, añadido a todo el drama y la angustia.

¿Hay más oportunidades en Hollywood en este momento para mujeres latinas gracias a series como esta y la oferta en servicios de streaming?

Hay más oportunidades. He tenido suerte porque empecé a trabajar cuando comenzó a haber sed por la diversidad entre la audiencia. La audiencia fue decisiva en este sentido, reclamando ver gente de color. Querían ver familias diferentes. Eso me ayudó. Pero cuando empecé, tenía que interpretar a la novia del traficante de drogas y papeles de ese tipo. Ahora los papeles son más profundos, reales y sutiles. Ya no son solo estereotipos. Cuando hicimos Devious Maids hubo una reacción negativa y en parte entiendo la reacción de la comunidad diciendo: "¿Por qué tienen que ser criadas?". Pero pensé en ello y la mitad de los miembros de mi familia habían sido criadas. ¿Por qué no podemos contar sus historias? ¿Tienen menos valor? ¿No deberíamos explorar sus vidas amorosas, su humor, lo sexy que pueden ser? Además era una telenovela, podíamos ser atrevidos. Pero sí creo que los servicios de streaming están ayudando a que haya más latinos detrás de las cámaras y más latinas escribiendo series o dirigiendo o produciendo. Es un momento fascinante para ser un artista latino. Con suerte, a Love, Victor le irá bien y eso hará que haya más series así. Quiero animar a la gente a ver la serie y darle su apoyo para que los mandamases vean que es un esfuerzo que ha valido la pena y algo que la gente quiere ver.