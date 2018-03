Warner Bros

Esta cubana, que debe el inicio de su carrera a la serie española El internado, desde hace tiempo tiene la mira puesta en Hollywood.

Su papel en la comedia irreverente War Dogs de Todd Philipps fue una buena entrada y ahora se prepara para la irrupción completa con Blade Runner 2049, la secuela del clásico de culto y ciencia ficción que se estrena el próximo 4 de octubre.

Entrevistamos a Ana de Armas por teléfono, aunque está claro que hubiéramos preferido hacerlo con esa especie de teléfono público con video que popularizó la Blade Runner original. Esto es lo que nos contó.

¿Qué nos puedes explicar de tu personaje, Joi, y de su relación con K, el personaje interpretado por Ryan Gosling?

Es un personaje bastante complejo. Es muy importante en la vida de K y es la única persona en la que él puede confiar. Es un poco la luz al final del túnel para él. Además de empujarlo a que termine esa misión y encuentre las respuestas que necesita. Es una mujer muy emocional, muy inteligente y que sacrificaría todo por él.

En CNET en Español somos muy fans de Denis Villeneuve, el director de Blade Runner 2049. ¿Conocías su obra y cómo fue trabajar con él?

Sí, conocía la obra de Denis. Y además es un director como que tienes en la lista y (piensas) ojalá algún día trabajara con... Es una persona muy especial, enormemente inteligente, con mucha sensibilidad y que tiene una visión muy fuerte para el material. Trabajar con él fue increíble, un proceso muy artesanal. Es muy colaborador y siempre está escuchando ideas, sugerencias.

¿Alguna anécdota en el set?

Pasaron muchas cosas en cinco meses de rodaje. Hubo momentos muy bonitos. Al principio cuando estábamos en todo este proceso de búsqueda de los personajes y creativo con Denis, hubo un día que Denis nos llevó a mí y a Ryan al apartamento donde rodábamos. El apartamento de K y Joy. Estaba todo el equipo, organizando el apartamento y decorando todo. Denis le dijo a todo el mundo que salieran. Y nos dijo a mí y a Ryan: "Ahora ustedes hagan lo que quieran aquí, decoren el apartamento y elijan qué quieren quedarse o qué quieren sacar de aquí". En la estantería de libros, elegimos todos los libros uno a uno. Luego fuimos a la cocina: los platos, los cubiertos que queríamos, qué sacábamos...

La película está ambientada en el futuro. ¿Cuántas cosas crees que acierta Blade Runner 2049 en cuanto a lo que nos espera en 2049?

Hombre, las que acierta no lo sé. Ya veremos si llegamos a 2049 (risas). Pero pienso que sí es como una reflexión, un reflejo de dónde estamos ahora. La primera Blade Runner del 82... ahora empatizamos tanto con esa película porque ese futuro que pintaba Ridley Scott es lo que estamos viviendo. Blade Runner está en esa idea y ese mensaje, en ese concepto. Hay muchas cosas que están pasando en relación a la tecnología. El medio ambiente se está volviendo loco y el planeta está diciendo: "Basta, hasta aquí llegamos". Sí, muchas cosas me parece.

Stephen Vaughan/Warner Bros

No sé si recuerdas la primera vez que viste Blade Runner...

No recuerdo muy bien. Creo que era muy pequeña...

Claro. Yo he tenido que volver a verla para entenderla...

Sí, yo también... Años más tarde, incluso antes de estar involucrada en este proyecto, la volví a ver y sí, me tomó unas cuantas veces poder entender realmente lo que la película decía. También entender como te sientes tú después de terminarla. Porque son muchas cosas que hay que procesar. Hay una cosa que me parece un poco increíble que es que tantas cosas que vemos de ciencia ficción y tanto que proyectamos, ¿no? Hacia donde irá la sociedad si no hacemos algo, si no reaccionamos, las consecuencias... Es como si no aprendiéramos nada. Nos asusta, vemos algo, vemos un robot o vemos las naves o una de esas cosas. Nos da miedo pero no hacemos nada para cambiar eso (risas). Sí es una cosa rara que pasa con la ciencia ficción.

¿Y cómo te ha cambiado a ti esta película? No sé si ha cambiado tal vez tu relación con la tecnología. Si ahora le hablas más o menos a Siri...

(Risas) Mira, yo crecí bastante lejos de la tecnología. En mi país nunca tuve teléfonos, Internet o videojuegos, nada de esto. Para mí el acercamiento a la tecnología empezó bastante tarde. He de reconocer que -- como todo el mundo -- Internet y los teléfonos y estas cosas ocupan un lugar bastante importante y grande en nuestras vidas. Pero sí soy capaz de distanciarme de eso y de tener esos días y fines de semana, momentos de desintoxicación (risas). Y cuando voy a Cuba a ver a mi familia, Internet en absoluto, entonces tengo temporadas en las que aprendo a no estar enganchada al teléfono y a consumir toda la información que tenemos a diario, por todas partes. Pienso que esta película -- y espero que le pase a todo el mundo -- será como un poco una sacudida. Que reaccionen y vean lo que estamos haciendo antes de que sea muy tarde.

Stephen Vaughan/Warner Bros

Y ya en un tono más ligero. ¿Cómo fue lo de trabajar junto a Harrison Ford y Ryan Gosling? ¿Te sentiste impresionada entre tanta estrella?

(Risas) Sí, sí, sí. Pasó los primeros días, pasó a mitad de rodaje, al final y sigue pasando hoy que estamos haciendo prensa todos juntos (risas). Es una sensación, no sé, a mí me provoca mucho orgullo. Estar compartiendo experiencias y haber creado algo. Son artistas a quien he admirado por muchísimos años y llegar a formar parte de este proyecto con ellos. Tuve muchos momentos de "¿Qué estás haciendo aquí?". De incredulidad. Pero también de mucha inspiración. Es un poco surrealista...

