Al Gore sigue convencido de que podremos ganar la batalla contra el cambio climático

Al Gore tiene capacidad de convocatoria. Así se intuyó ayer lunes en las calles del barrio de Castro en San Francisco cuando la cola giraba varias esquinas y 1,400 personas trataban de entrar a ver la proyección de An Inconvenient Sequel: Truth to Power (Una verdad muy incómoda: ahora o nunca) en el marco del Festival de cine judío de la ciudad. Este documental, secuela de An Inconvenient Truth (Una verdad incómoda), sigue al ex vicepresidente estadounidense desde Groenlandia, a Filipinas, Miami e India para ver los efectos del cambio climático en nuestro planeta y escuchar al político y activista mientras imparte cursos de formación para concienciar sobre el tema de la ecología.

An Inconvenient Sequel se centra en la figura de Gore, que al inicio del documental confiesa haberse sentido desesperanzado en ocasiones y habla de las frustraciones por intentar comunicar los efectos de la crisis climática cuando las cosas no suceden lo suficientemente rápido. Gore, que en esta película se define como un "político en rehabilitación", reconoce que para poder arreglar la crisis ambiental hay que arreglar primero la democrática.

Y es que esta secuela no evita mencionar al actual ocupante de la Casa Blanca y eso se notó durante la proyección, en la que el público asistente se dedicó a sisear a Donald Trump cada vez que éste aparecía en pantalla o se le escuchaba. El mismo público también aplaudió en función de su grado de aprobación cuando otras personalidades políticas internacionales se veían en pantalla. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y su mandíbula perfecta se llevaron el mayor aplauso de los sanfranciscanos durante la proyección de ayer.

Esta secuela dedica gran parte de su metraje al Acuerdo de París sobre el cambio climático: como los ataques terroristas que sacudieron la capital francesa en noviembre de 2015 amenazaron sus negociaciones; el papel que jugó Gore para tratar de que todos los países asistentes ratificaran el acuerdo, incluido India; o las conversaciones entre bastidores durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Pero se nota que los directores Bonni Cohen y Jon Shenk tuvieron que sacrificar el final victorioso que querían para su documental -- con la ratificación del acuerdo -- tras la toma de posesión de la presidencia de Trump en EE.UU. y su posterior salida del acuerdo de París.

"Si el presidente Trump se niega a liderar. Los estadounidenses lo harán", lee el mensaje de los títulos de cierre de este documental. "Lucha como si tu mundo dependiera de ello porque tu mundo depende de ello", concluye. Y es que a pesar del final agridulce, An Inconvenient Sequel quiere insistir en la necesidad que tenemos todos de ser inconvenientes y luchar por la independencia energética de tecnologías contaminantes en todas partes: desde el lugar donde trabajamos, al vehículo que conducimos o la ciudad donde vivimos.

"Vamos a ganar", insistió Gore en una sesión de preguntas y respuestas tras la proyección, refiriéndose a la necesidad imperativa de revertir el cambio climático. "La pregunta que queda es cuán rápido lo haremos. Pero pongo mi esperanza en la humanidad".

"Estados Unidos va a cumplir las obligaciones impuestas por el acuerdo de París a pesar de Donald Trump", concluyó el ex vicepresidente, consolándose en el trabajo que están haciendo los gobiernos estatales o municipales, además de las empresas para ir en la dirección del cambio ecológico. "Vamos a ganar. Vamos a ganar".

An Inconvenient Sequel se estrena en EE.UU. el 4 de agosto. En España podrá verse a partir del 29 de septiembre.